«Λάβρος» ο Ρίτσαρντ Γκιρ για τη συμφωνία Ράμα-Μελόνι για τους μετανάστες: «Μην μετατρέπετε τους ανθρώπους σε αριθμούς»

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Μήνυμα με σαφές ανθρωπιστικό και πολιτικό περιεχόμενο για τη διαχείριση της μετανάστευσης στην Ευρώπη στέλνει ο Ρίτσαρντ Γκιρ, εκφράζοντας την αντίθεσή του στις πολιτικές που στηρίζονται στην κράτηση και την απέλαση μεταναστών. Ο γνωστός ηθοποιός, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του με αφορμή έκθεση της ActionAid και του Πανεπιστημίου του Μπάρι, αναφέρεται επίσης στο μοντέλο που ανέπτυξε η Ιταλία με την Αλβανία, το οποίο μεταφέρει τον έλεγχο της μετανάστευσης πέρα από τα σύνορα, ως ένα δυνητικά απάνθρωπο μοντέλο για την Ευρώπη.

«Αυτό που συμβαίνει εκεί θα μπορούσε να γίνει ένα μοντέλο για το πώς η Ευρώπη θα διαχειριστεί τη μετανάστευση στο μέλλον», σημειώνει o Ρίτσαρντ Γκιρ.

«Η μετανάστευση μπορεί να διαχειριστεί χωρίς απάνθρωπες συνθήκες, χωρίς να αποδυναμώνεται το δικαίωμα αίτησης ασύλου και χωρίς να αντιμετωπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα ως εμπόδιο», τονίζει ο Ρίτσαρντ Γκιρ.

@la.repubblica “La migrazione può essere gestita senza condizioni disumane, senza indebolire il diritto di chiedere asilo e senza trattare i diritti umani come ostacoli”. È il messaggio di Richard Gere, che in un video appello si schiera al fianco di ActionAid. “La paura sta sostituendo la compassione. Le persone vengono ridotte a numeri, problemi o minacce – afferma Gere -. La detenzione, la deportazione e l’invio di persone oltre i confini europei vengono sempre più presentati come soluzioni normali”. L’attore richiama anche il modello sviluppato dall’Italia con l’Albania, che sposta il controllo della migrazione oltre i confini dell’Unione europea e lontano dal controllo dell’opinione pubblica: “Ciò che accade lì potrebbe diventare un modello per il modo in cui l’Europa gestirà la migrazione in futuro”. video ActionAid ♬ audio originale – la.repubblica

«Ο φόβος αντικαθιστά τη συμπόνια»

«Ο φόβος αντικαθιστά τη συμπόνια», αναφέρει, επισημαίνοντας ότι οι άνθρωποι κινδυνεύουν να αντιμετωπίζονται ως αριθμοί, προβλήματα ή απειλές.

Όπως υποστηρίζει, η κράτηση, η απέλαση και η αποστολή ανθρώπων εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων παρουσιάζονται ολοένα και περισσότερο ως η συνηθισμένη απάντηση στο μεταναστευτικό ζήτημα.

Κατά τον ίδιο, ωστόσο, η αποτελεσματικότητα τέτοιων πολιτικών δεν μπορεί να εξετάζεται ανεξάρτητα από τις επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στα θεμελιώδη δικαιώματα.

Στο τέλος του βιντεοσκοπημένου μηνύματος, ο ηθοποιός ζήτησε μια προσέγγιση που θέτει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια στο επίκεντρο των μεταναστευτικών πολιτικών.

«Είμαστε όλοι μετανάστες. Ας προστατεύσουμε την κοινή μας ανθρωπιά όσο έχουμε ακόμα χρόνο», τόνισε ο Ρίτσαρντ Γκιρ, σύμφωνα με το ANSA.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα Κέντρα Επαναπατρισμού

Το μήνυμα του ηθοποιού δημοσιοποιήθηκε παράλληλα με την έκθεση «Trattenuti» («Κρατούμενοι»), την οποία συνέταξαν η ActionAid και το Πανεπιστήμιο του Μπάρι.

Η έκθεση εξετάζει τη λειτουργία των Κέντρων Επαναπατρισμού (CPR) στην Ιταλία και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών κράτησης και απέλασης αλλοδαπών χωρίς άδεια παραμονής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, το 2025 πραγματοποιήθηκαν στην Ιταλία 4.784 αναγκαστικές επιστροφές. Από αυτές, οι 1.732 αφορούσαν ανθρώπους που είχαν περάσει από Κέντρα Επαναπατρισμού, ενώ 3.052 αφορούσαν άτομα που δεν είχαν εισέλθει ποτέ σε τέτοια δομή.

Την ίδια χρονιά, οι εισαγωγές στα CPR έφτασαν τις 6.835, αριθμός που αποτελεί, σύμφωνα με την έκθεση, ιστορικό υψηλό. Παρά την αύξηση των κρατήσεων, όμως, μόλις το 25,3% των ατόμων που πέρασαν από τα κέντρα επαναπατρίστηκε.

Παράλληλα, οι επιστροφές από τα CPR μειώθηκαν κατά 45,1% σε σύγκριση με το 2022, ενώ ο συνολικός αριθμός των αναγκαστικών επιστροφών αυξήθηκε.

«Η κράτηση δεν σημαίνει απαραίτητα επιστροφή»

Για τους συντάκτες της έκθεσης, τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι η αύξηση των κρατήσεων δεν οδηγεί κατ’ ανάγκη σε περισσότερες απελάσεις ή επαναπατρισμούς.

Αντίθετα, υποστηρίζουν ότι χιλιάδες άνθρωποι στερούνται την προσωπική τους ελευθερία μέσα σε ένα σύστημα που παρουσιάζει προβλήματα διαφάνειας και αποτελεσματικότητας.

Η έκθεση επισημαίνει ακόμη ότι η διοικητική κράτηση μπορεί να συνεχίζεται ακόμη και όταν ο επαναπατρισμός τελικά δεν πραγματοποιείται.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι οργανώσεις που συμμετείχαν στην έρευνα υποστηρίζουν ότι η κράτηση μετατρέπεται σε περιορισμό θεμελιωδών δικαιωμάτων χωρίς να αποτελεί από μόνη της αποτελεσματική λύση για τη διαχείριση της μετανάστευσης.