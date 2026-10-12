Κρεμλίνο: Απορρίπτει την πρόταση Ζελένσκι για εκεχειρία 60 ημερών – «Παύση πληγμάτων μόνο την ημέρα των εκλογών»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Την πρόταση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για εκεχειρία 60 ημερών, προκειμένου να διεξαχθούν προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία, απέρριψε σήμερα το Κρεμλίνο.

Από την πλευρά της, η Ρωσία διαμήνυσε πως παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη μιας συνολικής και οριστικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Σας παρακαλώ, πείτε στον Πούτιν να μας δώσει δύο μήνες, 60 ημέρες πλήρους κατάπαυσης πυρός, 60 ημέρες και θα διοργανώσουμε εκλογές», δήλωσε χθες ο Ζελένσκι στην εκπομπή «This Week» του δικτύου ABC.

«Θέλουμε συμφωνία, όχι εκεχειρία»

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ότι η Ρωσία επιθυμεί μια μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία παρά μια προσωρινή κατάπαυση πυρός.

«Στο Κρεμλίνο, ο πρόεδρος Πούτιν και αξιωματούχοι σε άλλα επίπεδα έχουν κατ’ επανάληψη δηλώσει ότι δεν θέλουμε εκεχειρία», είπε ο Πεσκόφ.

«Θέλουμε μακροπρόθεσμη ειρήνη και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να την επιτύχουμε».

Η Ρωσία πιέζει εδώ και καιρό την Ουκρανία να προχωρήσει σε εκλογές και δηλώνει ότι η αποτυχία της να το πράξει καθιστά τον Ζελένσκι μη νόμιμο ηγέτη. Οι εκλογές σε καιρό πολέμου απαγορεύονται με βάση το ουκρανικό δίκαιο.

Παύση πληγμάτων μόνο την ημέρα των προεδρικών εκλόγών

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν εμφανίζεται διατεθειμένος να διατάξει τις ρωσικές δυνάμεις να αναστείλουν τις επιθέσεις στην Ουκρανία αποκλειστικά και μόνο κατά την ημέρα διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών, εφόσον αυτές πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με δηλώσεις του Πεσκόφ, που μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Εάν στο Κίεβο θέλουν πραγματικά να διεξαγάγουν εκλογές, τότε ο Ρώσος πρόεδρος και Ανώτατος Διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων θα είναι έτοιμος να δώσει εντολή να μην πληγεί η Ουκρανία την ημέρα των εκλογών», ανέφερε ο Πεσκόφ, υπογραμμίζοντας με έμφαση ότι αυτή η κατάπαυση πυρός θα αφορά αυστηρά και μόνο τη συγκεκριμένη ημέρα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σημείωσε επίσης ότι η Μόσχα είχε την πρόθεση να επανεκκινήσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις αμέσως μετά τις εκλογές για τη Ρωσική Κρατική Δούμα. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, η Ουκρανία εξαπέλυσε τότε μαζικά πλήγματα κατά της Μόσχας, επιχείρησε να διαταράξει την ψηφοφορία, έβαλε κατά εκλογικών τμημάτων και προχώρησε στη δολοφονία μελών εκλογικών επιτροπών στις νέες περιοχές της Ρωσίας.

«Στην πραγματικότητα δεν θέλουν να κάνουν εκλογές στο Κίεβο. Και δεν χρειάζονται μια εκεχειρία 60 ημερών για τις εκλογές, αλλά για να ανασυνταχθούν, να επουλώσουν τις πληγές τους και να συνεχίσουν τον πόλεμο», κατέληξε ο Πεσκόφ.

Ενεργειακή εκεχειρία

Το Κρεμλίνο δήλωσε επίσης ότι συνεχίζονται οι επαφές για πιθανή ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, που ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πεσκόφ αρνήθηκε να σχολιάσει εάν μια εκεχειρία θα αφορά μόνο τα διυλιστήρια πετρελαίου και πρόσθεσε ότι περαιτέρω λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, RIA Novosti