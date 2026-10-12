Μπέρναμ για το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-Βρετανίας: «Θέλουμε σοβαρό διάλογο για τις επιλογές, δεν αρκεί το status quo»

Επανέρχεται ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στο ζήτημα της επαναφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν όψει συζήτησης στις Βρυξέλλες την 20η Νοεμβρίου.

Αυτή τη φορά επιλέγοντας το βήμα του βρετανικού κοινοβουλίου, ο Άντι Μπέρναμ ζήτησε σήμερα «έναν σοβαρό διάλογο σχετικά με τις διάφορες επιλογές για το μέλλον των σχέσεων ΕΕ – Ηνωμένου Βασιλείου». Εξήγησε, μάλιστα, ότι «η διατήρηση του status quo δεν αρκεί».

Να σημειωθεί ότι αυτή η προσέγγιση θα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη μιας συνόδου κορυφής ΕΕ – Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία, όπως επιβεβαίωσαν οι Βρυξέλλες, θα πραγματοποιηθεί στις 20 Νοεμβρίου, λίγο περισσότερο από δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα στο οποίο οι Βρετανοί ψήφισαν υπέρ του Brexit.

«Αυτή η Σύνοδος Κορυφής προσφέρει μια ευκαιρία για επίτευξη προόδου σε δύο κρίσιμα ζητήματα: την ενίσχυση της ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου και τον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης», υπογράμμισε ο Άντι Μπέρναμ. «Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βρίσκεται μια εμπορική συμφωνία για τα προϊόντα τροφίμων και ποτών, μια συμφωνία για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων, πρόοδος προς τη διασύνδεση των ενεργειακών μας συστημάτων, ένα νέο πρόγραμμα κινητικότητας νέων (youth experience scheme), καθώς και βαθύτερη συνεργασία στο ζήτημα της μετανάστευσης», εξήγησε ενώπιον του κοινοβουλίου.

«Η σύνοδος Κορυφής θα αποτελέσει επίσης μια ευκαιρία να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας σχετικά με την πρωτοβουλία ‘Made in Europe’, ενώ είναι σαφές σε μένα ότι υπάρχει η δυνατότητα να σημειωθεί πρόοδος σε όλους αυτούς τους τομείς», υπογράμμισε ο Άντι Μπέρναμ. «Συνολικά, αυτές οι συμφωνίες θα προσθέσουν το ισοδύναμο άνω των 10 δισεκατομμυρίων λιρών ετησίως στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου έως το 2040, με την προοπτική να προσθέσουν σημαντικά περισσότερα. Δεν πρέπει να γυρίσουμε την πλάτη σε αυτή την ευκαιρία», διευκρίνισε.

«Σε κάθε στάδιο, ο βρετανικός λαός θα έχει τον τελευταίο λόγο και είμαι πεπεισμένος ότι η κοινή γνώμη υποστηρίζει επί του παρόντος μια ρεαλιστική προσέγγιση όπως αυτή που προτείνω», διαβεβαίωσε ο Άντι Μπέρναμ.

Με στοιχεία από Guardian και ΑΠΕ – ΜΠΕ