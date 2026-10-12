Τηλεθέαση (11/10): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν το πρωί της Κυριακής;

Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Καλημέρα
|22,6%
|2
|MEGA
|MEGA Σαββατοκύριακο
|15,1%
|3
|OPEN
|Τώρα Μαζί
|7,8%
|4
|ΕΡΤNEWS
|Σαββατοκύριακο από τις 5
|7,1%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ALPHA
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|23%
|2
|ΣΚΑΪ
|Ρεπορτάζ στις 10
|11,2%
|3
|MEGA
|MEGA Non Stop
|9,3%
|4
|OPEN
|Μια Ελλάδα Παρέα
|5,5%
|5
|ΕΡΤ1
|Καλημέρα Είπαμε
|4,3%
|6
|ΕΡΤNEWS
|10′ Με Τόνο
|3,1%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Καλημέρα
|15,3%
|2
|MEGA
|MEGA Σαββατοκύριακο
|8%
|3
|ΕΡΤNEWS
|Σαββατοκύριακο από τις 5
|4,6%
|4
|OPEN
|Τώρα Μαζί
|4,3%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ALPHA
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|15,4%
|2
|MEGA
|MEGA Non Stop
|7%
|3
|ΣΚΑΪ
|Ρεπορτάζ στις 10
|6%
|4
|OPEN
|Μια Ελλάδα Παρέα
|5,1%
|5
|ΕΡΤ1
|Καλημέρα Είπαμε
|4,5%
|6
|ΕΡΤNEWS
|10′ Με Τόνο
|2,1%