Σαουδική Αραβία: Αποκαλυπτικό βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης στο αεροδρόμιο του Ριάντ – Παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας του

Αποκαλυπτικό είναι το βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ ‘Βασιλιάς Χαλίντ’ στη Σαουδική Αραβία. Ταυτόχρονα, οι Αρχές ανακοίνωσαν νωρίτερα σήμερα την παράταση στην αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου. Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια των φονικών επιθέσεων το σαββατοκύριακο από τους Χούθι της Υεμένης.

«Η λειτουργία στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ ‘Βασιλιάς Χαλίντ’, το δεύτερο μεγαλύτερο με βάση την επιβατική κίνηση στη Σαουδική Αραβία έπειτα από εκείνο της Τζέντα, «ανεστάλη προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των διαδικασιών που διασφαλίζουν την ασφάλεια και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας.

Το αεροδρόμιο είναι κλειστό μετά την επίθεση του Σαββάτου που στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 300, στην πλέον πολύνεκρη στο βασίλειο εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Χθες, Κυριακή, άλλη επίθεση στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε 11 άλλους.

Οι Αρχές της Σαουδικής Αραβίας, που έως τώρα εμφανίζονταν απρόθυμες να δείξουν τις ζημιές που προκαλούν οι επιθέσεις των Χούθι, δημοσιοποίησαν μέσα στη νύχτα οπτικό υλικό από το χτύπημα του Σαββάτου στο αεροδρόμιο. Σε αυτό φαίνεται μια μπάλα φωτιάς και εργαζόμενοι του αεροδρομίου να πέφτουν κάτω από τα γραφεία τους ενώ επιβάτες προσπαθούν να προστατευθούν ή να απομακρυνθούν από το σημείο. Σύμφωνα με τη φιλοκυβερνητική εφημερίδα Saudi Gazette, οι εικόνες τονίζουν «τον κίνδυνο που απειλεί τους αθώους ταξιδιώτες των οποίων τα ταξίδια είναι αφιερωμένα στη λατρεία». Οι περισσότεροι επιβάτες που εμφανίζονται στο βίντεο μοιάζουν να είναι προσκυνητές. Ο μήνας Οκτώβριος τυπικά σημαδοτεί την κορύφωση του προσκυνήματος των μουσουλμάνων στη Μέκκα.

Οι επιθέσεις προκαλούν από τα σημαντικότερα προβλήματα για την πολιτική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας εδώ και χρόνια, ασκώντας περαιτέρω πιέσεις σε έναν κλάδο που ήδη πλήττεται από τις συνέπειες της σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Χθες, το αεροδρόμιο ακύρωσε το 99,7% όλων των προγραμματισμένων πτήσεων, σύμφωνα με την εταιρία αναλύσεων δεδομένων για τον τομέα της αεροπορίας Cirium. Στον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24 δεν φαίνεται κανένα αεροπλάνο πάνω από την πόλη.

Σημειωτέον ότι οι εξελίξεις αυτές έχουν αναγκάσει αεροπορικές εταιρίες στην Ευρώπη και την Ασία να αναστείλουν τα δρομολόγιά τους. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ενημέρωσε τις αμερικανικές αεροπορικές εταιρίες να είναι προσεκτικές όταν πετούν προς τη Σαουδική Αραβία ή στον εναέριο χώρο της.

Ο όμιλος Lufthansa ακύρωσε όλες τις πτήσεις προς το Ριάντ έως τις 16 Οκτωβρίου, ενώ η Air France-KLM παρέτεινε προηγούμενη αναστολή των δρομολογίων προς και από τη σαουδαραβική πρωτεύουσα έως το τέλος του μήνα. Η Etihad Airways του Αμπού Ντάμπι ήταν μεταξύ των αεροπορικών εταιριών που παρέτειναν περαιτέρω τις ακυρώσεις πτήσεων της Σαουδικής Αραβίας, επηρεάζοντας περίπου 20 πτήσεις προς το Ριάντ, την Τζέντα και τον Νταμάμ σήμερα και αύριο.