Κατερίνα Διδασκάλου: «Έχω λείψει πολύ από τα παιδιά μου…»

Η Κατερίνα Διδασκάλου και η κόρη της, Φλώρα, ήταν καλεσμένες το πρωί της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου, στο «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η επιτυχημένη ηθοποιός παραδέχτηκε ότι «νομίζω ότι έχω στερήσει στα παιδιά μου πολύ από την παρουσία μου, λόγω δουλειάς».

Συγκεκριμένα, μιλώντας για τη μητέρα της, η κόρη της Κατερίνας Διδασκάλου, Φλώρα, ανέφερε πως: «Είναι μία μαμά που είχε πολύ ζήλο γι’ αυτό που έκανε με την μητρότητα. Δηλαδή θα μας σήκωνε το πρωί, θα μας έντυνε… Θυμάμαι το χειμώνα μας είχε ζεσταμένα τα καλσόν στο καλοριφέρ για να μην κρυώσουμε όταν θα σηκωθούμε από το κρεβάτι.

Με χυμό πορτοκάλι φρεσκοστυμμένο εκείνη την ώρα, αμέσως, το πρώτο πράγμα που πίναμε. Μία μαμά πολύ ενεργή. Δεν θυμάμαι δηλαδή να έχω κάποια παράσταση χoρού ή κάποια συνάντηση με δασκάλα, που να μην έχει έρθει. Και ας δούλευε εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο».

Από την πλευρά της, η Κατερίνα Διδασκάλου είπε ότι: «Δεν τα κάνεις όλα τόσο τέλεια, δεν γίνεται. Νομίζω ότι έχω στερήσει στα παιδιά μου πολύ από την παρουσία μου, λόγω δουλειάς. Πρωί γύρισμα, μετά θέατρο. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, αυτό κάνω σε αυτή τη ζωή. Γύρισμα, θέατρο, ταινία, τηλεόραση, πρόβες.

Παρότι είχα βοήθεια στο σπίτι, δεν ήθελα τα παιδιά να τα ξυπνάει μία κυρία. Όσο καλή και αν είναι, είναι μία κυρία. Αυτό γινόταν βέβαια όταν έλειπα εντελώς από το σπίτι. Αλλά έχω λείψει πολύ από τα παιδιά μου».