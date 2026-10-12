ΗΠΑ: Συνελήφθη η ηθοποιός Σέλμα Μπλερ μετά από επεισόδιο σε πτήση της Delta – Καταγγελίες για επίθεση σε αεροσυνοδούς

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Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν σε πτήση της Delta Airlines με προορισμό το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης, με πρωταγωνίστρια τη γνωστή ηθοποιό Σέλμα Μπλερ, η οποία φέρεται να ενεπλάκη σε σοβαρό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της πτήσης από το Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με ηχητικό υλικό που δημοσίευσε το TMZ, η 54χρονη ηθοποιός ακούγεται να φωνάζει απεγνωσμένα, ενώ απομακρύνεται από το αεροσκάφος, με τις φράσεις «Όχι! Όχι!», «Σταματήστε, παρακαλώ!» και «Αφήστε με!».

Στο ηχητικό ακούγεται, επίσης, ένας συναγερμός, καθώς η κατάσταση φαίνεται να έχει κλιμακωθεί.

TMZ has also obtained audio from an eyewitness of when Blair was exiting the plane at JFK Airport … and you can hear her screaming bloody murder as an alarm rings. https://t.co/lQjh9F95z3 Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr ΕΛΓΑ: Μέχρι τις 19 Οκτωβρίου οι δηλώσεις ζημιάς στο Οροπέδιο Λασιθίου — TMZ (@TMZ) October 12, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, 11 Οκτωβρίου 2026, κατά τη διάρκεια της πτήσης 938 από το Λος Άντζελες προς το αεροδρόμιο JFK.

Όπως αναφέρουν οι αστυνομικές αρχές της Λιμενικής Αρχής Νέας Υόρκης και Νιου Τζέρσεϊ, η Μπλερ φέρεται να επιτέθηκε σε δύο μέλη του πληρώματος καμπίνας, χτυπώντας τη μία αεροσυνοδό και δαγκώνοντας μια δεύτερη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται επίσης να επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα του αεροσκάφους ενώ αυτό βρισκόταν εν πτήσει.

Οι αστυνομικοί φέρονται να χρειάστηκε να την ακινητοποιήσουν και να την απομακρύνουν από το αεροσκάφος. Κατά τη διαδικασία, σύμφωνα με τις καταγγελίες, η ηθοποιός συνέχισε να αντιδρά έντονα, ενώ φέρεται να κλώτσησε επανειλημμένα αστυνομικό στο κεφάλι και να επιτέθηκε σε νοσηλευτή κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο Jamaica Hospital.

«Έπεσε θύμα ιατρικού επεισοδίου»

Εκπρόσωπος της Σέλμα Μπλερ απέδωσε το περιστατικό σε «ιατρικό επεισόδιο», χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες που προηγήθηκαν.

«Η Σέλμα έπεσε θύμα ενός ιατρικής φύσης περιστατικού που προκάλεσε την εικαζόμενη συμπεριφορά της. Κατά την προσγείωσε, έλαβε αμέσως ιατρική φροντίδα και αυτή τη στιγμή είναι σε σταθερή κατάσταση», ανέφερε η υπεύθυνη Τύπου της ηθοποιού, η οποία πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας.

Η ηθοποιός έχει μιλήσει δημόσια για τη σκλήρυνση κατά πλάκας, με την οποία έχει διαγνωστεί, ενώ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της, λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση της νόσου. Ωστόσο, δεν έχει τεκμηριωθεί ότι το συγκεκριμένο περιστατικό συνδέεται με την πάθησή της ή με τη φαρμακευτική της αγωγή.

Αντιμέτωπη με ομοσπονδιακές και πολιτειακές κατηγορίες

Οι αρχές αναφέρουν ότι η Μπλερ αντιμετωπίζει ομοσπονδιακές κατηγορίες για τις καταγγελλόμενες επιθέσεις σε μέλη του πληρώματος, καθώς και πολιτειακές κατηγορίες για τα περιστατικά που φέρονται να σημειώθηκαν με τον αστυνομικό και τον νοσηλευτή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, την υπόθεση διερευνά και το FBI.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία, οι καταγγελίες σε βάρος της παραμένουν ισχυρισμοί και δεν συνιστούν απόδειξη ενοχής.

Το προηγούμενο περιστατικό και η δημόσια εικόνα της

Η πρωταγωνίστρια των ταινιών «Cruel Intentions», «Legally Blonde» και «Hellboy» έχει αναφερθεί στο παρελθόν σε περιστατικά κατά τα οποία, όπως έχει παραδεχθεί, δάγκωσε γνωστά πρόσωπα.

Παράλληλα, δημοσιεύματα συνδέουν το νέο συμβάν με ένα παρόμοιο περιστατικό εν πτήσει που φέρεται να είχε σημειωθεί το 2016.