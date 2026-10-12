Αδιανόητο περιστατικό στη Γερμανία: 16χρονος και 19χρονος κατηγορούνται για σεξουαλική επίθεση σε έφηβη με τη βοήθεια ρομπότ

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Η γερμανική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος δύο αντρών, οι οποίοι εμφανίζονται να χρησιμοποίησαν ένα ρομπότ για να επιτεθούν σεξουαλικά σε μια 16χρονη στον δρόμο. Παράλληλα, μετέδιδαν απευθείας την πράξη τους σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στην Κολωνία, το ρομπότ αυτό «άγγιξε τη νεαρή κοπέλα στο ύψος των γλουτών και έκανε κινήσεις προς τα εμπρός και πίσω στα οπίσθιά της» ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας της πόλης.

Η αστυνομία ερευνά τον ιδιοκτήτη του ρομπότ, ο οποίος είναι 16 ετών, και ενός συνεργού του, ηλικίας 19 ετών, για «προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας», αδικήματος που επισύρει ποινή φυλάκισης έως και δύο ετών.

Περίπου στα μεσάνυχτα, το ρομπότ με ύψος 1,20 μέτρο, πλησίασε τη 16χρονη από πίσω ενώ εκείνη βρισκόταν σε δρόμο με δύο φίλες της. Βίντεο στο TikTok δείχνει το ρομπότ, συνοδευόμενο από τους δύο εφήβους, να κολλάει πάνω στη νεαρή κοπέλα η οποία, τρομαγμένη, βγάζει μια κραυγή και απομακρύνεται.

Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο εντόπισαν τους υπόπτους και το ρομπότ, κρυμμένο στο πορτ-μπαγκάζ ενός αυτοκινήτου. Κατάσχεσαν τόσο το ρομπότ όσο και τα δύο κινητά τηλέφωνα των νεαρών.

«Η αστυνομία εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το ρομπότ τη στιγμή των γεγονότων και αν κάποιος είχε τον έλεγχό του», προσθέτει η ανακοίνωση.