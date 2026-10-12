Γιώργος Μπαρτζώκας για το Βαλένθια – Ολυμπιακός: «Είμαστε μακριά από αυτό που φανταζόμαστε ότι μπορούμε να παίξουμε»

Την ανάγκη ο Ολυμπιακός να προσαρμοστεί στην ταχύτητα και την επιθετική λειτουργία της Βαλένθια υπογράμμισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης των δύο ομάδων για τη EuroLeague, την Τρίτη (13/10, 22:00, Novasports Prime).

Οι «ερυθρόλευκοι» θα αρχίσουν τη διαβολοβδομάδα στην Ισπανία, με την αποστολή να αποτελείται από 16 παίκτες. Ο προπονητής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στην επιθετική δυναμική της Βαλένθια και ιδιαίτερα στην αποτελεσματικότητά της από τη γραμμή των τριών πόντων, ενώ μίλησε και για τον βαθμό ετοιμότητας και τα περιθώρια βελτίωσης της ομάδας του.

«Χρειάζεται να προσαρμοστούμε για να πάρουμε τη νίκη»

Αναφερόμενος στην αμυντική προσέγγιση που θα χρειαστεί ο Ολυμπιακός, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε: «Η αλήθεια είναι ότι αντιμετωπίζουμε την πρώτη επίθεση της EuroLeague, την ομάδα που είναι πρώτη στα εύστοχα τρίποντα και έχει τέσσερις νίκες σε τέσσερις αγώνες. Όποιος είδε το Μπαρτσελόνα – Βαλένθια μπορεί να καταλάβει την ταχύτητα με την οποία παίζουν. Χρειάζεται να προσαρμοστούμε ανάλογα για να πάρουμε τη νίκη».

«Έχουμε περιθώρια βελτίωσης στις συνεργασίες μας»

Σχετικά με την ετοιμότητα του Ολυμπιακού και τη διαδικασία βελτίωσης της ομάδας, ανέφερε: «Δεν έχει να κάνει μόνο με εμάς. Είμαστε μακριά από αυτό που φανταζόμαστε όλοι ότι μπορούμε να παίξουμε. Πρέπει να βελτιώνουμε την ομάδα μέσα από τη διαδικασία, δείχνοντας βίντεο, παίζοντας παιχνίδια και κάνοντας προπονήσεις. Νομίζουμε ότι έχουμε περιθώρια βελτίωσης στις συνεργασίες μας.

Είναι τόσα πολλά τα ματς και τόσο λίγες οι προπονήσεις που, δυστυχώς, δεν έχουμε τη δυνατότητα να προετοιμαστούμε όπως θα θέλαμε. Παρ’ όλα αυτά, στόχος μας είναι να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες».

Όσον αφορά τη βελτίωση που περιμένει να δει στη συνέχεια της σεζόν, ο προπονητής του Ολυμπιακού επισήμανε: «Κάθε παίκτης έχει τις συνήθειές του, ανάλογα με τον τρόπο που έχει μάθει να παίζει, και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη.

Δεν μπορούμε να πάρουμε το παιχνίδι με τον Κολοσσό ως παράδειγμα. Με την Εφές ο Ολυμπιακός ήταν αμυντικά συμπαγής και εκεί πρέπει να μείνουμε. Το τι θα δείξουμε σε κάθε παιχνίδι είναι ένα ερωτηματικό. Σήμερα είχαμε ατομική προπόνηση. Είμαι κι εγώ περίεργος να δω, όσο κι εσείς, τη βελτίωση της ομάδας, η οποία πιστεύω ότι θα έρθει».