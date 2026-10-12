Στη φυλακή ο γυναικολόγος που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων – «Χίλιες φορές να μου έλεγαν ότι είναι δολοφόνος» λέει έγκυος ασθενής του

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε το απόγευμα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου 2026, μετά την απολογία του ο 52χρονος γυναικολόγος, ο οποίος συνελήφθη στα Βόρεια Προάστια της Αττικής για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας.

Η ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί σε βάρος του αφορά το κακούργημα της παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων, με τη χρησιμοποίηση ανηλίκων κάτω των 12 και των 15 ετών, κατ’ εξακολούθηση.

Αρνήθηκε την κατηγορία

Ο 52χρονος απολογήθηκε στην 16η τακτική ανακρίτρια και, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή του.

Κατά τη σύντομη απολογία του ο 52χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη του επίμαχου υλικού στα ψηφιακά μέσα του. «Αρνούμαι κατηγορηματικά την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας. Δεν γνώριζα την ύπαρξη του υλικού στα ψηφιακά μου μέσα», φέρεται να ανέφερε.

«Χίλιες φορές να μου έλεγαν ότι είναι δολοφόνος»

Ο γυναικολόγος ήταν άνθρωπος υπεράνω πάσης υποψίας για τις ασθενείς του. Μάλιστα είχε το παρατσούκλι ο «γυναικολόγος του λαού». Πλέον οι ασθενείς του βρίσκονται σε σοκ και δεν μπορούν να πιστέψουν τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τον άνθρωπο που έφερε στον κόσμο τα παιδιά τους.

«Χίλιες φορές να μου έλεγαν ότι είναι δολοφόνος. Δηλαδή, ένας τέτοιος άνθρωπος θα ήταν ο πρώτος άνθρωπος που θα κρατούσε στα χέρια του το μωρό μου; Πρέπει να τιμωρηθεί. Δυστυχώς, αυτό το πράγμα δεν παίρνει συζήτηση!» δήλωσε 29χρονη έγκυος στο Star.

«Με αυτόν τον άνθρωπο είχα πάρα, πάρα, πάρα πολύ στενή σχέση σαν γυναικολόγο. Του λέω: “Όλοι έχουμε τις αμαρτίες μας. Εγώ έχω το φαΐ. Κάτι θα έχετε κι εσείς, δεν γίνεται!”. Και κάνει: “Χα χα, όλοι κάτι έχουμε!”», πρόσθεσε.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία ξεκίνησε μετά τη διαβίβαση πληροφοριών από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τη μεταφόρτωση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο.

Συγκεκριμένα, καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης διαδραμάτισε η ενημέρωση από τον αμερικανικό οργανισμό National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), ο οποίος ασχολείται με τον εντοπισμό και την προστασία παιδιών που υφίστανται εκμετάλλευση ή κακοποίηση.

Οι πληροφορίες που διαβιβάστηκαν στις ελληνικές Αρχές αφορούσαν χρήστη του διαδικτύου που φέρεται να είχε μεταφορτώσει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε υπηρεσία διαδικτυακής αποθήκευσης αρχείων.

Ακολούθησε ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα από τα στελέχη της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, μέσω των οποίων οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα ηλεκτρονικά ίχνη του χρήστη και να εντοπίσουν την κατοικία του 52χρονου.

Οι έρευνες σε σπίτι και ιατρείο – Κατασχέθηκαν εκατοντάδες αρχεία

Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες τόσο στην κατοικία όσο και στον επαγγελματικό χώρο του κατηγορουμένου.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και ψηφιακά μέσα αποθήκευσης, μεταξύ των οποίων κινητό τηλέφωνο, σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή, φορητός υπολογιστής, tablet και κάρτα μνήμης microSD.

Από την εξέταση των συσκευών, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Μεταξύ των αρχείων φέρεται να περιλαμβάνεται υλικό στο οποίο απεικονίζονται παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών, ακόμη και κάτω των 12 ετών.

Παράλληλα, οι αστυνομικές Αρχές διαπίστωσαν ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να διαχειριζόταν τον διαδικτυακό λογαριασμό στον οποίο είχε μεταφορτωθεί το επίμαχο υλικό.