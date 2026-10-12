«Στούντιο 4»: Πηγές της ΕΡΤ απαντούν στις φήμες και τα δημοσιεύματα για την εκπομπή

Πηγές της ΕΡΤ, απαντώντας σε φήμες και δημοσιεύματα για την εκπομπή «Στούντιο 4» με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο, αναφέρουν ότι δεν τίθεται θέμα να κοπεί ή να αλλάξουν τα πρόσωπα, σύμφωνα με τη Reallife.

Οι επιδόσεις της εκπομπής κινούνται μεν χαμηλότερα από το επιθυμητό, αλλά η ΕΡΤ έχει την υπομονή και τη διάθεση να δώσει χρόνο στους συντελεστές της και πίσω από τις κάμερες να κάνουν την προσπάθειά τους.

Τα σενάρια που κυκλοφόρησαν για πρόωρη διακοπή του «Στούντιο 4» δεν έχουν καμία βάση, ενώ έχει πάρει έγκριση από το Δ.Σ. της ΕΡΤ για συνολικά 205 επεισόδια, 80 για το 2026 και 125 για το 2027.