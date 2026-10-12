Βίσση-Καρβέλας στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ: Τα 850.000 ευρώ του «χαμηλοσυνταξιούχου» συνθέτη και τα τιμολόγια που ελέγχονται για την τραγουδίστρια

Η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας βρίσκονται στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ για φορολογικούς ελέγχους. Ο συνθέτης ελέγχεται για εισοδήματα 850.000 ευρώ που φέρεται να δήλωσε εκπρόθεσμα, ενώ η τραγουδίστρια ερευνάται για μη απόδοση ΦΠΑ από συναυλίες στην Ελλάδα και ευρωπαϊκή περιοδεία, καθώς και για τιμολόγια από κυπριακές και αγγλικές εταιρείες.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Lifestyle

Βίσση - Καρβέλας ελέγχονται από ΑΑΔΕ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άννα Βίσση και Νίκος Καρβέλας βρίσκονται στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ για φορολογικές εκκρεμότητες.
  • Ο Νίκος Καρβέλας, ο οποίος δήλωνε «χαμηλοσυνταξιούχος», έχει λάβει διορία από την ΑΑΔΕ για να δώσει απαντήσεις σχετικά με εισοδήματα ύψους 850.000 ευρώ.
  • Η Άννα Βίσση ελέγχεται καθώς φέρεται να μην απέδωσε ΦΠΑ ύψους 80.000 ευρώ από συναυλίες στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ενώ ερευνάται και η ευρωπαϊκή της περιοδεία του Οκτωβρίου 2025 για μη δηλωθέντα ΦΠΑ. Παράλληλα, ξεχωριστό κεφάλαιο στους ελέγχους, αποτελεί η συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Άννα Βίσση και Νίκος Καρβέλας βρίσκονται στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ. Αφενός ο συνθέτης ο οποίος δήλωνε «χαμηλοσυνταξιούχος», έχει λάβει διορία από την εφορία προκειμένου να δώσει απαντήσεις σχετικά με τον τρόπο που τεκμηριώνονται εισοδήματα ύψους 850.000 ευρώ, αφετέρου η τραγουδίστρια ελέγχεται καθώς από τις δύο συναυλίες της στο Παναθηναϊκό Στάδιο,  φέρεται να μην απέδωσε ΦΠΑ ύψους 80.000 ευρώ.

Μίλτος Μητσιάς για Άννα Βίσση: «Αν πάει και κάνει συναυλία στο ΟΑΚΑ με άλλα τραγούδια έκτος του Καρβέλα, πάλι θα το γεμίσει»

Σε ό, τι αφορά στην τραγουδίστρια,  ερευνάται και η ευρωπαϊκή περιοδεία της τον Οκτώβριο του 2025 σε Ντίσελντορφ, Στουτγκάρδη, Άμστερνταμ, Παρίσι και Βρυξέλλες. Οι εταιρείες που τη διοργάνωσαν περιγράφονται ως ετερόρρυθμες, συμφερόντων της Άννας Βίσση, με μη δηλωθέντα ΦΠΑ άνω των 50.000 ευρώ για τη διετία 2024–2025.

Παράλληλα, εξετάζονται τιμολόγια κυπριακών και αγγλικών εταιρειών που επίσης φέρονται να συνδέονται με την κορυφαία ερμηνεύτρια.

Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ και η Άννα Βίσση, μετά τον Νίκο Καρβέλα – Έρευνα για αδήλωτο ΦΠΑ

Ξεχωριστό κεφάλαιο στους ελέγχους, αποτελεί η συναυλία στο ΟΑΚΑ, καθώς ελέγχονται συμβάσεις καλλιτεχνών και τεχνικών, εισιτήρια και προσκλήσεις, πληρωμές πνευματικών δικαιωμάτων και τιμολόγια προς χορηγούς. Στόχος των διασταυρώσεων είναι να αντιπαραβληθούν οι εισπράξεις και οι δαπάνες με τα παραστατικά και τις τραπεζικές κινήσεις.

Ο Καρβέλας και τα 850.000 ευρώ

Σε ό,τι αφορά τώρα τα  850.000 ευρώ για τον Νίκο Καρβέλα, όλα ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή, όταν ελεγκτές της ΑΑΔΕ πήγαν στο σπίτι του, ώστε να του επιδώσουν έγγραφο σχετικό με φορολογικές εκκρεμότητες. Εκείνος φέρεται να αντέδρασε, να ακολούθησε ένταση και οι ελεγκτές να αποχώρησαν χωρίς να ολοκληρώσουν την επίδοση. Ακολούθησε ηλεκτρονική κοινοποίηση και ο ίδιος υπέβαλε εκπρόθεσμη δήλωση, στην οποία περιέλαβε εισοδήματα 850.000 ευρώ.

Ναταλία Γερμανού για Βίσση-Καρβέλα: «Όλοι υπάρχουμε χωρίς όλους – Μην εκπλαγείτε αν συμβεί κάτι που δεν περιμένουμε καθόλου»

Το ποσό αυτό είναι ο πυρήνας της έρευνας. Η ΑΑΔΕ θέλει να μάθει από πού προέρχεται, αν αφορά εισοδήματα προηγούμενων ετών που δεν είχαν δηλωθεί και αν δικαιολογείται από άλλες πηγές. Το ερώτημα βαραίνει περισσότερο επειδή ο 75χρονος δημιουργός φέρεται να έχει διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα εδώ και τέσσερα χρόνια και να ζει από τα πνευματικά του δικαιώματα. Εξετάζεται επίσης πρόστιμο για τη μη συνεργασία του με το κλιμάκιο. Πάντως, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα 850.000 ευρώ δεν συνδέονται με τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Με δεδομένο ότι ως σήμερα δεν έχει βρεθεί και βεβαιωθεί φορολογική παράβαση για κανέναν από τους δύο καλλιτέχνες, το επόμενο ορόσημο είναι η εκπνοή της προθεσμίας για τον Νίκο Καρβέλα από την ΑΑΔΕ και, μαζί, η διασταύρωση παραστατικών και τραπεζικών κινήσεων στις εταιρείες γύρω από την Άννα Βίσση.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ