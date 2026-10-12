Τουρκία: Βίντεο από το τροχαίο με τους 11 νεκρούς – Η στιγμή που λεωφορείο κάνει όπισθεν σε αυτοκινητόδρομο και παρασύρεται από φορτηγό

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Στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέες λεπτομέρειες και οπτικό υλικό από το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Κωνσταντινούπολης – Σμύρνης, στην περιοχή Ακχισάρ της Μανίσα στην Τουρκία.

Το δυστύχημα προκλήθηκε όταν ο οδηγός ενός τουριστικού λεωφορείου προσπάθησε να κάνει όπισθεν στον αυτοκινητόδρομο επειδή προσπέρασε τα διόδια, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από νταλίκα, αφήνοντας πίσω του 11 νεκρούς και 27 τραυματίες.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με τη Hurriyet, το δυστύχημα σημειώθηκε στις 11:11 το πρωί τοπική ώρα, κοντά στα διόδια της συνοικίας Mπαλίτζα στο Ακχισάρ. Το τουριστικό λεωφορείο της εταιρείας «My World Tur», με οδηγό τον 62χρονο Μετίν Γιαβούζ, μετέφερε επιβάτες από την Προύσα προς τις θερμές πηγές στο Ντενιζλί.

Όταν ο οδηγός συνειδητοποίησε ότι είχε προσπεράσει την έξοδο για τα διόδια του Ακχισάρ, επιχείρησε να κάνει όπισθεν στη δεξιά λωρίδα.

Την ίδια στιγμή, ένα φορτηγό φορτωμένο με ξυλεία, το οποίο οδηγούσε ο 64χρονος Χασάν Καρακαγιά, προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος του λεωφορείου.



Από τη σφοδρή σύγκρουση, τόσο το τουριστικό λεωφορείο όσο και το φορτηγό ανατράπηκαν.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της χωροφυλακής, της πυροσβεστικής, ομάδες διάσωσης (AFAD) και ασθενοφόρα.

Manisa Akhisar’da 11 kişinin hayatını kaybettiği kaza yeri havadan görüntülendi. https://t.co/slRjytB5gx — TRT HABER (@trthaber) October 11, 2026



Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών, 11 επιβάτες έχασαν τη ζωή τους επί τόπου.

Παράλληλα, 27 τραυματίες διακομίστηκαν εσπευσμένα με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία της περιοχής.

Συλλήψεις

Για το πολύνεκρο δυστύχημα, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των δύο οδηγών του λεωφορείου, Μετίν Γιαβούζ (62 ετών) και Μεχμέτ Αχλιλάρ (63 ετών), καθώς και του οδηγού του φορτηγού, Χασάν Καρακαγιά (64 ετών).

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουρλέκ, δήλωσε ότι η δικαστική έρευνα που ξεκίνησε από την Εισαγγελία του Ακχισάρ διεξάγεται από τρεις δημόσιους εισαγγελείς.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας, Κεμάλ Μεμίσογλου, μέσω της πλατφόρμας Χ δήλωσε: «Από τους τραυματίες συμπολίτες μας που υποβάλλονται σε θεραπεία, 1 πολίτης βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, 18 βρίσκονται σε μέτρια κατάσταση και 8 είναι καλά στην υγεία τους».

Manisa’da tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen elim trafik kazasında 11 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kazada yaralanan 27 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Tedavisi süren yaralılarımızdan 1 vatandaşımızın durumu ağır, 18’inin orta ve 8’inin sağlık durumu iyidir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) October 11, 2026



Οι έρευνες των αρχών στον τόπο του δυστυχήματος διήρκεσαν ώρες, ενώ τα συνεργεία του αυτοκινητοδρόμου προχώρησαν στον καθαρισμό του οδοστρώματος προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.