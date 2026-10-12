Τουρκία: Βίντεο από το τροχαίο με τους 11 νεκρούς – Η στιγμή που λεωφορείο κάνει όπισθεν σε αυτοκινητόδρομο και παρασύρεται από φορτηγό

Νέες λεπτομέρειες και οπτικό υλικό έρχονται στο φως για το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Τουρκία, στον αυτοκινητόδρομο Κωνσταντινούπολης - Σμύρνης, στην περιοχή Ακχισάρ της Μανίσα. Το δυστύχημα προκλήθηκε όταν ο οδηγός τουριστικού λεωφορείου προσπάθησε να κάνει όπισθεν στον αυτοκινητόδρομο και παρασύρθηκε από νταλίκα, με αποτέλεσμα 11 νεκρούς και 27 τραυματίες, ενώ οι οδηγοί συνελήφθησαν και διεξάγεται δικαστική έρευνα.

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Διεθνή Νέα

Τουρκία τροχαίο 11 νεκροί
Πηγή: Hurriyet
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βίντεο-ντοκουμέντο αποκαλύπτει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το πολύνεκρο δυστύχημα στον αυτοκινητόδρομο Κωνσταντινούπολης – Σμύρνης, όταν ο οδηγός του τουριστικού λεωφορείου προσπέρασε την έξοδο για τα διόδια στο Ακχισάρ.
  • Η φονική σύγκρουση προκλήθηκε κατά την απόπειρα του λεωφορείου να κάνει όπισθεν στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα ένα διερχόμενο φορτηγό να προσκρούσει πάνω του και να παρασύρει στον θάνατο 11 επιβάτες.
  • Για την τραγωδία συνελήφθησαν οι οδηγοί των δύο οχημάτων, ενώ η εισαγγελία διεξάγει κατεπείγουσα έρευνα.

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Στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέες λεπτομέρειες και οπτικό υλικό από το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Κωνσταντινούπολης – Σμύρνης, στην περιοχή Ακχισάρ της Μανίσα στην Τουρκία.

Τραγωδία στην Τουρκία: Τουλάχιστον 11 νεκροί και 27 τραυματίες έπειτα από σφοδρή σύγκρουση λεωφορείου με νταλίκα – ΒΙΝΤΕΟ

Το δυστύχημα προκλήθηκε όταν ο οδηγός ενός τουριστικού λεωφορείου προσπάθησε να κάνει όπισθεν στον αυτοκινητόδρομο επειδή προσπέρασε τα διόδια, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από νταλίκα, αφήνοντας πίσω του 11 νεκρούς και 27 τραυματίες.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με τη Hurriyet, το δυστύχημα σημειώθηκε στις 11:11 το πρωί τοπική ώρα, κοντά στα διόδια της συνοικίας Mπαλίτζα στο Ακχισάρ. Το τουριστικό λεωφορείο της εταιρείας «My World Tur», με οδηγό τον 62χρονο Μετίν Γιαβούζ, μετέφερε επιβάτες από την Προύσα προς τις θερμές πηγές στο Ντενιζλί.

Όταν ο οδηγός συνειδητοποίησε ότι είχε προσπεράσει την έξοδο για τα διόδια του Ακχισάρ, επιχείρησε να κάνει όπισθεν στη δεξιά λωρίδα.

Την ίδια στιγμή, ένα φορτηγό φορτωμένο με ξυλεία, το οποίο οδηγούσε ο 64χρονος Χασάν Καρακαγιά, προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος του λεωφορείου.


Από τη σφοδρή σύγκρουση, τόσο το τουριστικό λεωφορείο όσο και το φορτηγό ανατράπηκαν.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της χωροφυλακής, της πυροσβεστικής, ομάδες διάσωσης (AFAD) και ασθενοφόρα.


Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών, 11 επιβάτες έχασαν τη ζωή τους επί τόπου.

Παράλληλα, 27 τραυματίες διακομίστηκαν εσπευσμένα με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία της περιοχής.

Συλλήψεις

Για το πολύνεκρο δυστύχημα, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των δύο οδηγών του λεωφορείου, Μετίν Γιαβούζ (62 ετών) και Μεχμέτ Αχλιλάρ (63 ετών), καθώς και του οδηγού του φορτηγού, Χασάν Καρακαγιά (64 ετών).

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουρλέκ, δήλωσε ότι η δικαστική έρευνα που ξεκίνησε από την Εισαγγελία του Ακχισάρ διεξάγεται από τρεις δημόσιους εισαγγελείς.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας, Κεμάλ Μεμίσογλου, μέσω της πλατφόρμας Χ δήλωσε: «Από τους τραυματίες συμπολίτες μας που υποβάλλονται σε θεραπεία, 1 πολίτης βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, 18 βρίσκονται σε μέτρια κατάσταση και 8 είναι καλά στην υγεία τους».


Οι έρευνες των αρχών στον τόπο του δυστυχήματος διήρκεσαν ώρες, ενώ τα συνεργεία του αυτοκινητοδρόμου προχώρησαν στον καθαρισμό του οδοστρώματος προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

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