Σε τεντωμένο σχοινί η Ουκρανία – Οι ΗΠΑ απειλούν να «κόψουν» την ανταλλαγή πληροφοριών και τις αποστολές όπλων

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ επισημαίνει πως Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ήδη δώσει 250 δισ. δολάρια για προμήθεια ενέργειας στη Ρωσία, ο ίδιος υπερθεματίζει για τη συμφωνία του με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Ταυτόχρονα, όμως, κορυφώνεται η αγωνία στην Ουκρανία, καθώς πηγές κοντά στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ αναφέρουν ότι «η αμερικανική πλευρά απειλεί να διακόψει την ανταλλαγή πληροφοριών και τις αποστολές όπλων στην Ουκρανία σε μια προσπάθεια να προστατεύσουν τα ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου».

Όλα αυτά διαμείβονται τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση επικύρωσε νέο πακέτο κυρώσεων με 1.600 νέες καταχωρίσεις προς τη Ρωσία εστιάζοντας κυρίως αλυσίδα παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει θίξει το ζήτημα της ενέργειας και της εξάρτησης από το φυσικό αέριο, που προμηθεύεται από τη Ρωσία. Αυτό ακριβώς στηλίτευσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να απευθυνθεί στο εσωτερικό του ακροατήριο.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση πλήρωσε στη Ρωσία 250 δισεκατομμύρια δολάρια για ενέργεια, και τα Ψευδή Μέσα Ενημέρωσης (Fake News) δεν θέλουν ούτε να πλησιάσουν αυτή την ιστορία. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό Λαό — ΠΑΝΤΑ, Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΠΡΩΤΑ!», έγραψε στο truthsocial o Ντόναλντ Τραμπ.

Με αυτόν τον τρόπο ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να παρουσιάσει ως σημαντική και επωφελή για την αμερικανική οικονομία την συμφωνία με τον Πούτιν για 4,8 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου, αν και οι πρώτες αντιδράσεις από αναλυτές είναι ότι η ποσότητα, η οποία θα δοθεί τμηματικά στις ΗΠΑ, είναι μικρή για να μειώσει την τιμή του καυσίμου στην αντλία για τους Αμερικανούς καταναλωτές. Ωστόσο, η συμφωνία Τραμπ – Πούτιν φαίνεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην Ουκρανία.

Απειλές κατά της Ουκρανίας για την προμήθεια όπλων από τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Kyiv independent, οι ΗΠΑ απειλούν να διακόψουν την ανταλλαγή πληροφοριών και τις αποστολές όπλων στην Ουκρανία σε μια προσπάθεια να προστατεύσουν τα ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου. Δύο Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι Αμερικανοί ομόλογοί τους κατέστησαν σαφές ότι η Ουάσινγκτον θα θεωρούσε το Κίεβο υπεύθυνο εάν πληγούν ρωσικές ενεργειακές υποδομές κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας που ανακοινώθηκε πρόσφατα.

«Κάλεσαν όλους τους ανώτατους στρατιωτικούς αξιωματούχους εκτοξεύοντας απειλές. Λένε σε όλους ότι πρόκειται να διακόψουν τόσο την ανταλλαγή πληροφοριών όσο και το PURL», δήλωσε ένας Ουκρανός αξιωματούχος στο Kyiv Independent.

Η μονομερής ενεργειακή εκεχειρία…

Οι απειλές έρχονται έπειτα από ένα συγκεχυμένο 48ωρο, κατά τη διάρκεια του οποίου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μια αμφιλεγόμενη «συμφωνία» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ, την οποία ακολούθησαν επανειλημμένες απαιτήσεις να αντικαταστήσει η Ουκρανία τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την προεδρία, και στη συνέχεια η ανακοίνωση από τον Τραμπ μιας μονομερούς «ενεργειακής εκεχειρίας» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που αιφνιδίασε τόσο τη Μόσχα όσο και το Κίεβο.

Πολλοί ανώτεροι Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Kyiv Independent ότι το Κίεβο δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την ανακοίνωση της εκεχειρίας από τον Τραμπ στις 11 Οκτωβρίου. Μετά την ανακοίνωση, Ουκρανοί αξιωματούχοι δέχθηκαν πίεση να συμμορφωθούν με την εκεχειρία και να αποφύγουν τα πλήγματα κατά ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου.

Η Ρωσία συνέχισε να επιτίθεται σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, με τον θερμοηλεκτρικό σταθμό του Χάρκοβου να πλήττεται μόλις λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Τραμπ.

Σύμφωνα με έναν άλλο αξιωματούχο, ο αναπληρωτής επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου Παύλο Παλίσα, υπεύθυνος για στρατιωτικά θέματα, και ο Μιχάιλο Δραπάτι, αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, έλαβαν κλήσεις από την αμερικανική πλευρά. Ο Παύλο Παλίσα επιβεβαίωσε επίσης στους Financial Times ότι είχε λάβει απειλές από την κυβέρνηση Τραμπ.

Το PURL – που σημαίνει «Prioritized Ukraine Requirements List» (Κατάλογος Ιεραρχημένων Απαιτήσεων για την Ουκρανία) – είναι μια πρωτοβουλία υπό την ηγεσία της Ευρώπης που αποσκοπεί στην παροχή κρίσιμου αμερικανικού οπλισμού στην Ουκρανία, με χρηματοδότηση κυρίως από μέλη του ΝΑΤΟ. Κατά το πρώτο έτος της πρωτοβουλίας, παρασχέθηκαν όπλα αξίας 6,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω αυτού του προγράμματος. Παρόλο που η άμεση στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ έχει ανασταλεί από την ορκωμοσία του Τραμπ, η ανταλλαγή πληροφοριών συνεχίζεται.

Βέβαια, μιλώντας στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ αρνήθηκε να σχολιάσει την αναφερόμενη ενεργειακή εκεχειρία, αλλά δήλωσε ότι η Ρωσία είναι «έτοιμη να κάνει ό,τι είναι δυνατόν» για την επίτευξη «μακροπρόθεσμης ειρήνης».

Παρ’ όλα αυτά, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε σήμα για τη διαθεσιμότητα του Κιέβου να συμμορφωθεί με τους όρους της εκεχειρίας, προσθέτοντας παράλληλα ότι θα χρειάζονταν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ακριβή πρόταση.

Έκκληση Ζελένσκι για βοήθεια και σε ενεργειακά αποθέματα

Οι Ουκρανοί παραμένουν σκεπτικοί ως προς το αν θα κρατήσει αυτή η μονομερής ενεργειακή εκεχειρία. «Αμέσως μετά την ανάρτηση (της εκεχειρίας του Τραμπ), η Ρωσία εξαπέλυσε στοχευμένο πλήγμα σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο, προκαλώντας περαιτέρω ζημιές στο ενεργειακό μας σύστημα», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Warsaw Security Forum, στην οποία παρευρέθηκαν δημοσιογράφοι του Kyiv Independent. «Ήταν σαφές ότι ο Πούτιν δεν διαβάζει TruthSocial», σχολίασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Συμφωνήσαμε σε μια ενεργειακή εκεχειρία. Η αμερικανική ομάδα γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει αυτό για εμάς. Δεν διαθέτουμε μεγάλα αποθέματα πετρελαίου, μεγάλες δυνατότητες εξαγωγής πετρελαίου ή δεκάδες διυλιστήρια πετρελαίου», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Επανέλαβε τη διαθεσιμότητα της Ουκρανίας να συμφωνήσει σε μια αμοιβαία ενεργειακή εκεχειρία, αλλά υπογράμμισε ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ενεργειακές υποδομές εν γένει, όχι μόνο τα διυλιστήρια, καθώς η Ουκρανία δεν διαθέτει λειτουργικές υποδομές διύλισης πετρελαίου.

«Στην Ουκρανία έχουμε μόνο ένα διυλιστήριο πετρελαίου. Και αυτό υπέστη σοβαρές ζημιές από ρωσικά πλήγματα πριν από πολύ, πολύ καιρό. Επομένως, η εισαγωγή προϊόντων πετρελαίου είναι απλώς η πραγματικότητά μας», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Και γι’ αυτό η προσφορά μας είναι ειλικρινής και σαφής. Είμαστε έτοιμοι να σεβαστούμε μια ενεργειακή εκεχειρία εάν η Ρωσία είναι έτοιμη να κάνει το ίδιο. Συμφωνούμε εάν συμφωνούν κι εκείνοι», συνέχισε. «Και έχουμε ήδη δείξει ότι το εννοούμε. Χθες το βράδυ, τα ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου δεν κάηκαν. Αλλά τα μεσάνυχτα, ένα ρωσικό αεριωθούμενο Shahed έπληξε μια εγκατάσταση παραγωγής φυσικού αερίου στην Ουκρανία», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.