Άννα Βίσση: «Είμαστε απολύτως νόμιμοι και συνεπείς στις υποχρεώσεις μας, δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό» – Η απάντηση για τους ελέγχους της ΑΑΔΕ

Το περιβάλλον της Άννας Βίσση απαντά στα δημοσιεύματα περί ελέγχων της ΑΑΔΕ για τις συναυλίες της, δηλώνοντας ότι «δεν υπάρχει απολύτως τίποτα μεμπτό» και πως είναι «απολύτως νόμιμοι και συνεπείς σε όλες τους τις υποχρεώσεις». Οι έλεγχοι χαρακτηρίζονται ως πάγια διαδικασία για μεγάλες συναυλίες, ενώ διαψεύδονται φήμες περί εταιρειών στο εξωτερικό με οφειλές ΦΠΑ.

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Άννα Βίσση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το περιβάλλον της Άννας Βίσση απαντά στα δημοσιεύματα περί ελέγχων της ΑΑΔΕ, δηλώνοντας: «Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα μεμπτό, είμαστε απολύτως νόμιμοι και συνεπείς σε όλες μας τις υποχρεώσεις όλα αυτά τα χρόνια».
  • Διευκρινίζεται ότι «οι έλεγχοι αποτελούν πάγια διαδικασία για όλες τις μεγάλες συναυλίες» και ότι «δεν ισχύει κανένα από τα δημοσιεύματα περί εταιρειών στην Αγγλία και την Κύπρο με οφειλές ΦΠΑ».
  • Όλα εξελίσσονται ομαλά, με όλα τα παραστατικά να έχουν κατατεθεί κανονικά, απαντούν οι ίδιες πηγές, ενώ οι Αρχές φέρεται να ελέγχουν τόσο την Άννα Βίσση όσο και τον Νίκο Καρβέλα.

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Απάντηση στα δημοσιεύματα και όσα ακούγονται στον δημόσιο διάλογο περί ελέγχων της ΑΑΔΕ για τις συναυλίες της Άννας Βίσση δίνει το περιβάλλον της τραγουδίστριας.

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«Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα μεμπτό, είμαστε απολύτως νόμιμοι και συνεπείς σε όλες μας τις υποχρεώσεις όλα αυτά τα χρόνια» λένε χαρακτηριστικά από το περιβάλλον της Άννας Βίσση, σύμφωνα με την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» στο MEGA.

Η απάντηση της Άννας Βίσση

«Οι έλεγχοι αποτελούν πάγια διαδικασία για όλες τις μεγάλες συναυλίες, ειδικά με τόσο μεγάλο αριθμό εισιτηρίων. Το ίδιο έγινε και πέρυσι και πρόπερσι, με όλες τις υποχρεώσεις να έχουν καλυφθεί πλήρως. Η ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθείται και φέτος και αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες.

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Όλα εξελίσσονται απολύτως ομαλά και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Δεν ισχύει κανένα από τα δημοσιεύματα περί εταιρειών στην Αγγλία και την Κύπρο με οφειλές ΦΠΑ.

Είμαστε απολύτως νόμιμοι και συνεπείς σε όλες μας τις υποχρεώσεις όλα αυτά τα χρόνια. Και φέτος, όπως και κάθε προηγούμενη χρονιά, έχουν κατατεθεί κανονικά όλα τα απαραίτητα παραστατικά, αποδείξεις και συμφωνητικά. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα μεμπτό».

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Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές φέρεται να ελέγχουν τόσο τον Νίκο Καρβέλα όσο και την Άννα Βίσση.

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