Κύθνος: Καταγγελία ότι 62χρονος πέθανε λόγω καθυστέρησης του ασθενοφόρου – Τι απαντούν Γεωργιάδης και Γιαννάκος

Σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες επιχειρήθηκε να παρασχεθεί βοήθεια σε έναν 62χρονο, ο οποίος πέθανε κατά τη διάρκεια παραμονής του στην Κύθνο, διατυπώνουν άνθρωποι του περιβάλλοντός του. Μεταξύ άλλων, κάνουν λόγο για αναμονή περίπου μίας ώρας μέχρι την άφιξη ασθενοφόρου, έλλειψη απαραίτητου εξοπλισμού και προβλήματα στις υποδομές της υγειονομικής μονάδας του νησιού.

Η καταγγελία για τον θάνατο του 62χρονου

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 62χρονος είχε ταξιδέψει στην Κύθνο για το Σαββατοκύριακο μαζί με ένα ζευγάρι φίλων του. Η παρέα βρισκόταν σε ταβέρνα, όταν ο άνδρας αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία.

Οι άνθρωποι που βρίσκονταν μαζί του προσπάθησαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ παράλληλα κάλεσαν το 166. Στη συνέχεια ειδοποιήθηκε το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κύθνου, προκειμένου να σταλεί βοήθεια στο σημείο.

Οι οικείοι του 62χρονου καταγγέλλουν ότι το ασθενοφόρο άργησε να φτάσει και υποστηρίζουν ότι η αναμονή διήρκεσε περίπου μία ώρα.

Φωτογραφικό ντοκουμέντο από το αρχείο των τηλεφωνικών κλήσεων που παρουσιάστηκε στο Mega καταγράφει επικοινωνίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες στις ακόλουθες ώρες:

21:44: πρώτη κλήση, διάρκειας 35 δευτερολέπτων.

πρώτη κλήση, διάρκειας 35 δευτερολέπτων. 22:04: δεύτερη κλήση, διάρκειας 16 δευτερολέπτων.

δεύτερη κλήση, διάρκειας 16 δευτερολέπτων. 22:10: τρίτη κλήση, διάρκειας 20 δευτερολέπτων.

τρίτη κλήση, διάρκειας 20 δευτερολέπτων. 22:33: τέταρτη κλήση, η οποία ακυρώθηκε.

«Περιμέναμε μία ώρα ασθενοφόρο»

Φίλη του 62χρονου, η οποία μίλησε στην εκπομπή, υποστήριξε ότι το όχημα που έφτασε για την παραλαβή του δεν διέθετε τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι υπήρχε πρόβλημα ακόμη και με τα φρένα του ασθενοφόρου.

«Περιμέναμε μία ώρα ασθενοφόρο. Αυτό που έστειλαν δεν είχε καθόλου εξοπλισμό. Ερχόταν από 10 χιλιόμετρα μακριά από τη Χώρα. Οι άνθρωποι και η γιατρός κινδύνευσαν. Μου έλεγαν “τρέχουμε, έχουμε βγει από την πορεία του δρόμου”», ανέφερε.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, προβλήματα διαπιστώθηκαν και όταν ο 62χρονος μεταφέρθηκε στην υγειονομική μονάδα του νησιού. Η γυναίκα έκανε λόγο για δυσκολία στη μεταφορά του φορείου, αλλά και για φιάλη οξυγόνου που δεν λειτουργούσε.

«Στο Κέντρο Υγείας τι να σας πω; Ότι το φορείο δεν χωρούσε να περάσει από την πόρτα; Πήγαμε να του βάλουμε οξυγόνο και δεν δούλευε η μπουκάλα; Είναι δυνατόν; Να χαθεί ένας άνθρωπος από το τίποτα;», δήλωσε.

Η καταγγέλλουσα αναφέρθηκε ακόμη στις συνθήκες που ακολούθησαν τον θάνατο του 62χρονου, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε κατάλληλος χώρος για τη φύλαξη της σορού μέχρι να μεταφερθεί στην Αθήνα.

«Δεν υπήρχε ούτε χώρος να αποθηκεύσουν τον άνθρωπο. Πηγαίναμε και μαζεύαμε πάγο για να συντηρήσουμε τον νεκρό, τι να πω… […] Επιστρέφουμε Αθήνα, είμαστε στο πλοίο και τώρα τον έχουμε κάτω στη νεκροφόρα», ανέφερε στο Mega.

Τι υποστηρίζει ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αμφισβήτησε την εικόνα που παρουσιάστηκε σχετικά με τις συνθήκες του περιστατικού και έκανε λόγο για παραπληροφόρηση.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο μέσα σε 25 λεπτά και όχι έπειτα από περίπου μία ώρα, όπως καταγγέλλουν οι οικείοι του 62χρονου.

Παράλληλα, αμφισβήτησε το φωτογραφικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην τηλεοπτική παρουσίαση της υπόθεσης. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η φωτογραφία που προβλήθηκε απεικόνιζε παλιό και παροπλισμένο ασθενοφόρο και όχι το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Το @MegaTvOfficial στην εκπομπή της @AGiamali πριν από λίγο δημοσίευσε φωτό από ένα ασθενοφόρο στην Κύθνο, που είναι χρέπι και εξαιτίας αυτού υποτίθεται πέθανε από ανακοπή ένας άνθρωπος σε μια ταβέρνα. Η πραγματικότητα είναι πως δημοσίευσαν τη φωτογραφία του παλαιού παροπλισμένου ασθενοφόρου και όχι αυτού που επιχείρησε. Για την ιστορία το ασθενοφόρο έφτασε σε 25 λεπτά, οι κλήσεις είναι καταγεγραμμένες και στην διάθεση του οποιουδήποτε και η γιατρός είχε απινιδωτή μαζί της, αλλά ο 62 χρόνος με ιστορικό καρδιολογικό δυστυχώς δεν επανήλθε https://t.co/2lWb3Hl5BL Οξυγόνο λοιπόν υπήρχε, απινιδωτής υπήρχε, η γιατρός έκανε ο,τι μπορούσε, το ασθενοφόρο που επιχείρησε και πήγε σε 25’ πέρασε ΚΤΕΟ πριν δύο μήνες, είχε καινούργια λάστιχα και ήταν από μόλις από service, ο ίδιος ο Δήμαρχος που το έβαλε στο ferry βεβαιώνει ότι το όχημα είναι μια χαρά και δείχνουν μία ψεύτικη φωτό. Κάπου όλη αυτή η παραπληροφόρηση πρέπει να σταματήσει επιτέλους, δεν πλήττουν τον Υπουργό Υγείας και την Κυβέρνηση αλλά την εμπιστοσύνη του κόσμου στο ΕΣΥ και αυτό είναι ντροπή. — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 11, 2026

«Το ασθενοφόρο δεν άργησε, αλλά το νησί δεν διαθέτει διασώστη»

Στις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στις υγειονομικές δομές της Κύθνου αναφέρεται ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, με αφορμή τον θάνατο του 62χρονου στο νησί. Όπως υποστηρίζει, το ασθενοφόρο δεν καθυστέρησε να φτάσει στο σημείο όπου βρισκόταν ο ασθενής, ενώ το υγειονομικό προσωπικό προχώρησε σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την ανάνηψή του.

Παράλληλα, ο κ. Γιαννάκος επισημαίνει ότι η Κύθνος δεν διαθέτει οδηγό ασθενοφόρου ή διασώστη, με αποτέλεσμα οι διακομιδές να καλύπτονται από δύο ένστολους, το κόστος των οποίων ανέρχεται σε 150 ευρώ ημερησίως για τον καθένα.

«Η Κύθνος διαθέτει Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, αλλά δεν υπάρχει σταθμός του ΕΚΑΒ και τις διακομιδές ασθενών τις αναλαμβάνει το Περιφερειακό Ιατρείο. Αυτή τη στιγμή δεν υπηρετεί κανένας οδηγός ασθενοφόρου ή διασώστης και οι ανάγκες καλύπτονται από δύο ένστολους, οι οποίοι κοστίζουν 150 ευρώ την ημέρα ο καθένας», αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Ο κ. Γιαννάκος συνδέει τις ελλείψεις προσωπικού με τις χαμηλές αποδοχές των υγειονομικών, τονίζοντας ότι οι προκηρύξεις για την κάλυψη των θέσεων αποβαίνουν άγονες.

«Με λιγότερα χρήματα, εάν δίνονταν ως κίνητρα, θα υπήρχε ενδιαφέρον από οδηγούς και διασώστες για πρόσληψη. Οι προκηρύξεις γίνονται, αλλά οι θέσεις παραμένουν κενές. Ποιος θα εργαστεί με 800 ευρώ τον μήνα; Οι ντόπιοι προτιμούν να απασχολούνται στον τουρισμό, ενώ είναι αναμενόμενο να μην ενδιαφέρονται οδηγοί και διασώστες από άλλες περιοχές της χώρας, αφού ο μισθός δεν επαρκεί ούτε για το ενοίκιο», σημειώνει.

Όπως προσθέτει, η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού οδηγεί στην αξιοποίηση ένστολων χωρίς εκπαίδευση στις διακομιδές, καθώς και υγειονομικών άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι, όπως υποστηρίζει, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με ποινικές ευθύνες σε περίπτωση δυσμενούς συμβάντος.

«Μείζον ζήτημα αποτελούν οι χαμηλοί μισθοί των υγειονομικών, οι οποίοι ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού που αντιμετωπίζουν οι υγειονομικές μονάδες τόσο στη νησιωτική όσο και στην ηπειρωτική χώρα», υπογραμμίζει.

Τι αναφέρει για την κατάσταση των ασθενοφόρων

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ αναφέρεται και στην κατάσταση των ασθενοφόρων της Κύθνου, διευκρινίζοντας ότι το όχημα που παρουσιάστηκε δημόσια ως ακατάλληλο είναι παροπλισμένο και δεν χρησιμοποιείται για διακομιδές.

«Το Περιφερειακό Ιατρείο Κύθνου διαθέτει ασθενοφόρο σε καλή κατάσταση, το οποίο βρίσκεται για συντήρηση και αναμένεται να παραδοθεί σε περίπου έναν μήνα. Για την κάλυψη των αναγκών δόθηκε στο νησί ένα άλλο ασθενοφόρο, το οποίο παρουσιάζει μικροβλάβες, αλλά εξυπηρετεί τις διακομιδές. Το ασθενοφόρο που δημοσιοποιήθηκε ως σαράβαλο είναι τρίτο όχημα, παροπλισμένο, και δεν χρησιμοποιείται», διευκρινίζει.

Αναφερόμενος στις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η διακομιδή του 62χρονου, ο κ. Γιαννάκος παραθέτει το χρονικό της κινητοποίησης του υγειονομικού προσωπικού, υποστηρίζοντας ότι το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο μέσα σε 30 λεπτά από την αρχική ενημέρωση.

«Το Σάββατο, στις 9:40, η γιατρός του Περιφερειακού Ιατρείου δέχθηκε κλήση από το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ Ρόδου, με την οποία ενημερώθηκε ότι έπρεπε να επικοινωνήσει με μία γυναίκα για έκτακτο περιστατικό στην Κύθνο. Η γιατρός επικοινώνησε αμέσως με τη συνοδό του ασθενούς, η οποία την ενημέρωσε για καρδιολογικό πρόβλημα σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων.

Το ασθενοφόρο ξεκίνησε αμέσως για το σημείο, με οδηγό έναν ένστολο και συνοδεία της αγροτικής γιατρού. Στις 10:10 έφτασαν στον ασθενή. Η γιατρός ειδοποίησε αμέσως τη βάση αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ και στις 10:20 ήταν έτοιμη η αεροδιακομιδή του», αναφέρει.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, όταν έφτασε το πλήρωμα του ασθενοφόρου, ο 62χρονος βρισκόταν ήδη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, χωρίς να παρουσιάζει καρδιακή λειτουργία.

«Όταν έφτασαν κοντά του, ο ασθενής ήταν ουσιαστικά νεκρός. Χρησιμοποιήθηκε απινιδωτής, αλλά δεν υπήρχε απινιδώσιμος ρυθμός, καθώς ο ασθενής βρισκόταν σε καρδιακή ασυστολία. Έγινε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), χρησιμοποιήθηκε ασκός αναζωογόνησης (Ambu) και χορηγήθηκε ενδοφλέβια αδρεναλίνη. Πραγματοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες του πρωτοκόλλου και ακόμη περισσότερες», επισημαίνει.

Στη συνέχεια, όπως εξηγεί, ο ασθενής μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο σε ιατρείο της Κύθνου, όπου συνεχίστηκαν οι προσπάθειες ανάνηψης.

«Ο ασθενής μεταφέρθηκε στο ασθενοφόρο και από εκεί σε ένα ιατρείο της Κύθνου, το οποίο διαθέτει στενή πόρτα, προκειμένου να εξοικονομηθεί χρόνος. Δεν μεταφέρθηκε, όπως λέγεται, στο Περιφερειακό Ιατρείο Κύθνου, το οποίο δεν αντιμετωπίζει τέτοια κτιριακά προβλήματα.

Οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίστηκαν τόσο μέσα στο ασθενοφόρο όσο και στο ιατρείο, αλλά δυστυχώς δεν απέδωσαν», αναφέρει.

Η επικοινωνία με καρδιολόγο και η απάντηση στις επικρίσεις

Ο κ. Γιαννάκος υποστηρίζει ακόμη ότι η γιατρός επικοινώνησε με καρδιολόγο, τον οποίο υπέδειξε η συνοδός του 62χρονου, προκειμένου να τον ενημερώσει για τις ενέργειες που είχαν πραγματοποιηθεί.

«Η γιατρός επικοινώνησε με έναν καρδιολόγο, τον οποίο της συνέστησε η συνοδός του ασθενούς. Αφού τον ενημέρωσε για τις ενέργειες που είχαν γίνει, εκείνος της είπε ότι ο ασθενής δεν θα είχε σωθεί ακόμη και αν βρισκόταν σε νοσοκομείο. Επίσης, η γιατρός ενημερώθηκε ότι ο 62χρονος αντιμετώπιζε καρδιολογικό πρόβλημα. Η συνοδός ευχαρίστησε τη γιατρό και το προσωπικό για τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν», σημειώνει.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ υπερασπίζεται το υγειονομικό προσωπικό της Κύθνου, επισημαίνοντας ότι εργάζεται υπό δύσκολες συνθήκες και με σημαντικές ελλείψεις.

«Είναι κρίμα να δημιουργούνται σκιές για εξαιρετικούς συναδέλφους, οι οποίοι, παρά τις αντίξοες συνθήκες και τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες υγείας», καταλήγει.