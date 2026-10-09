Ταχιάος: Μεγάλη μερίδα της Αριστεράς παίζει με την αγωνία των κατοίκων στην Κυψέλη – Ηλιόπουλος: Δεν θα σας αφήσουμε να παίζετε Jenga στο κέντρο της Αθήνας

Προσπάθεια καλλιέργειας σύγχυσης και κομματικής εκμετάλλευσης κατήγγειλε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, αναφορικά με τα τεκταινόμενα στην Κυψέλη και ιδίως τις διαμαρτυρίες ότι η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ δεν δίνει στοιχεία που έχουν ζητηθεί από τους κατοίκους.

Αυτό το ζήτημα συζητήθηκε νωρίτερα σήμερα στη Βουλή, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, και όπως ανέφερε ο κ. Ταχιάος, από την πραγματογνωμοσύνη του ΤΕΕ, την οποία έχει στα χέρια της η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, δεν προκύπτει ότι χρειάζεται να γίνει η εκκένωση κανενός κτιρίου. Σημείωσε, όμως, ότι προβλήματα υπάρχουν και οι αποκαταστάσεις θα γίνουν, όπως προβλέπει η σύμβαση, η οποία θα ακολουθηθεί κατά γράμμα.

«Ποιος είναι που δημιουργεί σύγχυση κύριε υπουργέ, ακόμα και όταν η ίδια η πολιτική ηγεσία δεν μπορεί να βγει και να πει ότι τα κτίρια είναι ή όχι ασφαλή; Και αυτό είναι ζήτημα πολιτικής εκμετάλλευσης; Είναι ζήτημα του αν μια οικογένεια θα ξέρει αν μπορεί να βάλει μέσα τα παιδιά της για ύπνο», σχολίασε ο ανεξάρτητος βουλευτής Νάσος Ηλιόπουλος. «Λέτε ότι εμείς πρέπει να αναδεχθούμε ευθύνη Δημοσίου; Σας λέω, λοιπόν, ότι η κυβέρνηση, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν αποδέχεται ευθύνη δημοσίου», είπε ο υφυπουργός και τόνισε ότι -με βάση τη σύμβαση που ακολουθείται κατά γράμμα- υποχρεωμένος να αποκαταστήσει ζημίες είναι ο ανάδοχος του έργου, δηλαδή ο εργολάβος.

Ο βουλευτής είχε καλέσει νωρίτερα τον παριστάμενο υφυπουργό να ενημερώσει ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποκατάσταση των κτιρίων στην Κυψέλη, ποιος είναι ο επίσημος προγραμματισμός για την ασφαλή επανέναρξη των εργασιών του μετροπόντικα και αν δεσμεύεται το υπουργείο ότι οι μελέτες στατικής επάρκειας και οι αποκαταστάσεις θα έχουν ολοκληρωθεί πριν από οποιαδήποτε επανεκκίνηση, όπως ζητούν οι τεχνικοί σύμβουλοι των κατοίκων. Μίλησε, επίσης, για αντιφατικές δηλώσεις του υπουργού και του υφυπουργού για τη στατική επάρκεια, και ζήτησε να απαντήσει ο κ. Ταχιάος ποια είναι η επίσημη θέση του υπουργείου για το αν μπορούν οι κάτοικοι να παραμείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους και για το πότε θα δοθεί το σύνολο των στοιχείων που ζητούν η Επιτροπή Κατοίκων Κυψέλης και οι τεχνικοί σύμβουλοί της.

Ο κ. Ηλιόπουλος υποστήριξε ότι οι κάτοικοι της Κυψέλης προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη ζητώντας να πάρουν στα χέρια τους μία σειρά από κρίσιμα στοιχεία, τα οποία αν και έχει ζητηθεί να δοθούν και στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, το υπουργείο δεν έχει ανταποκριθεί και δεν τα έχει προσκομίσει. Η απόφαση της Δικαιοσύνης είναι ότι αυτά τα στοιχεία πρέπει να δοθούν, σύμφωνα με τον ίδιο. Όπως πρόσθεσε, μεταξύ αυτών των στοιχείων περιλαμβάνεται και το ημερολόγιο του έργου. «Στην ερώτηση που σας είχαμε απευθύνει είχατε επικαλεστεί το ζήτημα της εμπιστευτικότητας. Όμως, στο τέλος της ημέρας, είναι σε ποιον ανήκουν αυτά τα στοιχεία, που είναι στοιχεία για δημόσιο έργο και δεν είναι στοιχεία της ΜΕΤΡΟ και της Κοινοπραξίας. Είναι στοιχεία τα οποία θα έπρεπε να είναι προσβάσιμα», είπε ο ανεξάρτητος βουλευτής και επεσήμανε ότι και οι κάτοικοι και ο δήμος έχουν τεχνικούς συμβούλους που είναι εμπειρογνώμονες, με ειδική γνώση στα υπόγεια έργα.

Οι ζημιές αφορούν, όπως υπογράμμισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τουλάχιστον 20 πολυκατοικίες και πρέπει οι κάτοικοι και ο δήμος να γνωρίζουν πώς και από ποιον υπήρξε αστοχία, να γνωρίζουν το χρονοδιάγραμμα της αποκατάστασης στα πληγέντα κτήρια και το χρονοδιάγραμμα της ασφαλούς επανέναρξης του έργου, γιατί δεν μπορεί να ξεκινήσει το έργο χωρίς να έχει γίνει η αποκατάσταση. Ιδίως πρέπει η πολιτική ηγεσία να απαντήσει ποια είναι η γνώμη της για την ασφάλεια των κτηρίων και αν μπορούν οι πολίτες να κοιμούνται σε αυτά τα σπίτια ή χρειάζεται να εκκενωθούν.

«Γίνεται μια προσπάθεια να καλλιεργηθεί σύγχυση. Το σημείο στο οποίο έχει κατασκευαστεί η σήραγγα είναι ένα σημείο στο οποίο δεν παρατηρούνται καθιζήσεις, είναι ένα σημείο στο οποίο οι αποκαταστάσεις είναι απολύτως ανεξάρτητες από την επανεκκίνηση του μετροπόντικα», απάντησε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών και συμπλήρωσε: «Η περιοχή στην οποία βρίσκεται αυτήν τη στιγμή ο μετροπόντικας, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των υπερκειμένων κτισμάτων, είναι άλλο ερώτημα και εκεί αυτήν τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλάμε για αποκαταστάσεις. Πρέπει να μιλήσουμε κατ’ αρχάς για την υποστήλωση, εφόσον χρειάζεται, αυτών των κτηρίων και αυτή είναι η μελέτη που εκπονείται αυτήν την ώρα, ώστε να ξεκινήσει η διάτρηση χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε περαιτέρω επίδραση σημαντική σε αυτά τα κτήρια. Είναι ανεξάρτητα ζητήματα αυτά. Όπως το τρίτο ανεξάρτητο ζήτημα είναι πώς θα συνεχιστεί, σε μια περιοχή με συναφή γεωλογικά χαρακτηριστικά, χωρίς να υπάρξουν περαιτέρω προβλήματα. Αυτά έχουν ξεκαθαριστεί. Πολύ φοβάμαι ότι αυτήν τη στιγμή υπάρχει μια προσπάθεια να καλλιεργηθεί σύγχυση σε σχέση με τα στοιχεία τα οποία δεν είναι πρωτογενή, από την πλευρά αυτών οι οποίοι έρχονται να αντιπαρατεθούν με την ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ».

«Εμφανίστηκε ότι οι πραγματογνώμονες έφεραν στην επιφάνεια μεγάλα προβλήματα. Ποια προβλήματα; Τα στοιχεία είναι αυτά που τους έδωσε η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ έδωσε το μέγεθος των καθιζήσεων, η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ είναι αυτή που έδωσε στοιχεία που αφορούν τη χρονική εξέλιξη του έργου και αυτά τα στοιχεία επικαλούνται οι πραγματογνώμονες και ουσιαστικά αυτό που ονομάζουν πραγματογνωμοσύνη δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια αξιολόγηση όσων τούς έχουν δοθεί από την ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και μια επανάληψή τους. Δεν υπάρχει κανένα πρωτογενές υλικό από τη δική τους πλευρά», ανέρφερε ο κ. Ταχιάος και σχολίασε πως «δεν είναι όλοι ικανοί να αξιολογήσουν ένα υπόγειο έργο σε αστικό περιβάλλον, γιατί είναι άλλο να κάνεις μια υπόγεια σήραγγα σε ένα μεταλλείο, άλλο μια σήραγγα σε ένα βουνό και εντελώς διαφορετικό να κάνεις μια σήραγγα σε αστικό περιβάλλον, όπου ελάχιστοι είναι οι πραγματικοί ειδικοί, αυτήν τη στιγμή, στην Ελλάδα και είναι στελέχη της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ».

Ως προς τη ρήτρα εμπιστευτικότητας, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κάλεσε τον κ. Ηλιόπουλο να απαντήσει πόσο σίγουρος είναι ότι τα στοιχεία που αφορούν σε αυτές τις κατασκευές και ανάγονται σε χρόνο προ της διέλευσης του μετροπόντικα πρέπει να βγουν στον αέρα. «Αν τα κάνουμε φεϊγ βολάν όλα αυτά, όπως είναι πάρα πολύ πιθανό, θα υπάρξουν ζητήματα τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλα. Έχουμε εξηγήσει, από την πρώτη στιγμή, ότι οι πραγματογνώμονες του ΤΕΕ είναι πραγματογνώμονες των οποίων η συμβολή ζητήθηκε από την ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, πληρώθηκε από την ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. Δεν είναι τρίτοι. Δεν είναι πρωτοβουλία του ΤΕΕ, δεν είναι πρωτοβουλία των κατοίκων. Είναι πρωτοβουλία δέσμευση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. Και οι άνθρωποι αυτοί κάνουν συγκεκριμένες αξιολογήσεις από τις οποίες δεν προκύπτει ότι χρειάζεται να γίνει η εκκένωση κανενός κτηρίου. Προβλήματα υπάρχουν και οι αποκαταστάσεις θα γίνουν όπως προβλέπει η σύμβαση, μια σύμβαση μάλιστα που επί δικών σας ημερών συνετάγη και την οποία ακολουθούμε κατά γράμμα, χωρίς ποτέ να θέλουμε να μετατρέψουμε ένα ζήτημα που είναι αμιγώς τεχνικό και συμβατικό σε πολιτικό», σημείωσε ο κ. Ταχιάος.

Η απάντηση του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών όχι μόνο δεν κρίθηκε επαρκής από τον ανεξάρτητο βουλευτή αλλά προκάλεσε και την αντίδρασή του. «Κάνατε μια επίθεση στους κατοίκους ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν σύγχυση. Κάνατε μια επίθεση στους εμπειρογνώμονες, φωτογραφίζοντας συγκεκριμένο πανεπιστημιακό ότι δεν ξέρει τα έργα και μας είπατε πόσο καλή είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ κι εσείς που δεν θέλετε τη σύγχυση και ότι τα στοιχεία είναι της ΜΕΤΡΟ. Ωραία…», σχολίασε ο κ. Ηλιόπουλος και πρόσθεσε ότι στις 29 Ιουλίου ο πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων είπε ψέματα ότι δεν υπάρχει καμία βλάβη στον φέροντα οργανισμό, ο οποίος στη συνέχεια παραιτήθηκε. «Έρχεστε εσείς στη Βουλή και λέτε ότι ναι, υπάρχει βλάβη στον φέροντα οργανισμό. Ποιος δημιουργεί σύγχυση; Σε ποιον να έχουμε εμπιστοσύνη; Στον άνθρωπο που έλεγε ότι δεν υπάρχει βλάβη και ήρθατε εσείς και τον αδειάσατε εδώ;», παρατήρησε ο βουλευτής. Επίσης, τόνισε ότι ο υπουργός, Χρ. Δήμας, είναι που δήλωσε στις 25 Σεπτεμβρίου ότι «δεν υπάρχει επικινδυνότητα στα κτήρια, δεν υπάρχει θέμα στατικότητας» και είναι ο κ. Ταχιάος που δήλωσε στις 24 Σεπτεμβρίου ότι «κανείς δεν μπορεί να βγει και να πει ότι τα κτήρια είναι ασφαλή». «Ποιος, λοιπόν, δημιουργεί σύγχυση κύριε υπουργέ, ακόμα και όταν η ίδια η πολιτική ηγεσία δεν μπορεί να βγει και να πει ότι τα κτήρια είναι ή όχι ασφαλή; Και αυτό είναι ζήτημα πολιτικής εκμετάλλευσης; Είναι ζήτημα του αν μια οικογένεια θα ξέρει αν μπορεί να βάλει μέσα τα παιδιά της για ύπνο. Σας ξαναρωτήσαμε. Αν γίνει σεισμός 4 Ρίχτερ, 5 Ρίχτερ στην Αττική, τα κτήρια θα μείνουν ή όχι;», είπε ο κ. Ηλιόπουλος και επεσήμανε ότι ακόμη και σήμερα η κυβέρνηση δεν γνωρίζει τι φταίει ώστε να φτάσουμε να ξεπεράσουμε τα όρια συναγερμού για τις καθιζήσεις, όταν όμως δοθεί το ημερολόγιο του έργου, τότε θα φανεί ότι με το που βγήκε ο μετροπόντικας στην Κυψέλη, άρχισε να χτυπάει ο συναγερμός αλλά δεν σταμάτησαν και συνέχισαν «και αυτό έχει ευθύνες, και ποινικές, για όσους ενώ το έβλεπαν δεν έκαναν τίποτα».

Επίσης, η ενδιάμεση μελέτη του ΤΕΕ μιλάει για σημαντική απομείωση της φέρουσας ικανότητας, όπως υποστήριξε ο βουλευτής, ο οποίος κατήγγειλε ότι ο κ. Ταχιάος, σε συνεντεύξεις του, προσπαθεί περίπου να πει ότι τα κτήρια μπορεί να είχαν προβλήματα από πριν, αλλά αν τα κτήρια είχαν προβλήματα από πριν δεν θα περνούσε από κάτω ένα τέτοιο έργο, γιατί αυτό απαγορεύεται από τα πρωτόκολλα για τέτοια έργα. «Αν, λοιπόν, έρχεστε εδώ και λέτε ότι θα ξεκινήσει το έργο χωρίς να έχει γίνει η αποκατάσταση, εεε, δεν μιλάμε για σύγχυση αλλά μιλάμε για τρόμο. Εκτός και αν νομίζετε ότι θα σας αφήσουμε να παίζετε Jenga στο κέντρο της Αθήνας!», υπογράμμισε ο κ. Ηλιόπουλος και ζήτησε τα χρονοδιαγράμματα για την αποκατάσταση και την επανέναρξη του έργου.

«Εγώ δεν επιτέθηκα στους κατοίκους. Επιτέθηκα σε εσάς που προκαλείτε σύγχυση και πολλούς που ταυτίζονται μαζί σας. Και όταν λέω εσάς, εννοώ μια μεγάλη μερίδα της Αριστεράς, η οποία θέλει μια πραγματική αγωνία των κατοίκων να τη μετατρέψει σε αγώνα κατά τα δικά της μέτρα. Και αυτό που θέλει είναι να επιτείνει την αγωνία των κατοίκων», απάντησε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών και σχολίασε: «Ξέρετε ποιο λάθος κάνετε εσείς σήμερα ή ο κ. Τσίπρας -δεν ξέρω είδα ότι είστε ανεξάρτητος, δεν ξέρω αν περιμένετε κι εσείς έξω από τον νυμφώνα- που όταν πήγε εκεί πέρα δεν ανέφερε ένα πράγμα. Μιλάτε συνεχώς για την ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, μιλάτε, δηλαδή, για το ελληνικό Δημόσιο, μιλάτε για μια εταιρεία του ελληνικού Δημοσίου, της οποίας οι μηχανικοί έχουν σκάψει όλη την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, έχουν κατασκευάσει έργα μετρό πολύ σημαντικά και ξέρουν από υπόγεια έργα. Μιλάτε γι’ αυτούς. Ξεχάσατε μια λέξη. Τη λέξη ανάδοχος. Σας έχω πει ότι υπεύθυνος, υπόλογος και αυτός που πρέπει να αποκαταστήσει ζημιές, συμβατικά, με σύμβαση που επί ημερών σας συνετάγη, ως σχέδιο, είναι ο ανάδοχος του έργου, ο εργολάβος, για να σας πω μια λέξη που πολλές φορές χρησιμοποιείτε. Τώρα τους έχετε στην πατριωτική πλευρά, αυτούς που θα φορολογήσετε… Ξεχάσατε λοιπόν ποιος είναι ο πραγματικός υπόχρεος. Λέτε να μην έχω εικόνα εγώ τι έχει συμβεί στο έργο; Λέτε ότι εμείς πρέπει να αναδεχθούμε ευθύνη Δημοσίου; Σας λέω, λοιπόν, ότι η κυβέρνηση, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν αποδέχεται ευθύνη Δημοσίου».

«Δεν υπάρχει καμία ευθύνη του Δημοσίου στο συγκεκριμένο γεγονός. Σε αυτήν τη γραμμή παραμένει η κυβέρνηση και η εμμονή σας να στοχοποιείτε την ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ως υπαίτιο και ως υπόλογο και ως υπόχρεο αποκατάστασης, το μόνο που κάνει είναι ότι ξεπλένει τις ευθύνες μιας εργοληπτικής εταιρείας γιατί αυτό θέλετε», επέμεινε ο κ. Ταχιάος και τόνισε: «Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Την ευθύνη για τις αποκαταστάσεις την έχει η ανάδοχος εταιρεία. Δεν έχω κανένα λόγο να πιστεύω ότι η ανάδοχος εταιρεία θα κάνει την παραμικρή έκπτωση σε ό,τι αφορά τις αποκαταστάσεις και τις υποχρεώσεις της έναντι της σύμβασης. Θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής, ως γενικό κανόνα. Το λέω στη Βουλή και αυτό αποτελεί τη στάση της κυβένησης απέναντι στο συγκεκριμένο γεγονός αλλά και γενικότερα, ως μια πολιτική στάση, την οποία ξέρω ότι δεν θα την εκτιμήσετε αλλά πρέπει να είναι καταγεγραμμένη στα πρακτικά της Βουλής: Εσείς έχετε την εντύπωση ότι υπάρχει ο κακός ανάδοχος και η κυβέρνηση η οποία τον υποστηρίζει. Θα σας πω το εξής, εάν υπήρχε, που δεν πιστεύω ότι υπάρχει, στο μυαλό οποιασδήποτε εργοληπτικής εταιρείας, ότι αυτό που έχει αξία είναι η τιμή της μετοχής στο ταμπλό, εάν αυτό πρέπει να αναμετρηθεί με το δημόσιο συμφέρον, με την ασφάλεια των κατοίκων ή ακόμα και με το πολιτικό ήθος μιας κυβέρνησης, να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι η κυβέρνηση θα φροντίσει η κατρακύλα να πάει σε αυτόν που πρέπει και αυτός δεν θα είναι ούτε το συμφέρον των πολλών ούτε η ασφάλεια των κατοίκων τα οποία η κυβέρνηση έρχεται να εγγυηθεί»