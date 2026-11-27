Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, ο 50χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος ομολόγησε ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 24χρονο εργάτη από τη Βουλγαρία, στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας.

Ο κουμπάρος και εργοδότης του θύματος, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο και παράβαση του νόμου περί όπλων, αναμένεται να δώσει εξηγήσεις στον ανακριτή για τις συνθήκες της δολοφονίας, την ώρα που οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εξακριβωθεί ποιο είναι το κίνητρο του εγκλήματος. Υπό διερεύνηση βρίσκεται, επίσης, ο ρόλος του ανιψιού του κατηγορουμένου, ο οποίος διώκεται για το πλημμέλημα της υπόθαλψης εγκληματία και αφέθηκε χθες ελεύθερος, με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να ομολόγησε ο 50χρονος, πυροβόλησε με καραμπίνα τον 24χρονο στο μαντρί του και στη συνέχεια χρησιμοποίησε το φορτηγάκι του θύματος για να μεταφέρει τη σορό σε αγροτική έκταση, όπου την έθαψε, επιχειρώντας να εξαφανίσει τα ίχνη του εγκλήματος. Επιχείρησε, δε, να απαλλαγεί από την καραμπίνα που χρησιμοποίησε, πετώντας την σε ποτάμι. Μετά την ομολογία του, ο 50χρονος υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε θάψει τη σορό του 24χρονου. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή, το θύμα έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο στη θωρακική χώρα.

Οι κάτοικοι στο Περιθώρι της Δράμας αδυνατούν να πιστέψουν ότι ο 50χρονος έφτασε στο σημείο να δολοφονήσει έναν άλλο άνθρωπο και δεν μπορούν να φανταστούν τι όπλισε το χέρι του. Οι κάτοικοι στο μικρό ορεινό χωριό περιγράφουν τον 50χρονο ως έναν άνθρωπο ήσυχο, που ασχολούνταν με τις δουλειές του στα χωράφια και την κτηνοτροφική μονάδα του. Χωρίς ιδιαίτερες κοινωνικές συναναστροφές αλλά μακριά από εντάσεις και καβγάδες.

Ένας κάτοικος του χωριού περιγράφει στο thestival.gr: «Οι δύο άνδρες, δράστης και θύμα, δεν είχαν μόνο εργασιακές σχέσεις. Ήταν και κουμπάροι. Ο 50χρονος βάφτισε το παιδί του 24χρονου και μάλιστα του έδωσε το όνομά του. Ξέραμε πως ο 24χρονος είχε οικογένεια στη Βουλγαρία αλλά συχνά έμενε με τον 50χρονο. Στις δουλειές ήταν σαν συνέταιροι. Είμαστε όλοι μουδιασμένοι. Ο δράστης ήταν ένας ήσυχος αλλά και ταυτόχρονα κλειστός άνθρωπος. Κάνεις δεν κατάλαβε πως φτάσαμε στο φονικό».

Ο ίδιος κάτοικος αναφέρει στην ιστοσελίδα σχετικά με το όπλο του εγκλήματος ότι «την καραμπίνα την είχε νόμιμα από όσο ξέρω γιατί ήταν κυνηγός. Όταν τον σκότωσε τον φόρτωσε στο φορτηγάκι του θύματος και πήγε να τον θάψει σε χωράφι ιδιοκτησίας του που είχε σωρούς με κοπριά».

«Όλο το χωριό είναι ανάστατο. Έξω από το σπίτι του δράστη υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις γιατί νωρίτερα ήρθαν φίλοι και συγγενείς του θύματος από τη Βουλγαρία. Χθες ήρθαν στο μαντρί και τον έψαχναν. Φοβόμαστε μην έχουμε κάποιο επεισόδιο. Ο δράστης έμενε μόνος με τη μητέρα του. Ευτυχώς ήρθε και την πήρε η αδελφή του» αναφέρει άλλος κάτοικος της περιοχής.

Το «θέατρο» των 5 ημερών και οι αντιφάσεις

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δύο άνδρες είχαν προγραμματίσει να συναντηθούν το βράδυ του Σαββάτου (21/11) στην κτηνοτροφική μονάδα του 50χρονου, όπου διαπράχθηκε το έγκλημα.

Ωστόσο, τα ίχνη του 24χρονου, ο οποίος διέμενε μόνιμα στη Βουλγαρία και ήταν πατέρας δύο παιδιών, χάθηκαν και η οικογένειά του αδυνατούσε να επικοινωνήσει μαζί του, από το Σάββατο, με αποτέλεσμα να ανησυχήσουν και να δηλώσουν την εξαφάνισή του στις ελληνικές αρχές. Εξαρχής εξέφραζαν φόβους ότι ενδεχομένως να είχε πέσει θύμα εγκληματικής ενέργειας.

Οι ανησυχίες τους εντάθηκαν όταν εντοπίστηκε το φορτηγάκι του 24χρονου σταθμευμένο στο χωριό Περιθώρι, χωρίς, ωστόσο, να βρεθούν τα προσωπικά του έγγραφα και το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο παρέμενε απενεργοποιημένο από το βράδυ του Σαββάτου, οπότε και χάθηκαν τα ίχνη του.

Άμεσα άρχισαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 24χρονου, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε από την αρχή ο 50χρονος, καθώς ήταν το τελευταίο πρόσωπο που είχε δει ζωντανό τον αλλοδαπό εργάτη, το Σάββατο.

Επί πέντε ημέρες, ο δράστης έπαιζε «θέατρο», διαβεβαιώνοντας τόσο τους αστυνομικούς όσο και τους συγγενείς του 24χρονου ότι δεν γνώριζε τίποτα για την εξαφάνισή του. Ωστόσο, οι αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε κατά τη διάρκεια της εξέτασής του προκάλεσαν τις υποψίες των αρχών.

Οι αστυνομικοί γνώριζαν ότι ο κτηνοτρόφος είχε στην κατοχή του δύο όπλα, τα οποία ήταν δηλωμένα στο όνομά του. Κατά την έρευνα στην κατοικία του, στο Περιθώρι, εντόπισαν μόνο το ένα.

Όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν πού βρισκόταν το δεύτερο όπλο, ο 50χρονος υποστήριξε αρχικά ότι το είχε δανείσει σε έναν φίλο του. Σε μεταγενέστερη κατάθεσή του, ωστόσο, άλλαξε την εκδοχή του, ισχυριζόμενος ότι το είχε στείλει για συντήρηση.

Αυτές οι αντιφάσεις κίνησαν τις υποψίες των αρχών για τον ρόλο του στην υπόθεση εξαφάνισης του 24χρονου. Τελικά, ο 50χρονος «έσπασε» και ομολόγησε τη δολοφονία του 24χρονου εργάτη, ενώ στη συνέχεια υπέδειξε και το σημείο όπου έθαψε τη σορό του. Φέρεται, δε, να επικαλέστηκε προσωπικές διαφορές με το θύμα.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο 24χρονος είχε οικονομικές συναλλαγές με τον 50χρονο κτηνοτρόφο, στην επιχείρηση του οποίου εργαζόταν κατά διαστήματα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε επιστρέψει στην περιοχή προκειμένου να διευθετήσει οικονομικές εκκρεμότητες και να εισπράξει δεδουλευμένα που του οφείλονταν.

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«Το παιδί μου δεν είναι μπλεγμένο πουθενά», λέει η μητέρα του ανιψιού

Την εμπλοκή του γιου της στη δολοφονία του 24χρονου αρνείται η αδελφή του 50χρονου κτηνοτρόφου και μητέρα του ανιψιού, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.

Η γυναίκα μίλησε στην εκπομπή «Live News» του Mega, υποστηρίζοντας ότι ο γιος της δεν έχει καμία συμμετοχή στη δολοφονία και ότι βρέθηκε μπλεγμένος στην υπόθεση εξαιτίας ενός αυτοκινήτου που είχε νοικιάσει στο όνομά του.

«Ως προς τον χαρακτήρα του (σ.σ. του 50χρονου), ήταν λίγο νευρικός, λίγο διαφορετικός. Το παιδί μου είναι καθαρό. Μπλεγμένο δεν είναι πουθενά. Δεν ξέρω. Ο αδελφός μου όλα, ο αδελφός μου τα έχει κάνει όλα. Είναι στην Ασφάλεια αυτή τη στιγμή. Απλώς είχε νοικιάσει ένα αμάξι στο όνομά του και, χωρίς να θέλει, βρέθηκε μπερδεμένος. Το παιδί μου είναι καθαρό. Έχει φύγει ήδη από την Ασφάλεια. Έχει φύγει με εντολή εισαγγελέα, ότι είναι αθώος. Δεν υπάρχει θέμα να εμπλέκεται πουθενά. Τον είδα πέντε λεπτά μέσα στην Ασφάλεια εγώ σήμερα, οπότε τώρα περιμένω να πάω να τον πάρω και να ησυχάσω κι εγώ», ανέφερε.

Η γυναίκα υποστήριξε, επίσης, ότι ο γιος της βρισκόταν μαζί με την οικογένειά του μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, ενώ εξέφρασε φόβους για την ασφάλεια των μελών της οικογένειάς της.

«Ήταν μαζί μας το παιδί, δεν είχε φύγει από το σπίτι καν. Το παιδί ήταν μαζί μας. Μέχρι το Σάββατο το βράδυ ήταν μαζί μας το παιδί. Πήγε, πήρε το αυτοκίνητο αυτό και ήμασταν μαζί. Δεν απομακρύνθηκε από εδώ. Είμαι σε πανικό και ακόμα θολωμένη. Θέλω να δω το παιδί μου. Το παιδί μου να είναι καλά, η οικογένειά μου, γιατί φοβάμαι να μην έρθει κάποιος από εκεί σβουριχτά και πατήσει καμία σφαίρα, τίποτα στο σπίτι, και δεν ξέρω τι γίνεται», πρόσθεσε.

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«Ήταν έγκλημα πάθους»

Την ώρα που οι αρχές διερευνούν το κίνητρο της δολοφονίας, πρόσωπο που μίλησε στην εκπομπή «Live News» υποστήριξε ότι ο κτηνοτρόφος και ο 24χρονος διέπρατταν από κοινού κλοπές χαλκού, ενώ διατύπωσε ισχυρισμούς για τη μεταξύ τους προσωπική σχέση.

«Μου χρωστούσε χρήματα ο κτηνοτρόφος χρόνια τώρα. Μου έλεγε “αύριο θα σου τα δώσω”, αλλά τίποτα. Δεν είναι καλός άνθρωπος. Δεν είχε καλό χαρακτήρα. Είχε ένα περίεργο βλέμμα. Μαζί κάνανε δουλειές με τον Βούλγαρο και είχαν και σχέση. Κλέβανε μαζί όλο το χωριό. Κλέβανε από τα οχυρά τα καλώδια χαλκού και μετά τα πουλούσαν. Όλο το χωριό το έβλεπε. Πήγαν και πήραν από ένα κανόνι ολόκληρο μπρούτζινο θόλο. Τον ξηλώσανε για να πάνε να τον πουλήσουν, ένα βράδυ. Τους πήραν χαμπάρι και τον άφησαν εκεί, στη μέση, και έφυγαν. Αν δεν ταιριάζανε, δεν θα συμπεθεριάζανε», ανέφερε.

Το πρόσωπο που μίλησε στην εκπομπή αμφισβήτησε το ενδεχόμενο οι οικονομικές διαφορές να αποτέλεσαν το κίνητρο της ανθρωποκτονίας, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να υπήρχαν άλλοι λόγοι.

«Ακούγεται ότι ο Βούλγαρος βρήκε άλλη γυναίκα και ο κτηνοτρόφος ζήλεψε, θόλωσε και τον σκότωσε. Δεν υπάρχουν 10.000 ευρώ που λένε ότι χρωστούσε ο ένας στον άλλον. Αυτοί ήταν και οι δύο μπατίρηδες. Ήταν έγκλημα πάθους», υποστήριξε.