Ναταλία Γερμανού για Βίσση-Καρβέλα: «Όλοι υπάρχουμε χωρίς όλους – Μην εκπλαγείτε αν συμβεί κάτι που δεν περιμένουμε καθόλου»

Στην υπόθεση του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση αναφέρθηκαν, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στο «Καλύτερα δε γίνεται». Η Ναταλία Γερμανού κατέθεσε την προσωπική της άποψη, σημειώνοντας πως: «Όλοι υπάρχουμε χωρίς όλους. Είναι δύο αυτόφωτα, ιδιοφυή πλάσματα, με το δικό του χαρισματικό ταλέντο ο καθένας».

«Θέλω να σας πω ότι… Φαντάζομαι πως καταλαβαίνετε ότι είναι ιδιαίτερη η θέση μου, γιατί η Άννα είναι μια πάρα πολύ αγαπημένη μου φίλη. Είναι κουμπάρα μου, με έχει παντρέψει.

Από την άλλη, ο Νίκος είναι επίσης ένας άνθρωπος που αγαπώ πάρα πολύ, θαυμάζω πάρα πολύ. Το ότι έγραψα στίχους, το χρωστάω κατά 90% στον Καρβέλα. Μου έμαθε να γράφω στίχους. Έχουμε περάσει ατέλειωτες ώρες στο πιάνο ο ένας δίπλα στον άλλον, γράφοντας», είπε στην αρχή.

Αμέσως μετά, η παρουσιάστρια εξήγησε πως: «Θέλω να σας πω όμως, ότι επειδή έχω διαβάσει τις τελευταίες ημέρες πολλές φορές τη φράση “δεν υπάρχει Βίσση χωρίς τον Καρβέλα. Δεν υπάρχει ο Καρβέλας χωρίς την Βίσση”, επιτρέψτε μου να σας καταθέσω την προσωπική, ταπεινή μου άποψη.

Όλοι υπάρχουμε χωρίς όλους! Αυτό πιστεύω εγώ. Σαφώς και μπορεί να υπάρξει επόμενη μέρα για την Άννα χωρίς τον Νίκο, αν αυτό επιβάλλουν οι καταστάσεις. Και σαφώς και μπορεί να υπάρξει επόμενη ημέρα για τον Καρβέλα χωρίς την Άννα, αν αυτό επιβάλλουν επίσης οι καταστάσεις. Είναι δύο αυτόφωτα, ιδιοφυή πλάσματα, με το δικό του χαρισματικό ταλέντο ο καθένας.

Θα είναι καλύτερα ο ένας χωρίς τον άλλον; Αυτό δεν το ξέρω να σας το απαντήσω. Σίγουρα όμως, μπορώ να ξεχωρίσω την αυτόνομη οντότητα και προσωπικότητα του καθενός, χωρίς να τους βάζω σε άδικες συγκρίσεις και χωρίς να μπλέκω την αγάπη με τα οικονομικά, με την επαγγελματική υπόσταση του καθενός. Είναι δύο ξεχωριστά πράγματα».

«Τα υπόλοιπα είναι σιωπή»

Συνεχίζοντας, η Ναταλία Γερμανού ανέφερε: «Τώρα, πώς θα είναι η επόμενη μέρα; Όπως λέει και το φινάλε του Άμλετ: “Τα υπόλοιπα είναι σιωπή”. Μένει να τα δούμε!».

«Ήταν για πάρα πολλά χρόνια ένα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται στην Άννα, να θελήσει κάποια στιγμή να δοκιμάσει κάτι άλλο.

Όπως και δεν απαγορεύεται στον δημιουργό, να έχει κάθε δικαίωμα να πει “ως εδώ, η πνευματική μου ιδιοκτησία μου ανήκει και από εδώ και πέρα θα την κάνω ό,τι θέλω και θα την διανείμω όπου θέλω”.

Ας δούμε τι θα φέρει η επόμενη μέρα. Μην εκπλαγείτε αν συμβεί κάτι που δεν περιμένουμε καθόλου να συμβεί», κατέληξε η οικοδέσποινα του «Καλύτερα δε γίνεται»