Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο Πανόραμα – Στο νοσοκομείο μία γυναίκα με εγκαύματα

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Μία γυναίκα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της, ανέκτησε τις αισθήσεις της μετά την παρέμβαση διασωστών και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα της 2ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα μεταφέρθηκε μία γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.
  • Για την αντιμετώπιση της φωτιάς, που ξέσπασε στις 12 Οκτωβρίου 2026, κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και έξι οχήματα.
  • Τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα μεταφέρθηκε μία γυναίκα αγνώστων στοιχείων, η οποία, αρχικά, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Μετά την παρέμβαση των διασωστών, ανέκτησε τις αισθήσεις της και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 15:00 της 12ης Οκτωβρίου 2026.

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα.

Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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