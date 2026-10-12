Συγκλονιστικές στιγμές στην Ιεράπετρα: Κάτοικος βούτηξε στη θάλασσα για να σώσει μετανάστη από πνιγμό – ΒΙΝΤΕΟ

Στην Ιεράπετρα της Κρήτης, ένας κάτοικος έσωσε μετανάστη από πνιγμό, ενώ καταγγέλλεται η απουσία του λιμενικού από το σημείο της διάσωσης. Το περιστατικό συμβαίνει σε μια περίοδο αυξημένων αφίξεων μεταναστών στην περιοχή και πίεσης στις προσωρινές εγκαταστάσεις φιλοξενίας

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συγκλονιστικές στιγμές στην Ιεράπετρα της Κρήτης, όπου κάτοικος της περιοχής έσωσε μετανάστη από πνιγμό, βουτώντας στη θάλασσα.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, καταγγέλλεται ότι το λιμενικό δεν βρισκόταν στο σημείο την ώρα της διάσωσης. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν οι λιμενικές αρχές είχαν ενημερωθεί.
  • Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ιεράπετρα βρίσκεται αντιμέτωπη με συνεχείς αφίξεις μεταναστών και οι προσωρινές εγκαταστάσεις φιλοξενίας δέχονται μεγάλη πίεση.

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Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην Ιεράπετρα στην Κρήτη, κατά τη διάρκεια μίας συγκλονιστικής, όσο και επιτυχημένης προσπάθειας διάσωσης.

Όλα έγιναν όταν κάτοικος της περιοχής αντιλήφθηκε μετανάστη ο οποίος κινδύνευε να πνιγεί. Αμέσως μπήκε στη θάλασσα προκειμένου να τον βοηθήσει. Η παρέμβασή του αποδείχθηκε καθοριστική, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες του neakriti, καταγγέλλεται ότι το λιμενικό δεν βρισκόταν στο σημείο την ώρα της διάσωσης.

Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί εάν οι λιμενικές αρχές είχαν ενημερωθεί για το συμβάν, ούτε ποιος ήταν ο χρόνος κινητοποίησής τους.

Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ιεράπετρα βρίσκεται αντιμέτωπη με συνεχείς αφίξεις μεταναστών, ενώ οι προσωρινές εγκαταστάσεις φιλοξενίας στην πρώην ΑΓΡΕΞ δέχονται ήδη μεγάλη πίεση.

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