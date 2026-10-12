Ζωή Κρονάκη: «Κατάλαβα ότι δεν θα γίνω δικηγόρος όταν έπρεπε να πάω σε μία αυτόφωρη διαδικασία και λιποθύμησα»

Την Ζωή Κρονάκη φιλοξένησαν το πρωί της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου, η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης στο «Νωρίς-Νωρίς». Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, μίλησε για τις σπουδές της στη Νομική και το πότε κατάλαβε ότι δεν θα ακολουθήσει αυτή την επαγγελματική πορεία.

«Τελείωσα τη Νομική και για ένα διάστημα ασχολήθηκα. Πήρα την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, έκλεισα και κάποια εξωδικαστικά, δηλαδή δεν χρειάστηκε να πάω στο δικαστήριο, έκανα κάποιες συμφωνίες εξωδικαστικές, και εκεί τελείωσε η καριέρα μου», ανέφερε αρχικά η Ζωή Κρονάκη.

«Είπα οτι αυτό δεν είναι για εμένα»

Συνεχίζοντας, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια εξήγησε ότι: «Το Ποινικό είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν και το λατρεύω, μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά αν κάτσει κανείς και δει στατιστικά πόσες γυναίκες ποινικολόγοι υπάρχουν στην Ελλάδα, είναι ελάχιστες. Οπότε γενικά είναι ένα πολύ δύσκολο Δίκαιο.

Όμως ήταν από αυτά που αγαπώ, γιατί εγώ αγαπώ γενικά τους serial killers, τις ταινίες και τα ντοκιμαντέρ που έχουν να κάνουν με τις βιογραφίες των ανθρώπων που έχουν διαπράξει κάποια εγκλήματα, από μικρή.

Η Νομική είναι ωραία σχολή, αλλά στα τέσσερα χρόνια που σπούδασα δεν είχαμε δει ούτε ένα δικόγραφο, δηλαδή μια αγωγή δεν είχαμε πάρει στα χέρια μας. Οπότε δεν μπορείς να καταλάβεις και να οσφρηστείς ακριβώς αυτό το πράγμα που συμβαίνει από το πανεπιστήμιο ακόμα».

Σε ερώτηση για το πότε κατάλαβε ότι δεν θα γίνει δικηγόρος, η Ζωή Κρονάκη απάντησε: «Εκτός από το γεγονός ότι είχαν ξεκινήσει όλα να μου έρχονται πολύ αιφνιδιαστικά και ξαφνικά και όμορφα. Δηλαδή και το πώς μπήκα στο ραδιόφωνο, το πώς μπήκα στην εφημερίδα “Μακεδονία” και έκανα δικαστικό ρεπορτάζ και η τηλεόραση μετέπειτα.

Κατάλαβα ότι δεν θα γίνω δικηγόρος όταν έπρεπε να πάω σε μία αυτόφωρη διαδικασία, στην οποία λιποθύμησα. Ήμουν έξω για να πάρω τα έγγραφα για να πάμε μέσα στο δικαστήριο, λιποθύμησα, συνήλθα, μπήκα μέσα, άκουσα και τις υποθέσεις της αυτόφωρης διαδικασίας και είπα οτι αυτό δεν είναι για εμένα».