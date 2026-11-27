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Η Ουκρανία εξαπέλυσε σχεδόν 500 πλήγματα εναντίον ρωσικών στόχων σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 χιλιομέτρων το 2026, περισσότερα απ’ όσα στα πρώτα τέσσερα χρόνια του πολέμου συνολικά, σύμφωνα με στοιχεία του οργανισμού παρακολούθησης συγκρούσεων ACLED.

Οι περισσότερες επιθέσεις έπληξαν ρωσικό έδαφος, με τα ουκρανικά drones να φτάνουν στη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη και μέχρι τη Σιβηρία, όπως έδειξε ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) επί των στοιχείων της ACLED έως τις 20 Νοεμβρίου.

Ορισμένοι στόχοι βρίσκονταν σε απόσταση έως και 1.500 χιλιομέτρων και από τις δύο πλευρές, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αναλαμβάνει την ευθύνη για τα πλήγματα της Κυριακής εναντίον δύο πλοίων ανοικτά των ακτών της Λιβύης, τα οποία βύθισαν ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο, σημειώνει ο Guardian.

Ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025, η ACLED είχε καταγράψει πλήγμα του Κιέβου στη Μεσόγειο, εναντίον πετρελαιοφόρου από τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας. Όπως ανέφερε ο οργανισμός, το περιστατικό θεωρήθηκε η πρώτη επίθεση αυτού του είδους στην περιοχή από την έναρξη του πολέμου.

Ukraine launched nearly 500 strikes at Russian targets more than 500 kilometers away in 2026 — more than in the first four years of the war combined, according to data from the ACLED conflict monitor. https://t.co/ptqkp18FdP https://t.co/07q7NM5gzR Ουκρανία: «Δεν επιδιώκουμε να επεκτείνουμε τον πόλεμο στη Λιβύη», διαβεβαιώνει το Κίεβο μετά τα πλήγματα σε ρωσικά πλοία — AFP News Agency (@AFP) November 26, 2026

«Λύπη» του Κιέβου για τις «ακούσιες συνέπειες» στη Βεγγάζη

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, εξέφρασε «λύπη» για τις «ακούσιες συνέπειες» της ουκρανικής επίθεσης εναντίον ρωσικών πλοίων στο λιμάνι της Βεγγάζης στη Λιβύη, διευκρινίζοντας ότι αυτή στρεφόταν κατά της Μόσχας και όχι κατά της Λιβύης.

Αφού συνομίλησε με τον Λίβυο ομόλογό του, ο Σιμπίχα έγραψε στην πλατφόρμα X ότι η Ουκρανία δεν έχει καμία πρόθεση να επεκτείνει τον πόλεμο κατά της Ρωσίας στη Λιβύη ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα.

I had a call with Libyan Foreign Minister Al-Taher Al-Baour @Mofa_Libya following recent developments off the coast of Libya and in the port of Benghazi. First of all, I reaffirmed Ukraine’s full support for Libya’s sovereignty and territorial integrity, as well as for efforts to reunify the country. Ukraine has longstanding, friendly ties with Libya, respects the Libyan people, and stands ready to deepen bilateral relations. Ukrainian medical personnel stood alongside the Libyan people during some of the most difficult periods in Libya’s history, providing vital medical assistance and demonstrating Ukraine’s solidarity and commitment to Libya. Today, Ukraine also remains a reliable partner and an important contributor to Libya’s food security through supplies of grain and other food products. We are committed to further strengthening our partnership and expanding our cooperation not only in healthcare and food security, but also in the economic, trade, and political spheres. I explained to my counterpart that none of Ukraine’s actions have ever been directed against Libya or the Libyan people, only against Russian military objects directly serving Russia’s war against Ukraine, expressed regret over the unintended consequences, and offered proper condolences to the Libyan people. We have no intention of extending Russia’s war against Ukraine to Libya or any other country. I value the opportunity for direct dialogue and an open exchange of views, and thank my Libyan counterpart for this meaningful conversation. We are ready to stay in contact. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 26, 2026

Η Ουκρανία αναφέρει ότι βύθισε τη ρωσική κορβέτα και ένα φορτηγό πλοίο την Κυριακή επειδή μετέφεραν στρατιωτικό εξοπλισμό.

Ωστόσο, η επίθεση, από την οποία σκοτώθηκαν δύο μέλη του λιβυκού στρατού, καταδικάστηκε τόσο από τη δυτικά υποστηριζόμενη κυβέρνηση εθνικής ενότητας της Λιβύης με έδρα την Τρίπολη, όσο και από το Γενικό Επιτελείο του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA) με έδρα την ανατολική Λιβύη, το οποίο διατηρεί δεσμούς με τη Ρωσία.

Το μήνυμα Τραμπ στον Πούτιν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ότι ζήτησε από τον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν να «αποσύρει κάθε στρατιωτική επιθετικότητα» κατά της Ευρώπης.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι πιστεύει πως κάτι τέτοιο θα βοηθούσε να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η δήλωση, η οποία δεν διευκρίνιζε σε ποια εδάφη αναφερόταν ο Τραμπ και δεν περιλάμβανε ρητά την Ουκρανία, έρχεται μία ημέρα αφότου ο Αμερικανός Πρόεδρος φιλοξένησε στη Φλόριντα τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, όπου οι δύο ηγέτες κάλεσαν τη Ρωσία να μην επεκτείνει τον πόλεμο της Ουκρανίας.

«Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μου στην Κίνα με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, της Ρωσίας, αφιέρωσα πολύ χρόνο μιλώντας για το γεγονός ότι θα ήθελα να δω τον πρόεδρο Πούτιν να αποσύρει κάθε στρατιωτική επιθετικότητα εναντίον εδαφών σε ολόκληρη την Ευρώπη», ανέφερε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Προειδοποίηση Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ουκρανία διαθέτει πληροφορίες πως η Ρωσία σχεδιάζει μεγάλη επίθεση εναντίον της χώρας τις επόμενες ημέρες.

«Δυστυχώς, έχουμε πληροφορίες για ένα νέο μαζικό πλήγμα που προετοιμάζεται από τους Ρώσους», ανέφερε ο Ζελένσκι στο νυχτερινό βιντεοσκοπημένο διάγγελμά του.

«Τις επόμενες ημέρες, παρακαλώ δώστε προσοχή στους συναγερμούς για πυραυλικές απειλές. Και στη Ρωσία, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα ανοικοδομήσουμε ό,τι είναι δικό μας και θα απαντήσουμε σε κάθε ρωσικό πλήγμα».

Провів селектор. Перш за все хочу подякувати всім ремонтним бригадам, кожному й кожній в енергетичних компаніях, в комунальних службах, в ДСНС України, хто справді ефективно виконує завдання та відновлює постачання електрики після російських ударів. Росіяни продовжують бити по підстанціях, по повітряних енерголініях та всій мережі постачання електрики. Ситуація станом на цей день особливо складна в Дніпрі, в Дніпровському районі області, також у Павлограді. Усі необхідні сили для ремонтів задіяні. Відзначу роботу ще в Одесі та області, на Харківщині, в Конотопі та загалом на Сумщині. Важливо, що резервне обладнання є, ремонтні бригади фахові і робота триває 24/7. На жаль, зараз росіяни вже завершують підготовку до нового масованого удару, і, за даними розвідки, мішенями знов будуть енергетика та логістика, об’єкти життєзабезпечення у містах і громадах. Очікую на доповідь МЗС України за результатами комунікації з партнерами щодо постачання ППО. Перехоплювачі для «петріотів» та «насамсів» – це ключове завдання. Була окрема доповідь Головнокомандувача ЗСУ щодо ситуації на фронті, і передусім в Костянтинівці на Донеччині та навколо міста. Спеціальні завдання для наших військ, які обороняють цей напрямок, визначені та мають бути повністю реалізовані. Готуємо й нові санкційні рішення проти російських підприємств та осіб, які задіяні у виробництві їхньої балістики. Будемо синхронізувати кроки з партнерами. Дякую всім, хто допомагає! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 26, 2026

Η προειδοποίηση αυτή ήταν η δεύτερη που απηύθυνε ο Ουκρανός Πρόεδρος μέσα στην εβδομάδα.

Νέα πλήγματα

Παράλληλα, η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών ανακοίνωσε ότι ουκρανικά drones έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ένα διυλιστήριο πετρελαίου στη νότια ρωσική περιφέρεια του Κρασνοντάρ, καθώς και δεξαμενές πετρελαίου στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της ρωσικής Transneft στην κεντρική περιφέρεια του Μπασκορτοστάν.

Επίσης, επλήγη το στρατιωτικό αεροδρόμιο Μαρινόβκα στην περιφέρεια του Βόλγκογκραντ.

Μια επίθεση με drone την Πέμπτη, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η Ουκρανία, προκάλεσε πυρκαγιά και σοβαρές ζημιές σε μεγάλο ρωσικό διυλιστήριο, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του, εβδομάδες αφότου προηγούμενο πλήγμα είχε οδηγήσει σε διακοπή της παραγωγής του.

Σύγκρουση στην ΕΕ

Φτάνοντας στις Βρυξέλλες την Πέμπτη, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επανέλαβε τη θέση του ότι όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ θα πρέπει να στηρίξουν ένα δάνειο ύψους 45 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία για το 2027.

«Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει χρηματοδότηση, το κάνει ως Ευρωπαϊκή Ένωση — και αυτή η ένωση αποτελείται από 27 κράτη-μέλη, όχι 23 ή 24», δήλωσε.

Ο Μερτς έχει προηγουμένως απειλήσει να ασκήσει βέτο στον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ένωσης, εκτός εάν όλες οι χώρες προσυπογράψουν το δάνειο για την Ουκρανία.

Ωστόσο, στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών, η Ουκρανία υποβαθμίστηκε σε δευτερεύον ζήτημα, αφού η «μάχη» για τον προϋπολογισμό απορρόφησε όλη την ενέργειά τους.