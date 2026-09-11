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Μαρινάκης: «Προσωπική η θέση μου για το επίδομα ανεργίας – Κρούουν ανοιχτές θύρες τα κόμματα της αντιπολίτευσης»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διευκρινίζει ότι οι δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας αποτελούν προσωπική του άποψη και όχι κυβερνητική πρόταση.

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Πολιτική

Παύλος Μαρινάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τονίζει ότι είχε διευκρινίσει επανειλημμένως πως εξέφραζε «αποκλειστικά προσωπική άποψη και όχι κυβερνητική πρόταση» για το επίδομα ανεργίας.
  • Ο κ. Μαρινάκης απαντά στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι οι ανακοινώσεις τους «κρούουν ανοιχτές θύρες».
  • Την ίδια θέση έχει διατυπώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και στο παρελθόν, επισημαίνοντας ότι «αν ποτέ κάτι τέτοιο προχωρούσε θα έπρεπε να ληφθεί ειδική μέριμνα για ειδικές περιπτώσεις» ανέργων.

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Απαντώντας στις αντιδράσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του σχετικά με το επίδομα ανεργίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης τονίζει σε δήλωση του στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ρόδου Real Voice News ότι οι σχετικές ανακοινώσεις «κρούουν ανοιχτές θύρες», καθώς, όπως επισήμανε, είχε διευκρινίσει επανειλημμένως κατά τη συνέντευξή του ότι εξέφραζε αποκλειστικά προσωπική άποψη και όχι κυβερνητική πρόταση.

«Όσα κόμματα έβγαλαν ανακοίνωση, στην πραγματικότητα κρούουν ανοιχτές θύρες, δεδομένου του γεγονότος ότι στη συνέντευξη που έδωσα διευκρίνισα περισσότερες από μία φορές ότι εκφράζω μια καθαρά προσωπική μου θέση και η πρόταση αυτή δεν αποτελεί κεντρική κυβερνητική πρόταση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με δήλωσή του στον Real Voice News.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ακόμη ότι την ίδια θέση έχει διατυπώσει κατ’ επανάληψη και στο παρελθόν, υπογραμμίζοντας πως σε περίπτωση που ποτέ εξεταζόταν η υλοποίηση μιας τέτοιας πρότασης, θα έπρεπε να υπάρξει ειδική μέριμνα για συγκεκριμένες κατηγορίες ανέργων.

Συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρει: «Όσα κόμματα έβγαλαν ανακοίνωση, στην πραγματικότητα κρούουν ανοιχτές θύρες, δεδομένου του γεγονότος ότι στη συνέντευξη που έδωσα διευκρίνισα περισσότερες από μία φορές ότι εκφράζω μια καθαρά προσωπική μου θέση και η πρόταση αυτή δεν αποτελεί κεντρική κυβερνητική πρόταση. Άλλωστε τη θέση αυτή την έχω εκφράσει αρκετές φορές στο παρελθόν, έχοντας επισημάνει ότι αν ποτέ κάτι τέτοιο προχωρούσε θα έπρεπε να ληφθεί ειδική μέριμνα για ειδικές περιπτώσεις όπως άνεργες μητέρες, άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας, ή εποχικοί εργαζόμενοι».

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