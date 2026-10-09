ΕΛΑΣ: Ο Πρωθυπουργός βαπτίζει «ελαφρύ αεράκι» την υποχώρηση στην Κάσο

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) εξαπέλυσε επίθεση κατά του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή τη συνέντευξή του για τα ελληνοτουρκικά και το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, κατηγορώντας τον για άγνοια της πραγματικότητας και λανθασμένες εκτιμήσεις.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΛ.Α.Σ. υποστηρίζει ότι ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να απαξιώσει τις ανησυχίες για τα F-35, ενώ υπενθυμίζει την υπόθεση της πώλησης F-16 στην Τουρκία, σημειώνοντας ότι παρόμοιες προειδοποιήσεις στο παρελθόν είχαν διαψευστεί από την κυβέρνηση αλλά τελικά επιβεβαιώθηκαν. «Όταν ο Αλέξης Τσίπρας προειδοποιούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Βουλή για την επικείμενη πώληση των αμερικανικών F16 στην Τουρκία, ο Πρωθυπουργός κραύγαζε ότι «είναι ψέμα». Επειδή λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης με τις προβλέψεις δεν τα πάει καλά, αντί να επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα ας φροντίσει να προασπίσει τα συμφέροντα της χώρας» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, απορρίπτει τον ισχυρισμό του κ. Μητσοτάκη ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία ξεκίνησε το 2014, ενώ υποστηρίζει ότι κατά την περίοδο 2017-2019 αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες που συνέβαλαν στην επιβολή αμερικανικών περιορισμών προς την Άγκυρα.

«Θα όφειλε να γνωρίζει ο κ. Μητσοτάκης ότι οι παραγγελίες F-35 από την Τουρκία προς τις ΗΠΑ ξεκίνησαν τον Μάιο του 2014 και η κυβέρνηση στην οποία ο ίδιος ήταν υπουργός δεν δραστηριοποιήθηκε. Κατά την διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και ιδιαίτερα το διάστημα 2017 – 2019 υπήρξε ο συντονισμός με τις ομογενειακές οργανώσεις για το ζήτημα των F35, που κατέληξε στο East Med Act και την ανακοίνωση του State Department και επιβλήθηκε το εμπάργκο στην Τουρκία τον Ιούλιο 2019. Αντίθετα σήμερα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, στις οποίες ο κ. Μητσοτάκης έχει δώσει επ’αόριστον έξι βάσεις και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, λέει όπου σταθεί και όπου βρεθεί ότι θα βρει τρόπο να πουληθούν F-35 στην Τουρκία» σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του κόμματος.

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η ΕΛ.Α.Σ. επικρίνει τον Πρωθυπουργό για το «ελαφρύ αεράκι» στο Αιγαίο, διερωτώμενη πώς συμβιβάζεται αυτή η εκτίμηση με την καθυστέρηση στην πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου στην Κάσο και με τις ενέργειες της Τουρκίας στην περιοχή:

«Αν οι τουρκικές ενέργειες στην Κάσο και η ανακοίνωση δύο παράνομων θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο είναι “ελαφρό αεράκι”, καλό θα ήταν να μας πει τι εννοεί ως «φουρτούνα».