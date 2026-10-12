Βίσση-Καρβέλας στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ: Τα 850.000 ευρώ του «χαμηλοσυνταξιούχου» συνθέτη και τα τιμολόγια που ελέγχονται για την τραγουδίστρια

Άννα Βίσση και Νίκος Καρβέλας βρίσκονται στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ. Αφενός ο συνθέτης ο οποίος δήλωνε «χαμηλοσυνταξιούχος», έχει λάβει διορία από την εφορία προκειμένου να δώσει απαντήσεις σχετικά με τον τρόπο που τεκμηριώνονται εισοδήματα ύψους 850.000 ευρώ, αφετέρου η τραγουδίστρια ελέγχεται καθώς από τις δύο συναυλίες της στο Παναθηναϊκό Στάδιο, φέρεται να μην απέδωσε ΦΠΑ ύψους 80.000 ευρώ.

Σε ό, τι αφορά στην τραγουδίστρια, ερευνάται και η ευρωπαϊκή περιοδεία της τον Οκτώβριο του 2025 σε Ντίσελντορφ, Στουτγκάρδη, Άμστερνταμ, Παρίσι και Βρυξέλλες. Οι εταιρείες που τη διοργάνωσαν περιγράφονται ως ετερόρρυθμες, συμφερόντων της Άννας Βίσση, με μη δηλωθέντα ΦΠΑ άνω των 50.000 ευρώ για τη διετία 2024–2025.

Παράλληλα, εξετάζονται τιμολόγια κυπριακών και αγγλικών εταιρειών που επίσης φέρονται να συνδέονται με την κορυφαία ερμηνεύτρια.

Ξεχωριστό κεφάλαιο στους ελέγχους, αποτελεί η συναυλία στο ΟΑΚΑ, καθώς ελέγχονται συμβάσεις καλλιτεχνών και τεχνικών, εισιτήρια και προσκλήσεις, πληρωμές πνευματικών δικαιωμάτων και τιμολόγια προς χορηγούς. Στόχος των διασταυρώσεων είναι να αντιπαραβληθούν οι εισπράξεις και οι δαπάνες με τα παραστατικά και τις τραπεζικές κινήσεις.

Ο Καρβέλας και τα 850.000 ευρώ

Σε ό,τι αφορά τώρα τα 850.000 ευρώ για τον Νίκο Καρβέλα, όλα ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή, όταν ελεγκτές της ΑΑΔΕ πήγαν στο σπίτι του, ώστε να του επιδώσουν έγγραφο σχετικό με φορολογικές εκκρεμότητες. Εκείνος φέρεται να αντέδρασε, να ακολούθησε ένταση και οι ελεγκτές να αποχώρησαν χωρίς να ολοκληρώσουν την επίδοση. Ακολούθησε ηλεκτρονική κοινοποίηση και ο ίδιος υπέβαλε εκπρόθεσμη δήλωση, στην οποία περιέλαβε εισοδήματα 850.000 ευρώ.

Το ποσό αυτό είναι ο πυρήνας της έρευνας. Η ΑΑΔΕ θέλει να μάθει από πού προέρχεται, αν αφορά εισοδήματα προηγούμενων ετών που δεν είχαν δηλωθεί και αν δικαιολογείται από άλλες πηγές. Το ερώτημα βαραίνει περισσότερο επειδή ο 75χρονος δημιουργός φέρεται να έχει διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα εδώ και τέσσερα χρόνια και να ζει από τα πνευματικά του δικαιώματα. Εξετάζεται επίσης πρόστιμο για τη μη συνεργασία του με το κλιμάκιο. Πάντως, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα 850.000 ευρώ δεν συνδέονται με τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Με δεδομένο ότι ως σήμερα δεν έχει βρεθεί και βεβαιωθεί φορολογική παράβαση για κανέναν από τους δύο καλλιτέχνες, το επόμενο ορόσημο είναι η εκπνοή της προθεσμίας για τον Νίκο Καρβέλα από την ΑΑΔΕ και, μαζί, η διασταύρωση παραστατικών και τραπεζικών κινήσεων στις εταιρείες γύρω από την Άννα Βίσση.