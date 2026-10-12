Παύλος Μαρινάκης: «Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία – Ο Πρωθυπουργός δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τοποθετήθηκε για μια σειρά από επίκαιρα πολιτικά και οικονομικά ζητήματα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Αρχικά, ανέλυσε τον εκλογικό σχεδιασμό της παράταξης, ενώ απάντησε στα σενάρια για το ενδεχόμενο λήψης χαμηλότερου ποσοστού στις κάλπες.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για τις προγραμματικές της εξαγγελίες, συνδέοντάς τις με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Επιπλέον, ξεκαθάρισε τη θέση της κυβέρνησης για τα κυριαρχικά δικαιώματα στη διασύνδεση με την Κύπρο. Τέλος, έδωσε λεπτομέρειες για την πορεία των έργων υποδομής στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.

«Αυτή τη στιγμή, όλες οι δημοσκοπήσεις δίνουν στη ΝΔ, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, κάτι μεταξύ 30% και 31%»

«Αυτή τη στιγμή, όλες οι δημοσκοπήσεις δίνουν στη Νέα Δημοκρατία, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, κάτι μεταξύ 30% και 31%. Άρα, όταν είσαι μεταξύ του 30% και του 31%, είναι λογικό να βάζεις στόχο μια νέα αυτοδύναμη κυβέρνηση. Στο τέλος της ημέρας όμως, οι πολίτες θα αποφασίσουν.

Είναι πολύ πιο λογικό, πιθανό και ένας πολύ πιο ρεαλιστικός στόχος -σε αντίθεση με το τι ακούμε από τα υπόλοιπα κόμματα, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία ανάλυσης-, ότι αυτός που είναι στο 30-31% να θεωρεί ότι, εφόσον πείσει και με τον απολογισμό του αλλά και με το πρόγραμμά του, μπορεί να φτάσει 5-6-7 μονάδες παραπάνω. Αυτός ήταν και παραμένει ο στόχος, τον ανέλυσε στη συνέντευξή του και στον συνάδελφό σας, ο πρωθυπουργός» είπε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, σε ερώτηση για την απάντηση του πρωθυπουργού για τυχόν ενδεχόμενες εξελίξεις, στην περίπτωση που η ΝΔ πάρει 25%.

«Αυτό, στον οποίο αναφέρεστε ήταν ερώτηση, στην οποία απάντησε και απάντησε ειλικρινώς, όχι ανοίγοντας κάποιο θέμα, αλλά κλείνοντας το θέμα. Ρωτήθηκε τι θα γίνει αν, όπως λένε κάποιοι τέλος πάντων, έρθει ένα τέτοιο αποτέλεσμα, και απάντησε με ειλικρίνεια. Γιατί, όπως έχει αποδείξει ο κ. Μητσοτάκης, δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα. Μπορεί κάποιος, ακόμα και με χαμηλότερο από αυτό το ποσοστό, να έπραττε διαφορετικά. Αλλά είπαμε, δεν είμαστε εκεί, είμαστε παραπάνω. Στο τέλος της ημέρας, οι πολίτες θα μας κατατάξουν εκεί που θεωρούν εκείνοι ότι πρέπει να είμαστε. Είμαστε αυτή τη στιγμή, όπως είπα, δημοσκοπικά περίπου στο 30-31% και ο στόχος μας είναι ένας και μοναδικός, δύσκολος αλλά απολύτως εφικτός, και χρειάζεται πολλή δουλειά, η αυτοδυναμία» πρόσθεσε.

«Εμάς ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Ένας και μοναδικός. Και δεν είναι ούτε αλαζονικός στόχος, ούτε αυτοσκοπός. Είναι ο μόνος ρεαλιστικός στόχος για να συνεχίσει, κατά τη δική μας άποψη -οι πολίτες θα αποφασίσουν- η χώρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση, η οποία να πηγαίνει τον τόπο μπροστά σε πάρα πολύ δύσκολα χρόνια, πολλών κρίσεων, πολέμων και μεγάλων προβλημάτων που ακόμα υπάρχουν και στην Ελλάδα» ανέφερε απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

«Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με κάποια πολιτική δύναμη»

«Από εκεί και πέρα, την απόφαση οι πολίτες θα την πάρουν. Αλλά νομίζω ότι είμαστε οι τελευταίοι που μπορούμε να κατηγορηθούμε για έναν μη ρεαλιστικό στόχο. Όταν υπάρχουν κόμματα σε αυτή τη χώρα που θεωρούν ότι από τρίτα, με πολλές μονάδες διαφορά από την πρώτη θέση, μπορούν να βγουν πρώτα. Οι άλλοι, οι οποίοι θεωρούν εμάς ότι έχουμε έναν υπερβολικό στόχο και θεωρούν ότι μπορούν να πάνε από το 15% στο 25%, 30% και στην πρώτη θέση.

Δικαίωμα του καθενός να βάζει όποιον στόχο θέλει, αλλά θεωρώ ότι ο δικός μας στόχος είναι απολύτως ρεαλιστικός . Εμείς θεωρούμε ότι ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση το βράδυ των εκλογών. Αλλά από τη στιγμή που αποκλείουμε τη συγκυβέρνηση με οποιοδήποτε κόμμα της άκρας Δεξιάς ή των λαϊκιστών της Αριστεράς, και το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει μετατοπιστεί στο γήπεδο των λαϊκιστών, δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με κάποια πολιτική δύναμη» σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο μόνος κριτής, είναι ο ελληνικός λαός.

«Ζητάμε να εξαιρεθούν αυτές οι έκτακτες δαπάνες»

«Ζητάμε να εξαιρεθούν αυτές οι έκτακτες δαπάνες που απαιτούνται ή που μπορεί να απαιτηθούν, φαίνεται ότι χρειάζονται, για να αντιμετωπιστεί ο δύσκολος χειμώνας, ως προς τον υπολογισμό των οροφών δαπανών. Μπορεί να το αγνοεί ή να κάνει ότι δεν το θυμάται η αντιπολίτευση, αλλά υπάρχουν νέοι δημοσιονομικοί κανόνες στην Ευρώπη, όπου ορίζουν τις οροφές δαπανών, πάνω από τις οποίες δεν μπορεί καμία κυβέρνηση να προχωρήσει σε νέα μέτρα, εκτός αν πάρει αντίστοιχα, όχι έκτακτα, μόνιμα αντίμετρα» ανέφερε σε ερώτηση για το αίτημα της Ελλάδας στη Σύνοδο Κορυφής.

«Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία»

«Κάθε φορά που ακούτε κάποιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης -είτε την ΕΛΑΣ, είτε το ΠΑΣΟΚ, ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα- να τάζει παραπάνω μέτρα, είτε αγνοεί το στέλεχος αυτό που το λέει, ή το κόμμα συνολικά, τις οροφές δαπανών, είτε κρύβει κάποιον φόρο που ζητάει να παρθεί για να βρεθούν τα χρήματα αυτά. Άρα, εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία με όσες παραπάνω παρεμβάσεις μπορούμε» τόνισε, σημειώνοντας ότι θα έχουμε την Τετάρτη τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης.

«Θα ζητήσουμε αυτή τη δυνατότητα, ούτως ώστε να ληφθούν επιπλέον μέτρα»

«Άρα, πέραν αυτών των δύο κατηγοριών μέτρων που υφίστανται, τα έκτακτα και τα μόνιμα, θα ζητήσουμε αυτή τη δυνατότητα, ούτως ώστε να ληφθούν επιπλέον μέτρα. Εάν δεν πάρουμε αυτή την άδεια, τότε θα μπορούμε να κινούμαστε, όπως και τα υπόλοιπα κράτη, στις οροφές δαπανών. Εκτός αν θέλουν κάποιοι από την αντιπολίτευση να επιστρέψουμε σε εποχές επιτήρησης και όλα τα υπόλοιπα τα οποία ζήσαμε και είχαν τα αποτελέσματα τα οποία είδαμε τα προηγούμενα χρόνια» σημείωσε.

«Τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα»

«Κανένα τέτοιο θέμα δεν υπάρχει. Τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Η ηλεκτρική διασύνδεση θα γίνει υπό τους όρους αδειοδότησης από την ελληνική Πολιτεία, όπως προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο. Τελεία» είπε, διαψεύδοντας δημοσίευμα που αναφέρεται σε διαπραγμάτευση για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο.

«Έργο που ξεπερνά τα 8,7 εκατομμύρια ευρώ»

«Είναι ένα έργο που αν αθροίσει κανείς και τον ΦΠΑ ξεπερνά τα 8 εκατομμύρια ευρώ, 8,7 εκατομμύρια ευρώ και έχει ξεκινήσει από πέρσι. Δεν είναι ένα έργο που θα γίνει. Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο που δεν έχει μόνο εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, αλλά και πολύ σημαντικές εργασίες αλλαγής της εικόνας της ιστορικής εκπαιδευτικής δομής.

Τώρα, ως προς την συνέχιση των μαθημάτων, υπάρχει μια ενημέρωση ότι αύριο θα επισκεφθεί το σχολικό συγκρότημα κλιμάκιο και με το γενικό γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και εκπροσώπων του αναδόχου και της ΚΤΥΠ ΑΕ, που είναι η εταιρεία του δημοσίου που τρέχει το έργο, φαντάζομαι και του Δήμου Αθηναίων, ώστε μαζί με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν, ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα» είπε σε ερώτηση για το σχολικό συγκρότημα Γκράβας, υπογραμμίζοντας «ότι το πότε θα λειτουργήσει το σχολείο θα το πουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, αυτοί οι οποίοι κάνουν τις προβλεπόμενες αυτοψίες».