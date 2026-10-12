Με αφορμή την παρουσίαση του πρώτου παιδικού βιβλίου της, «Το Κουμπί», το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο βιβλιοπωλείο Ψυχογιός, η Αθηνά Οικονομάκου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», όπου μίλησε για τις παιδικές ανασφάλειες που τη σημάδεψαν, την προσωπική της εξέλιξη και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ως μητέρα.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη συνεπιμέλεια των παιδιών της με τον πρώην σύζυγό της, Φίλιππο Μιχόπουλο, παραδεχόμενη πως δυσκολεύεται όταν βρίσκεται μακριά τους, αν και θεωρεί ότι πρόκειται για την πιο σωστή απόφαση.

Τι είπε για τις παιδικές της ανασφάλειες

«Από μικρή σε πολλά κομμάτια στον τρόπο σκέψης, ήμουν διαφορετική. Ωστόσο, αυτός ο φόβος ότι πρέπει να είσαι όπως όλοι οι υπόλοιποι, δεν πρέπει να διαφέρεις. Μπαίνεις σε κάποια καλούπια τέλος πάντων που μας βάζουν και οι γονείς μας για να μας προστατεύσουν πιστεύω πάνω απ’ όλα. Σε κάνει να χάνεις την ελευθερία σου. Και εγώ την ελευθερία μου τη βρήκα σε πολύ μεγάλη ηλικία. Είμαι αρκετά απαιτητική και υπερπροστατευτική ως μητέρα. Η αλήθεια είναι.

Προσπαθώ να το μειώσω γιατί δε θέλω να τα μάθω να ζουν σε μια φούσκα, οπότε προσπαθώ να τους δείχνω με ένα διακριτικό και εύκολο για την ηλικία τους κατανοητό τρόπο, ποια είναι η πραγματικότητα. Φυσικά και τα προστατεύω. Φυσικά και έχουμε όρια. Πάνω απ’ όλα προσπαθώ να τα ακούω, να είμαι εκεί δίπλα τους, να εκφράζονται ελεύθερα» ανέφερε αρχικά η Αθηνά Οικονομάκου.

Χαίρομαι που έχουμε συνεπιμέλεια με τον πρώην σύζυγό μου όσο κι αν με δυσκολεύει γιατί μου λείπουν τα παιδιά

Απατώντας για την συνεπιμέλεια των παιδιών της με τον πρώην σύζυγό της, Φίλιππο Μιχόπουλο η ηθοποιός είπε: «Τα παιδιά μας, ακριβώς επειδή έγινε πολύ ομαλά και ακριβώς επειδή είμαστε και οι δύο γονείς από πάνω, συνειδητοποίησαν ότι υπήρξε αλλαγή (ο χωρισμός), αλλά δεν ήταν τόσο έντονη, οπότε ήταν πάρα πολύ ομαλή μετάβαση. Είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό. Νομίζω ότι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για να μην υπάρξει πολύ μεγάλη ανατροπή και πολύ μεγάλες αλλαγές και στην καθημερινότητά τους και στη ζωή τους και ψυχικά παραπάνω.

Νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο. Χαίρομαι πολύ που έχουμε συνεπιμέλεια, όσο κι αν με δυσκολεύει γιατί μου λείπουν πάρα πολύ τα παιδάκια μου. Κατανοώ όμως την ανάγκη του μπαμπά τους να είναι μαζί τους και ξέρω ότι οτιδήποτε είναι καλό για τα παιδιά, ακόμα και αν εμένα με στενοχωρεί αλλά έχει θετικό αποτέλεσμα στα παιδιά, θα το επιλέγω πάντα».

Τι είπε για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα

«Δεν έχει κάποια διαφορά ο έγγαμος βίος με τον βίο προ του γάμου. Φυσικά και είναι δύναμη ο έρωτας. Φυσικά και είναι δύναμη το να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου που σε στηρίζει, τον στηρίζεις, τον πιστεύεις, σε πιστεύει και πουσάρει ο ένας τον άλλον ψηλά. Είναι πολύ ωραίο να νιώθεις ότι έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου που είναι εκεί για σένα και θέλει μόνο το καλό σου.

Το ένιωσα από πολύ νωρίς με τον Μπρούνο, αλλά πάντα υπάρχει αυτή η ανασφάλεια και η αμφισβήτηση ότι κάτι μπορεί να γίνει, κάτι μπορεί να χαλάσει. Υπήρξε μια περίοδος που μέσα μου έλεγα δεν μπορεί να είναι όλα τόσο όμορφα. Χρειάστηκε χρόνος για να πιστέψω και εγώ ότι μπορεί να είναι και τόσο όμορφα. Γιατί όχι τελικά; Και όντως συνέβη. Θέλει πολύ θάρρος για τη δική μου προσωπικότητα, για τη δική μου ψυχοσύνθεση, να πω ότι γιατί όχι; Σου αξίζει», εξομολογήθηκε η ηθοποιός για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα.

«Να με αγχώσει το θέμα των παιδιών δεν ήρθε ποτέ. Γιατί ήταν τόσο καταπληκτικός. Με έκανε να νιώθω τόσο μεγάλη ασφάλεια και ήμουν τόσο σίγουρη για το πώς θα προχωρήσει. Με έκανε να νιώθω τόσο ασφαλής για τη σταθερότητα, τα συναισθήματα και το πόσο σημαντικός άνθρωπος θα μπορούσε να είναι για τη ζωή των παιδιών μου. Δε με απογοήτευσε ούτε λεπτό. Είναι ένας άνθρωπος που άφησε τη σχέση να προχωρήσει και να εξελιχθεί πολύ, πολύ ήρεμα, με βάση τις ανάγκες των παιδιών, με βάση τη διάθεση των παιδιών και νομίζω γι’ αυτό και έχει καταφέρει να τα κερδίσει και να έχουν αυτή την πολύ, πολύ όμορφη και δεμένη σχέση μαζί του», συμπλήρωσε η Αθηνά Οικονομάκου.