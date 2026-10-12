Αθηνά Οικονομάκου: Χαίρομαι που έχουμε συνεπιμέλεια με τον πρώην σύζυγό μου όσο κι αν με δυσκολεύει γιατί μου λείπουν τα παιδιά

Η Αθηνά Οικονομάκου, με αφορμή την παρουσίαση του παιδικού της βιβλίου «Το Κουμπί», παραχώρησε συνέντευξη όπου μίλησε για τη συνεπιμέλεια των παιδιών της με τον πρώην σύζυγό της, Φίλιππο Μιχόπουλο. Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στις παιδικές ανασφάλειες που τη σημάδεψαν, την προσωπική της εξέλιξη ως μητέρα και τη σχέση της με τον σύζυγό της, Μπρούνο Τσερέλα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Αθηνά Οικονομάκου
Φωτογραφία: Instagram/athinao1konomakou
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε για τη συνεπιμέλεια των παιδιών της με τον πρώην σύζυγό της, Φίλιππο Μιχόπουλο, παραδεχόμενη πως δυσκολεύεται όταν βρίσκεται μακριά τους.
  • Παρόλα αυτά, δήλωσε: «Χαίρομαι πολύ που έχουμε συνεπιμέλεια, όσο κι αν με δυσκολεύει γιατί μου λείπουν πάρα πολύ τα παιδάκια μου», τονίζοντας την ομαλή μετάβαση για τα παιδιά.
  • Μίλησε επίσης για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα, υπογραμμίζοντας την ασφάλεια και τη στήριξη που της προσφέρει, ειδικά σε σχέση με την ανατροφή των παιδιών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Με αφορμή την παρουσίαση του πρώτου παιδικού βιβλίου της, «Το Κουμπί», το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο βιβλιοπωλείο Ψυχογιός, η Αθηνά Οικονομάκου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», όπου μίλησε για τις παιδικές ανασφάλειες που τη σημάδεψαν, την προσωπική της εξέλιξη και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ως μητέρα.

Αθηνά Οικονομάκου: «Χώρισα και δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από τον πρώην άνδρα μου – Δεν είχα ποτέ ανάγκη κάποιον να με στηρίξει οικονομικά»

Η ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη συνεπιμέλεια των παιδιών της με τον πρώην σύζυγό της, Φίλιππο Μιχόπουλο, παραδεχόμενη πως δυσκολεύεται όταν βρίσκεται μακριά τους, αν και θεωρεί ότι πρόκειται για την πιο σωστή απόφαση.

Τι είπε για τις παιδικές της ανασφάλειες

«Από μικρή σε πολλά κομμάτια στον τρόπο σκέψης, ήμουν διαφορετική. Ωστόσο, αυτός ο φόβος ότι πρέπει να είσαι όπως όλοι οι υπόλοιποι, δεν πρέπει να διαφέρεις. Μπαίνεις σε κάποια καλούπια τέλος πάντων που μας βάζουν και οι γονείς μας για να μας προστατεύσουν πιστεύω πάνω απ’ όλα. Σε κάνει να χάνεις την ελευθερία σου. Και εγώ την ελευθερία μου τη βρήκα σε πολύ μεγάλη ηλικία. Είμαι αρκετά απαιτητική και υπερπροστατευτική ως μητέρα. Η αλήθεια είναι.

Αθηνά Οικονομάκου: Η καλύτερη επένδυση που έχει κάνει για τον εαυτό της – Δείτε βίντεο με την απάντηση που εκπλήσσει

Προσπαθώ να το μειώσω γιατί δε θέλω να τα μάθω να ζουν σε μια φούσκα, οπότε προσπαθώ να τους δείχνω με ένα διακριτικό και εύκολο για την ηλικία τους κατανοητό τρόπο, ποια είναι η πραγματικότητα. Φυσικά και τα προστατεύω. Φυσικά και έχουμε όρια. Πάνω απ’ όλα προσπαθώ να τα ακούω, να είμαι εκεί δίπλα τους, να εκφράζονται ελεύθερα» ανέφερε αρχικά η Αθηνά Οικονομάκου.

Χαίρομαι που έχουμε συνεπιμέλεια με τον πρώην σύζυγό μου όσο κι αν με δυσκολεύει γιατί μου λείπουν τα παιδιά

Απατώντας για την συνεπιμέλεια των παιδιών της με τον πρώην σύζυγό της, Φίλιππο Μιχόπουλο η ηθοποιός είπε: «Τα παιδιά μας, ακριβώς επειδή έγινε πολύ ομαλά και ακριβώς επειδή είμαστε και οι δύο γονείς από πάνω, συνειδητοποίησαν ότι υπήρξε αλλαγή (ο χωρισμός), αλλά δεν ήταν τόσο έντονη, οπότε ήταν πάρα πολύ ομαλή μετάβαση. Είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό. Νομίζω ότι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για να μην υπάρξει πολύ μεγάλη ανατροπή και πολύ μεγάλες αλλαγές και στην καθημερινότητά τους και στη ζωή τους και ψυχικά παραπάνω.

Αθηνά Οικονομάκου: Βίντεο από την επίσκεψή της στο θεματικό πάρκο της Warner Bros στο Άμπου Ντάμπι – «Είναι ένα όνειρο»

Νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο. Χαίρομαι πολύ που έχουμε συνεπιμέλεια, όσο κι αν με δυσκολεύει γιατί μου λείπουν πάρα πολύ τα παιδάκια μου. Κατανοώ όμως την ανάγκη του μπαμπά τους να είναι μαζί τους και ξέρω ότι οτιδήποτε είναι καλό για τα παιδιά, ακόμα και αν εμένα με στενοχωρεί αλλά έχει θετικό αποτέλεσμα στα παιδιά, θα το επιλέγω πάντα».

Τι είπε για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα

«Δεν έχει κάποια διαφορά ο έγγαμος βίος με τον βίο προ του γάμου. Φυσικά και είναι δύναμη ο έρωτας. Φυσικά και είναι δύναμη το να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου που σε στηρίζει, τον στηρίζεις, τον πιστεύεις, σε πιστεύει και πουσάρει ο ένας τον άλλον ψηλά. Είναι πολύ ωραίο να νιώθεις ότι έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου που είναι εκεί για σένα και θέλει μόνο το καλό σου.

Το ένιωσα από πολύ νωρίς με τον Μπρούνο, αλλά πάντα υπάρχει αυτή η ανασφάλεια και η αμφισβήτηση ότι κάτι μπορεί να γίνει, κάτι μπορεί να χαλάσει. Υπήρξε μια περίοδος που μέσα μου έλεγα δεν μπορεί να είναι όλα τόσο όμορφα. Χρειάστηκε χρόνος για να πιστέψω και εγώ ότι μπορεί να είναι και τόσο όμορφα. Γιατί όχι τελικά; Και όντως συνέβη. Θέλει πολύ θάρρος για τη δική μου προσωπικότητα, για τη δική μου ψυχοσύνθεση, να πω ότι γιατί όχι; Σου αξίζει», εξομολογήθηκε η ηθοποιός για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα.

«Να με αγχώσει το θέμα των παιδιών δεν ήρθε ποτέ. Γιατί ήταν τόσο καταπληκτικός. Με έκανε να νιώθω τόσο μεγάλη ασφάλεια και ήμουν τόσο σίγουρη για το πώς θα προχωρήσει. Με έκανε να νιώθω τόσο ασφαλής για τη σταθερότητα, τα συναισθήματα και το πόσο σημαντικός άνθρωπος θα μπορούσε να είναι για τη ζωή των παιδιών μου. Δε με απογοήτευσε ούτε λεπτό. Είναι ένας άνθρωπος που άφησε τη σχέση να προχωρήσει και να εξελιχθεί πολύ, πολύ ήρεμα, με βάση τις ανάγκες των παιδιών, με βάση τη διάθεση των παιδιών και νομίζω γι’ αυτό και έχει καταφέρει να τα κερδίσει και να έχουν αυτή την πολύ, πολύ όμορφη και δεμένη σχέση μαζί του», συμπλήρωσε η Αθηνά Οικονομάκου.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ