Νέες ανατιμήσεις: Η άνοδος του ενεργειακού κόστους τροφοδοτεί νέες αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών

Αντιμέτωποι με νέες ανατιμήσεις θα έρθουν οι καταναλωτές το προσεχές διάστημα, εξαιτίας της νέας ενεργειακής κρίσης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εδώ και αρκετούς μήνες.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Με την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή να μην δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης, η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ συνεχίζει να κινείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο να βρίσκεται πλέον στην περιοχή των 80 ευρώ τη μεγαβατώρα όταν στις αρχές του Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες, η τιμή οριακά ξεπερνούσε τα 30 ευρώ τη μεγαβατώρα.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς «οι υψηλές τιμές σε πετρέλαιο κίνησης και ρεύμα οδηγούν σε σημαντική αύξηση στα κόστη παραγωγής και μεταφοράς των προϊόντων. Πλέον εφόσον συνεχίσει το κόστος της ενέργειας να βρίσκεται σε τόσο υψηλά επίπεδα είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξουν ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα μέχρι το τέλος του χρόνου».

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