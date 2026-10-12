Χρίστος Δήμας: Αρχίζουν άμεσα οι αποκαταστάσεις στα κτίρια της Κυψέλης – Καθοριστικά τα πορίσματα των επιστημονικών ελέγχων

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Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης, στην περιοχή διέλευσης του μετροπόντικα της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, ανακοίνωσε η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης και τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων ασφαλείας.

Όπως επισημάνθηκε, οι παρεμβάσεις αποκατάστασης θα προχωρήσουν ανεξάρτητα από το χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης των κατασκευαστικών εργασιών, ενώ στόχος είναι τα κτίρια της περιοχής να καταστούν ασφαλέστερα και ανθεκτικότερα σε σχέση με την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν πριν από τη διέλευση του μετροπόντικα.

Χρ. Δήμας: «Πρώτη προτεραιότητα η ασφάλεια των κατοίκων και των περιουσιών τους»

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί ένα από τα πλέον απαιτητικά τμήματα της Γραμμής 4, εξαιτίας των ιδιαίτερων τεχνικών και γεωλογικών συνθηκών.

Όπως ανέφερε, αντίστοιχες προκλήσεις έχουν παρουσιαστεί και σε μεγάλα έργα υποδομών στο εξωτερικό, επισημαίνοντας ότι η Πολιτεία, έχει ήδη απευθυνθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), το οποίο έχει αναλάβει τον ρόλο του ανεξάρτητου πραγματογνώμονα για την αξιολόγηση της κατάστασης των κτιρίων.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι θα υπάρξει συνδρομή και ξένων εμπειρογνωμόνων με αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχα έργα.

«Η Πολιτεία συνειδητά θέτει την ασφάλεια των κατοίκων, των περιουσιών τους και την ασφαλή επανεκκίνηση των εργασιών ως πρώτη προτεραιότητα», τόνισε ο κ. Δήμας, προσθέτοντας ότι ζητούμενο είναι η υλοποίηση όλων των απαραίτητων παρεμβάσεων υπό συνθήκες πλήρους ασφάλειας.

Ο υπουργός απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο ολιγωρίας στη διαχείριση του ζητήματος, υποστηρίζοντας ότι έχουν τηρηθεί όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα σε κάθε φάση του έργου, ενώ εργασίες επισκευής έχουν ξεκινήσει ήδη από την άνοιξη.

«Δεν υπήρξε καμία ολιγωρία. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο, γι’ αυτό και απαιτείται συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων», σημείωσε.

Αναφερόμενος στο χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης των κατασκευαστικών εργασιών, διευκρίνισε ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί μόλις ολοκληρωθεί η ανεξάρτητη αξιολόγηση και υπάρξει η απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση.

«Δεν θέλουμε να χάσουμε χρόνο, αλλά θέτουμε ως προτεραιότητα την ασφάλεια των κατοίκων και των περιουσιών τους», υπογράμμισε.

Ν. Ταχιάος: Ανεξάρτητη από την επανεκκίνηση του έργου η αποκατάσταση των κτιρίων

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, ξεκαθάρισε ότι οι εργασίες αποκατάστασης των κτιρίων αποτελούν διαδικασία πλήρως ανεξάρτητη από την επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής της Γραμμής 4.

Όπως εξήγησε, εφόσον προκύψει σχετική ανάγκη από τις μελέτες τρωτότητας, θα πραγματοποιηθούν πρόσθετες παρεμβάσεις ενίσχυσης τόσο στα κτίρια όσο και στο υπέδαφος, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την ασφαλή συνέχιση του έργου.

Στην αξιολόγηση της κατάστασης πρόκειται να συμβάλει και Βρετανός εμπειρογνώμονας, με σημαντική εμπειρία σε αντίστοιχα τεχνικά έργα.

Ο κ. Ταχιάος υπογράμμισε ότι έχουν υιοθετηθεί τα αυστηρότερα κριτήρια ασφαλείας, ενώ επισήμανε πως η συνεργασία με τους κατοίκους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, από τα συνολικά 87 κτίρια κάτω από τα οποία διέρχεται ο μετροπόντικας έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι σε 35.

Γ. Στασινός: Στόχος τα κτίρια να γίνουν ασφαλέστερα από ό,τι ήταν πριν από τη διέλευση του μετροπόντικα

Στις τεχνικές παρεμβάσεις που απαιτούνται αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Γιώργος Στασινός, παρουσιάζοντας τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των αυτοψιών και των σχετικών εκθέσεων.

Όπως ανέφερε, οι εργασίες αποκατάστασης αφορούν αρχικά 14 κτίρια από τα οποία έχει διέλθει ο μετροπόντικας και για τα οποία έχουν συνταχθεί ενδιάμεσες τεχνικές εκθέσεις από το ΤΕΕ. Την περασμένη εβδομάδα προστέθηκαν ακόμη έξι κτίρια στη σχετική διαδικασία.

Σύμφωνα με τον κ. Στασινό, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και ενίσχυση συγκεκριμένων δομικών στοιχείων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Παράλληλα, θα προσδιοριστούν τυχόν πρόσθετες εργασίες που απαιτούνται για την περαιτέρω θωράκιση των κατασκευών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παλαιότητα του κτιριακού αποθέματος της περιοχής, καθώς πολλά από τα κτίρια έχουν ανεγερθεί κατά τις δεκαετίες του 1930, του 1940, του 1950 και του 1960 και παρουσίαζαν ήδη φθορές ή προϋπάρχουσες βλάβες.

Επιπλέον, επισήμανε ότι το υπέδαφος της Κυψέλης εμφανίζει ιδιαίτερη υδρολογική συμπεριφορά, με φαινόμενα διάβρωσης που έχουν παρατηρηθεί σε υπόγειους χώρους.

«Ο τελικός στόχος είναι τα κτίρια να είναι πιο ασφαλή και πιο ανθεκτικά από ό,τι ήταν πριν περάσει ο μετροπόντικας», υπογράμμισε.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ διευκρίνισε ότι κάθε κτίριο θα εξετάζεται ως ξεχωριστή περίπτωση, με βάση τα ιδιαίτερα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του και τις ανάγκες αποκατάστασης ή ενίσχυσής του.

Σε περιπτώσεις όπου οι εργασίες απαιτήσουν την προσωρινή απομάκρυνση των ενοίκων, θα υπάρξει, όπως επισημάνθηκε, σχετική μέριμνα από τους αρμόδιους φορείς, για τη μετεγκατάστασή τους.

Ο κ. Στασινός τόνισε την ανάγκη να υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις, ανεξαρτήτως της σοβαρότητας των βλαβών, σε συνεννόηση με τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες.

Εκτίμησε, μάλιστα, ότι οι πρώτες άμεσες εργασίες θα μπορούσαν να ξεκινήσουν ακόμη και από την επόμενη ημέρα, σημειώνοντας ότι όσο συντομότερα αρχίσουν οι παρεμβάσεις τόσο αποτελεσματικότερη θα είναι η διαδικασία αποκατάστασης.

Οι γεωλογικές ιδιαιτερότητες της Κυψέλης

Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υπεδάφους αναφέρθηκε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Δημήτρης Αναγνωστόπουλος, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για περιοχή με αδύναμα γεωλογικά χαρακτηριστικά.

Όπως διευκρίνισε, οι συγκεκριμένες συνθήκες ήταν γνωστές και είχαν ληφθεί υπόψη κατά την εκπόνηση των μελετών του έργου.

AVAX: Έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες σε τρία κτίρια

Από την πλευρά της κατασκευάστριας εταιρείας AVAX, ο κ. Μιντζάλης γνωστοποίησε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης σε τρία κτίρια της περιοχής.

Παράλληλα, ανέφερε ότι υπάρχουν διαθέσιμα συνεργεία για την άμεση επέκταση των παρεμβάσεων, σε συνεργασία με τους κατοίκους και την Ελληνικό Μετρό.

Όπως τόνισε, στόχος της εταιρείας είναι να προχωρήσουν οι εργασίες με ταχύτητα και αξιοπιστία, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ζημιές και να αποκατασταθεί η ασφάλεια των κατασκευών.

Η επόμενη φάση

Η ολοκλήρωση των ανεξάρτητων τεχνικών αξιολογήσεων, η άμεση αποκατάσταση των ζημιών και η ενδεχόμενη ενίσχυση κτιρίων και υπεδάφους, αποτελούν πλέον τα βασικά βήματα για τη διαχείριση των προβλημάτων στην Κυψέλη.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, διαμηνύει ότι η συνέχιση των εργασιών της Γραμμής 4, θα βασιστεί στα πορίσματα των επιστημονικών ελέγχων, με την ασφάλεια των κατοίκων και την προστασία των περιουσιών τους να αποτελούν την καθοριστική προϋπόθεση, για την επανεκκίνηση του έργου.