Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε κατασκευαστικό έλλειμμα στην οροφή του γυμνασίου Βασιλικών – Πλήρεις ελέγχους ζητούν οι γονείς των μαθητών

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Νέα αυτοψία πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη μετά την πτώση σοβάδων σε αίθουσα του σχολείου, από την οποία τραυματίστηκε ένας 14χρονος μαθητής.

Μηχανικοί της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Πολεοδομίας Θέρμης μετέβησαν εκ νέου στο κτίριο, προκειμένου να εξετάσουν την κατάστασή του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, από τους ελέγχους φαίνεται να έχει εντοπιστεί κατασκευαστικό έλλειμμα στην οροφή.

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Οι γονείς ζητούν πλήρεις ελέγχους

Οι γονείς των μαθητών ζητούν να πραγματοποιηθούν όλοι οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι πριν επαναλειτουργήσει το σχολείο. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι το κτίριο είναι παλιό και χρειάζεται συντήρηση.

Στο Γυμνάσιο Βασιλικών φοιτούν περίπου 200 μαθητές. Μετά το περιστατικό, τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεκπαίδευσης, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την ασφαλή λειτουργία του σχολικού κτιρίου.