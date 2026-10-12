Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο Πανόραμα – Στο νοσοκομείο μία γυναίκα με εγκαύματα

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Στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα μεταφέρθηκε μία γυναίκα αγνώστων στοιχείων, η οποία, αρχικά, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Μετά την παρέμβαση των διασωστών, ανέκτησε τις αισθήσεις της και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 15:00 της 12ης Οκτωβρίου 2026.

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα.

Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.