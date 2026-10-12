ΙΣΑ: Ζήτησε από την Εισαγγελία τα στοιχεία του γυναικολόγου που εμπλέκεται σε πορνογραφία ανηλίκων

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) απέστειλε σήμερα Δευτέρα αίτημα προς την αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ζητώντας να ενημερωθεί και να πληροφορηθεί τα στοιχεία ταυτότητας του γυναικολόγου, που σύμφωνα με δημοσιεύματα, φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση πορνογραφικού υλικού.

Το αίτημα υποβλήθηκε στο πλαίσιο των πειθαρχικών αρμοδιοτήτων του Συλλόγου, προκειμένου να εξεταστούν οι προβλεπόμενες ενέργειες από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανά του, αναφέρει η ανακοίνωση του ΙΣΑ.

Η ανακοίνωση

«Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε αίτημα προς την αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ζητώντας να του γνωστοποιηθούν τα στοιχεία ταυτότητας του γυναικολόγου που σύμφωνα με δημοσιεύματα, φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση πορνογραφικού υλικού.

Το αίτημα υποβλήθηκε στο πλαίσιο των πειθαρχικών αρμοδιοτήτων του Συλλόγου,προκειμένου να εξεταστούν οι προβλεπόμενες ενέργειες από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανά του.

Η προστασία των πολιτών και ειδικά των ανηλίκων καθως και η διασφάλιση της τήρησης της ιατρικής δεοντολογίας αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες για τον ΙΣΑ.

Με σεβασμό στο έργο της Δικαιοσύνης, ο Σύλλογος ζητά ενημέρωση ώστε να ασκήσει τις θεσμικές του αρμοδιότητες.»

Υπενθυμίζεται πως ο 52χρονος γυναικολόγος συνελήφθη στα Βόρεια Προάστια και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Είχαν διαβιβαστεί στοιχεία από τις αμερικανικές αρχές για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας.

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε στην 16η τακτική ανακρίτρια και, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή του.

Η ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί σε βάρος του αφορά το κακούργημα της παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων, με τη χρησιμοποίηση ανηλίκων κάτω των 12 και των 15 ετών, κατ’ εξακολούθηση.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.