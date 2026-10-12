Δωρεές άνω των 350 εκατ. δολαρίων από τον Ίλον Μασκ στους Ρεπουμπλικανούς – Στο στόχαστρο των Δημοκρατικών οι συμβάσεις της SpaceX

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Ερωτήματα για τη νομιμότητα των συμβάσεων της SpaceX του Ίλον Μασκ με το κράτος των ΗΠΑ θέτουν οι Δημοκρατικοί, καθώς ο δισεκατομμυριούχος είναι ο μεγαλύτερος μεμονωμένος δωρητής προς το κόμμα των Ρεπουμπλικανών.

Οι Δημοκρατικοί ζητούν, λοιπόν, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων να προχωρήσει η διεξαγωγή ερευνών σχετικά με τις κρατικές συμβάσεις της διαστημικής εταιρείας SpaceX, της οποίας ο Ίλον Μασκ είναι διευθύνων σύμβουλος, καθώς και σχετικά με το έργο του ως επικεφαλής του υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας υπό το πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Σημειωτέον ότι ο Ίλον Μασκ έχει ξοδέψει περίπου 366 εκατομμύρια δολάρια στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 μέχρι στιγμής, 276 εκατομμύρια από τον Ιούλιο, προσπαθώντας να βοηθήσει τους Ρεπουμπλικάνους να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, ακόμα και αν οι πιθανότητες των Δημοκρατικών να πάρουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας έχουν βελτιωθεί.

Αυτή η χορηγία του Μασκ, για την οποία έγραψαν νωρίτερα οι New York Times, καθιστά τον πλουσιότερο άνθρωπο του πλανήτη πιθανόν τον μεγαλύτερο μεμονωμένο πολιτικό δωρητή στις φετινές εκλογικές αναμετρήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία για τη χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατειών.

Πιο αναλυτικά, εκπρόσωπος Τύπου της επιτροπής του πολιτικής δράσης America PAC επιβεβαίωσε ότι ο Ίλον Μασκ ξόδεψε 366 εκατομμύρια δολάρια μέχρι τώρα σε αυτόν τον προεκλογικό κύκλο, που ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου του 2025 και εξ αυτών, δώρισε τουλάχιστον 276 εκατομμύρια δολάρια σε οργανώσεις των Ρεπουμπλικανών και στο δικό του super PAC από τον Ιούλιο.

Τα 158 εκατομμύρια δολάρια δόθηκαν στο Senate Leadership Fund, που συστάθηκε για να βοηθήσει στην εκλογή Ρεπουμπλικανών στην Γερουσία και συνδέεται με το ηγέτη της πλειοψηφίας της Γερουσίας Τζον Θουν, έναν Ρεπουμπλικανό από τη Νότια Ντακότα.

Το ποσό των 20 εκατομμυρίων δολαρίων δόθηκε στο⁠ Congressional Leadership Fund, την επιτροπή πολιτικής δράσης που έχει συγκροτηθεί για τους Ρεπουμπλικανούς της Βουλής των Αντιπροσώπων που συνδέεται με τον πρόεδρο της Βουλής Μάικ Τζόνσον, έναν Ρεπουμπλικανό από τη Λουιζιάνα.

Το ποσό των 76 εκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε στην επιτροπή πολιτικής δράσης του Μασκ America PAC.

Επιπλέον, το ποσό βδόθηκε στη Lone Star Liberty PAC, η οποία στηρίζει την υποψηφιότητα του Ρεπουμπλικανού γενικού εισαγγελέα της πολιτείας, Κεν Πάξτον για τη Γερουσία των ΗΠΑ στο Τέξας, όπου πρόσφατες δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να δίνει μάχη στήθος με στήθος με τον Δημοκρατικό Τζέιμς Ταλαρίκο.

Επίσης, ποσό 10 εκατομμυρίων δολαρίων δόθηκε στην Ένωση Ρεπουμπλικανών Κυβερνητών (Republican Governors Association), ενώ ποσό 2 εκατομμυρίων δολαρίων δόθηκε στην Ένωση Ρεπουμπλικανών Γενικών Εισαγγελέων.

Να σημειωθεί ότι η επιτροπή America PAC προσφέρει βοήθεια σε υποψηφίους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σε επτά πολιτείες όπου οι υποψήφιοι δίνουν αμφίρροπη μάχη για την επικράτηση και σε περισσότερες από τριάντα αναμετρήσεις για τη Βουλή.

Βέβαια, σύμφωνα με το δημοσίευμα των New York Times, ο Ίλον Μασκ έχει κάνει δωρεές και σε ομάδες που δεν αποκαλύπτουν τους χορηγούς τους, που επιβεβαίωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου του America PAC.