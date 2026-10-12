Συγκλονιστικές στιγμές στην Ιεράπετρα: Κάτοικος βούτηξε στη θάλασσα για να σώσει μετανάστη από πνιγμό – ΒΙΝΤΕΟ

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Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην Ιεράπετρα στην Κρήτη, κατά τη διάρκεια μίας συγκλονιστικής, όσο και επιτυχημένης προσπάθειας διάσωσης.

Όλα έγιναν όταν κάτοικος της περιοχής αντιλήφθηκε μετανάστη ο οποίος κινδύνευε να πνιγεί. Αμέσως μπήκε στη θάλασσα προκειμένου να τον βοηθήσει. Η παρέμβασή του αποδείχθηκε καθοριστική, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες του neakriti, καταγγέλλεται ότι το λιμενικό δεν βρισκόταν στο σημείο την ώρα της διάσωσης.

Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί εάν οι λιμενικές αρχές είχαν ενημερωθεί για το συμβάν, ούτε ποιος ήταν ο χρόνος κινητοποίησής τους.

Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ιεράπετρα βρίσκεται αντιμέτωπη με συνεχείς αφίξεις μεταναστών, ενώ οι προσωρινές εγκαταστάσεις φιλοξενίας στην πρώην ΑΓΡΕΞ δέχονται ήδη μεγάλη πίεση.