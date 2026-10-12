Τηλεθέαση (11/10): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν το πρωί της Κυριακής;

Αναλυτικά, τα νούμερα τηλεθέασης για τις πρωινές εκπομπές της Κυριακής 11 Οκτωβρίου, αναδεικνύουν τον έντονο ανταγωνισμό. 

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Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.
  • Στη ζώνη 5-10, η εκπομπή «Καλημέρα» ξεχώρισε τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό.
  • Αντίστοιχα, στη ζώνη 10-1, το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» βρέθηκε στην πρώτη θέση και στις δύο κατηγορίες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 5-10
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Καλημέρα 22,6%
2 MEGA MEGA Σαββατοκύριακο 15,1%
3 OPEN Τώρα Μαζί 7,8%
4 ΕΡΤNEWS Σαββατοκύριακο από τις 5 7,1%

Ζώνη 10-1
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ALPHA Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 23%
2 ΣΚΑΪ Ρεπορτάζ στις 10 11,2%
3 MEGA MEGA Non Stop 9,3%
4 OPEN Μια Ελλάδα Παρέα 5,5%
5 ΕΡΤ1 Καλημέρα Είπαμε 4,3%
6 ΕΡΤNEWS 10′ Με Τόνο 3,1%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 5-10
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Καλημέρα 15,3%
2 MEGA MEGA Σαββατοκύριακο 8%
3 ΕΡΤNEWS Σαββατοκύριακο από τις 5 4,6%
4 OPEN Τώρα Μαζί 4,3%

Ζώνη 10-1
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ALPHA Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 15,4%
2 MEGA MEGA Non Stop 7%
3 ΣΚΑΪ Ρεπορτάζ στις 10 6%
4 OPEN Μια Ελλάδα Παρέα 5,1%
5 ΕΡΤ1 Καλημέρα Είπαμε 4,5%
6 ΕΡΤNEWS 10′ Με Τόνο 2,1%
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