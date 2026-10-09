Συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης για χρέη στο Δημόσιο

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Στη σύλληψη του τραγουδιστή Βασίλη Παϊτέρη προχώρησαν το απόγευμα της Πέμπτης 8/10 οι αρχές, βάσει εντάλματος που εκδόθηκε εις βάρος του για οφειλές προς το Δημόσιο.

Ο γνωστός καλλιτέχνης συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης (8/10) και αφού διανυκτέρευσε στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, μετήχθη το μεσημέρι της Παρασκευής στα δικαστήρια της Ευελπίδων, προκειμένου να οδηγηθεί στον ανακριτή.

Σημειώνεται ότι είχε συλληφθεί για τον ίδιο λόγο και πέρυσι ύστερα από αστυνομικό έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες , η εμπλοκή του Βασίλη Παϊτέρη με τις φορολογικές αρχές αφορά ακίνητο ιδιοκτησίας του σε δασική έκταση, υπόθεση για την οποία υπήρχε προγενέστερη καταδικαστική απόφαση.