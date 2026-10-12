Νέες αφίξεις μεταναστών στην Ιεράπετρα – 196 άτομα εντοπίστηκαν σε τρία περιστατικά

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Συνολικά 196 μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν σε τρία διαφορετικά περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια και νοτιοανατολικά της νήσου Χρυσής, στην Ιεράπετρα.

Ειδικότερα, στο πρώτο περιστατικό, καταγράφεται στις 1 το πρωί, όπου υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, (Ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης) του Λιμενικού Σώματος, εντοπίστηκαν περίπου 77 αλλοδαποί επιβαίνοντες σε δύο λέμβους, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Χρυσής.

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Στα άλλα δύο περιστατικά τις πρώτες πρωινές ώρες, μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης FRONTEX εντόπισε δύο λέμβους, σε θαλάσσια περιοχή περίπου 15 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Χρυσής.

Από την πρώτη λέμβο περισυνελέγησαν 52 αλλοδαποί και από τη δεύτερη 67. Και στις τρεις επιχειρήσεις ο συντονισμός έγινε από το ΕΚΣΕΔ, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Οι διασωθέντες αλλοδαποί θα μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις της ΑΓΡΕΞ στην Ιεράπετρα, έως ότου μεταφερθούν στην ηπειρωτική χώρα.