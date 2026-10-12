Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Όχημα παρέσυρε γυναίκα και την εγκατέλειψε νεκρή στον δρόμο

Μια γυναίκα, ηλικίας 50-60 ετών, βρέθηκε νεκρή στο Σφακάκι Ρεθύμνου, στην περιοχή του Εσταυρωμένου, αφού παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, ο οδηγός του οποίου φέρεται να την εγκατέλειψε. Η ταυτότητα της άτυχης γυναίκας παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη

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ΕΚΑΒ, Περιπολικό
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία γυναίκα, ηλικίας περίπου 50 έως 60 ετών, σκοτώθηκε στο Σφακάκι Ρεθύμνου, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, ο οδηγός του οποίου φέρεται να την εγκατέλειψε στο σημείο. – Η ταυτότητα της άτυχης γυναίκας παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. – Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, ωστόσο για τη γυναίκα ήταν ήδη αργά, καθώς διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρή.

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Μία γυναίκα, ηλικίας περίπου 50 έως 60 ετών σκοτώθηκε στο Σφακάκι Ρεθύμνου, στην περιοχή του Εσταυρωμένου, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, ο οδηγός του οποίου φέρεται να την εγκατέλειψε στο σημείο. Η ταυτότητα της άτυχης γυναίκας παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του neakriti, η γυναίκα παρασύρθηκε από όχημα κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Ο οδηγός του οχήματος φέρεται να απομακρύνθηκε από το σημείο, αφήνοντας τη γυναίκα στον δρόμο.

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, ζητώντας την άμεση συνδρομή ασθενοφόρου.

Ωστόσο, για τη γυναίκα ήταν ήδη αργά, καθώς διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρή.

 

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