Νέες ανατιμήσεις: Η άνοδος του ενεργειακού κόστους τροφοδοτεί νέες αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών

Οι καταναλωτές αναμένεται να αντιμετωπίσουν νέες ανατιμήσεις στο προσεχές διάστημα, εξαιτίας της συνεχιζόμενης ενεργειακής κρίσης που έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου Μπρεντ και του φυσικού αερίου. Οι υψηλές τιμές ενέργειας αυξάνουν σημαντικά τα κόστη παραγωγής και μεταφοράς, καθιστώντας σχεδόν βέβαιες τις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, όπως τα τρόφιμα, μέχρι το τέλος του έτους.

EN
Γράφει ο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Οικονομία

Ανατιμήσεις σε πολλά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αντιμέτωποι με νέες ανατιμήσεις θα έρθουν οι καταναλωτές το προσεχές διάστημα, εξαιτίας της νέας ενεργειακής κρίσης.
  • Η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή διατηρεί την τιμή του πετρελαίου Μπρεντ πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο στα 80 ευρώ τη μεγαβατώρα.
  • Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, «οι υψηλές τιμές σε πετρέλαιο κίνησης και ρεύμα οδηγούν σε σημαντική αύξηση στα κόστη παραγωγής και μεταφοράς των προϊόντων», με σχεδόν βέβαιες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Αντιμέτωποι με νέες ανατιμήσεις θα έρθουν οι καταναλωτές το προσεχές διάστημα, εξαιτίας της νέας ενεργειακής κρίσης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εδώ και αρκετούς μήνες.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Με την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή να μην δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης, η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ συνεχίζει να κινείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο να βρίσκεται πλέον στην περιοχή των 80 ευρώ τη μεγαβατώρα όταν στις αρχές του Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες, η τιμή οριακά ξεπερνούσε τα 30 ευρώ τη μεγαβατώρα.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς «οι υψηλές τιμές σε πετρέλαιο κίνησης και ρεύμα οδηγούν σε σημαντική αύξηση στα κόστη παραγωγής και μεταφοράς των προϊόντων. Πλέον εφόσον συνεχίσει το κόστος της ενέργειας να βρίσκεται σε τόσο υψηλά επίπεδα είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξουν ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα μέχρι το τέλος του χρόνου».

Διαβάστε περισσότερα στο enikonomia.gr

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ