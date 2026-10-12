«Στούντιο 4»: Πηγές της ΕΡΤ απαντούν στις φήμες και τα δημοσιεύματα για την εκπομπή

Πηγές της ΕΡΤ απαντούν στις φήμες και τα δημοσιεύματα για την εκπομπή «Στούντιο 4», διαψεύδοντας ότι τίθεται θέμα διακοπής ή αλλαγής των προσώπων. 

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Στούντιο 4
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πηγές της ΕΡΤ απαντούν στις φήμες για την εκπομπή «Στούντιο 4», τονίζοντας ότι δεν τίθεται θέμα να κοπεί ή να αλλάξουν τα πρόσωπα.
  • Οι επιδόσεις της εκπομπής κινούνται μεν χαμηλότερα από το επιθυμητό, αλλά η ΕΡΤ έχει την υπομονή και τη διάθεση να δώσει χρόνο στους συντελεστές της.
  • Τα σενάρια για πρόωρη διακοπή του «Στούντιο 4» δεν έχουν καμία βάση, ενώ έχει πάρει έγκριση για συνολικά 205 επεισόδια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Πηγές της ΕΡΤ, απαντώντας σε φήμες και δημοσιεύματα για την εκπομπή «Στούντιο 4» με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο, αναφέρουν ότι δεν τίθεται θέμα να κοπεί ή να αλλάξουν τα πρόσωπα, σύμφωνα με τη Reallife.

Οι επιδόσεις της εκπομπής κινούνται μεν χαμηλότερα από το επιθυμητό, αλλά η ΕΡΤ έχει την υπομονή και τη διάθεση να δώσει χρόνο στους συντελεστές της και πίσω από τις κάμερες να κάνουν την προσπάθειά τους.

Τα σενάρια που κυκλοφόρησαν για πρόωρη διακοπή του «Στούντιο 4» δεν έχουν καμία βάση, ενώ έχει πάρει έγκριση από το Δ.Σ. της ΕΡΤ για συνολικά 205 επεισόδια, 80 για το 2026 και 125 για το 2027.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ