«Έχασα τη μαμά μου, αλλά έχασα και τη φίλη μου» – Συγκλονίζουν οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για τα Τέμπη

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Η Σοφία Στεφανάκη, κόρη της Μαρίας Μουρτζάκη, ήταν η πρώτη από τους συγγενείς των θυμάτων που κατέθεσε σήμερα Δευτέρα (12/10) στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η μητέρα της εργαζόταν στο κυλικείο της επιβατικής αμαξοστοιχίας το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου, όταν σημειώθηκε η πολύνεκρη σύγκρουση.

«Έχασα τη μαμά μου, αλλά έχασα και τη φίλη μου»

«Έχασα τη μαμά μου, αλλά έχασα και τη φίλη μου. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη. Έχω εμπιστοσύνη σε σας ότι μπορείτε να αποδώσετε δικαιοσύνη», ανέφερε απευθυνόμενη στο δικαστήριο.

Η παραλαβή της σορού και οι αναφορές για την ασφάλεια των τρένων

Κατά την κατάθεσή της, η Σοφία Στεφανάκη περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένειά της μετά την τραγωδία, αναφέροντας ότι τους εστάλη στην Κρήτη σφραγισμένο φέρετρο και ότι τους απέτρεψαν να το ανοίξουν.

«Το πιο σημαντικό είναι να δω ότι ήταν αυτή. Δεν μας έδωσαν τίποτα από αντικείμενα», κατέθεσε, εκφράζοντας την ανάγκη της οικογένειας να έχει σαφή εικόνα για όσα συνέβησαν μετά τον θάνατο της μητέρας της.

Σε ερώτηση της προέδρου του δικαστηρίου σχετικά με το αν η Μαρία Μουρτζάκη είχε αναφέρει κάτι για ενδεχόμενο λαθρεμπόριο, η κόρη της απάντησε αρνητικά.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι το 2022 η μητέρα της τής είχε μιλήσει για περιστατικό εκτροχιασμού τρένου στο οποίο εργαζόταν. Σύμφωνα με όσα της είχε μεταφέρει, το σύστημα αυτόματης πέδησης απενεργοποιούνταν, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

«Θέλω μια απάντηση σαν γονιός» – Τα ερωτήματα του πατέρα του Ιορδάνη Αδαμάκη

Στη συνέχεια κατέθεσε η οικογένεια του Ιορδάνη Αδαμάκη, του 23χρονου ποδοσφαιριστή που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη.

Ο πατέρας του, Αδάμ Αδαμάκης, αναφέρθηκε στα προβλήματα ασφάλειας του σιδηροδρόμου, υποστηρίζοντας ότι η αδιαφορία και οι ελλείψεις στη λειτουργία του συνέβαλαν στην τραγωδία.

«Η αδιαφορία που υπήρχε στον σιδηρόδρομο δημιούργησε αυτό το πρόβλημα. Εμείς βλέπαμε άλλα στις διαφημίσεις και μετά από την ανακριτική διαδικασία καταλάβαμε ότι δεν υπήρχε ούτε ίχνος ασφάλειας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος έθεσε ερωτήματα για την πυρκαγιά που ακολούθησε τη σύγκρουση, εκφράζοντας αμφιβολίες σχετικά με την προέλευση της πυρόσφαιρας και επισημαίνοντας ότι, κατά την άποψή του, τα έλαια μετασχηματιστών δεν μπορούν να εξηγήσουν το φαινόμενο.

«Στο τέλος θέλω μια απάντηση σαν γονιός. Ψάξτε το. Πιστεύω ότι θα δοθεί μια απάντηση σε αυτό που συνέβη», κατέληξε.

Η μητέρα του 23χρονου ζητά απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του

Ακολούθησε η κατάθεση της Μαρίας Βάτκαλη, μητέρας του Ιορδάνη Αδαμάκη, η οποία περιέγραψε τον αγώνα της οικογένειας να εξακριβώσει τι ακριβώς συνέβη στον γιο της.

«Βρίσκομαι εδώ ως γονέας που έχασε το παιδί του και ψάχνω να βρω την αλήθεια. Είχε στόχους και φιλοδοξίες και όλα αυτά κόπηκαν βίαια», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, πριν από το δυστύχημα η οικογένεια θεωρούσε το τρένο ασφαλές μέσο μεταφοράς και δεν γνώριζε τα προβλήματα που ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας.

«Έχω μεγάλο βάρος που του έλεγα να χρησιμοποιεί αυτό το μέσο. Πολύ μεγάλο βάρος», είπε, περιγράφοντας τις ενοχές που εξακολουθεί να αισθάνεται μετά την απώλεια του παιδιού της.

Η κ. Βάτκαλη ζήτησε να διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου του γιου της, θέτοντας ερωτήματα για την πυρκαγιά που ακολούθησε τη σύγκρουση, το ενδεχόμενο να ήταν ζωντανός μετά την πρόσκρουση και τις ιατροδικαστικές εξετάσεις που, όπως υποστήριξε, θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί.

«Ψάχνω την αιτία θανάτου. Πώς έγινε η πυρκαγιά; Ήταν ζωντανός μετά τη σύγκρουση; Τι συνέβη; Γιατί δεν έγιναν οι εξετάσεις που όφειλαν να γίνουν από τους ιατροδικαστές;» ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου.

Η μητέρα του 23χρονου αναφέρθηκε επίσης στο αίτημα εκταφής που είχε υποβάλει η οικογένεια, προκειμένου να διερευνηθούν περαιτέρω οι συνθήκες θανάτου του. Όπως κατέθεσε, το αίτημα αποσύρθηκε, καθώς, σύμφωνα με την ίδια, δεν αντιμετωπίστηκε με τη δέουσα σοβαρότητα.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στους χειρισμούς που ακολούθησαν το δυστύχημα, κάνοντας λόγο για αλλοίωση του χώρου και υποστηρίζοντας ότι, εάν είχε διαφυλαχθεί ο τόπος της τραγωδίας, θα μπορούσαν να είχαν δοθεί απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα.

«Πιστεύω ότι η ανάκριση δεν ανέδειξε όλους τους κατηγορούμενους. Έχω την αίσθηση ότι έπρεπε να είναι περισσότεροι στο κατηγορητήριο. Θέλω να διερευνήσετε κάθε πτυχή της υπόθεσης», τόνισε.

Οι προειδοποιήσεις του ελεγκτή Ιωάννη Καριώτη

Στη συνέχεια της διαδικασίας κατέθεσαν ο γιος, η κόρη και η σύζυγος του Ιωάννη Καριώτη, ο οποίος εργαζόταν στην Hellenic Train ως ελεγκτής και το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου ταξίδευε ως επιβάτης στην αμαξοστοιχία Intercity.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι συγγενείς του, ο ίδιος τούς είχε μιλήσει επανειλημμένα για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο σιδηρόδρομος, μεταξύ των οποίων τα ωράρια εργασίας, η ανεπαρκής συντήρηση των τρένων και ο μεγάλος αριθμός επιβατών.

Η σύζυγός του μετέφερε στο δικαστήριο την ανησυχία που εξέφραζε ο ίδιος για την κατάσταση στον σιδηρόδρομο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έλεγε ότι κάποια στιγμή θα συμβεί κάτι».

Η δίκη συνεχίζεται με την κατάθεση του Χρήστου Τηλκερίδη, πατέρα του Άγγελου Τηλκερίδη.