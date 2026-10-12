Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε κατασκευαστικό έλλειμμα στην οροφή του γυμνασίου Βασιλικών – Πλήρεις ελέγχους ζητούν οι γονείς των μαθητών

Μηχανικοί της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Πολεοδομίας Θέρμης πραγματοποίησαν νέα αυτοψία στο Γυμνάσιο Βασιλικών, όπου είχε τραυματιστεί 14χρονος μαθητής από πτώση σοβάδων. Οι έλεγχοι εξετάζουν, μεταξύ άλλων, πιθανό κατασκευαστικό έλλειμμα στην οροφή, ενώ οι γονείς ζητούν να διασφαλιστεί η καταλληλότητα του κτιρίου πριν επιστρέψουν οι μαθητές.

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Γυμνάσιο Βασιλικών στην Θεσσαλονίκη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα αυτοψία πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Βασιλικών Θεσσαλονίκης μετά την πτώση σοβάδων που τραυμάτισε μαθητή. Από τους ελέγχους εντοπίστηκε κατασκευαστικό έλλειμμα στην οροφή.
  • Οι γονείς των μαθητών ζητούν να πραγματοποιηθούν όλοι οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι πριν επαναλειτουργήσει το σχολείο. Επισημαίνουν ότι το κτίριο είναι παλιό και χρειάζεται συντήρηση.
  • Τα μαθήματα στο Γυμνάσιο Βασιλικών, όπου φοιτούν περίπου 200 μαθητές, πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Αυτό θα συνεχιστεί έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την ασφαλή λειτουργία του σχολείου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα αυτοψία πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη μετά την πτώση σοβάδων σε αίθουσα του σχολείου, από την οποία τραυματίστηκε ένας 14χρονος μαθητής.

Μηχανικοί της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Πολεοδομίας Θέρμης μετέβησαν εκ νέου στο κτίριο, προκειμένου να εξετάσουν την κατάστασή του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, από τους ελέγχους φαίνεται να έχει εντοπιστεί κατασκευαστικό έλλειμμα στην οροφή.

Οι γονείς ζητούν πλήρεις ελέγχους

Οι γονείς των μαθητών ζητούν να πραγματοποιηθούν όλοι οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι πριν επαναλειτουργήσει το σχολείο. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι το κτίριο είναι παλιό και χρειάζεται συντήρηση.

Γυμνάσιο Βασιλικών στην Θεσσαλονίκη

Στο Γυμνάσιο Βασιλικών φοιτούν περίπου 200 μαθητές. Μετά το περιστατικό, τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεκπαίδευσης, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την ασφαλή λειτουργία του σχολικού κτιρίου.

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