Μαγνησία: Πλάτανος έπεσε πάνω σε ολοκαίνουριο αυτοκίνητο – ΦΩΤΟ

Σοκαρισμένη είναι η ιδιοκτήτρια ενός ολοκαίνουριου αυτοκινήτου, καθώς ένας μεγάλος πλάτανος στη Μαγνησία έπεσε χτες Κυριακή, πάνω στο όχημα, εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια, χτες το μεσημέρι την ειδοποίησε η αστυνομία, την ώρα που βρισκόταν σε καφενείο για μνημόσυνο οικείου προσώπου, ενημερώνοντάς τη ότι στο αυτοκίνητο μάρκας peugeot 208, που μόλις είχε αγοράσει και το οποίο ήταν σταθμευμένο στον δρόμο της Άλλης Μεριάς, είχε προσγειωθεί ένας τεράστιος πλάτανος, προκαλώντας σοβαρές ζημιές, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που δημοσιεύει το magnesianews.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για να απομακρύνει το μεγάλο δέντρο κόβοντάς του κομμάτια με αλυσοπρίονο και για να καταγράψει το συμβάν, όπως αντίστοιχα έκανε και η αστυνομία που βρέθηκε στο σημείο.

Όμως, η συνέχεια δεν είναι καλή, καθώς την ιδιοκτήτρια ανέμενε μια απίστευτη ταλαιπωρία. Η γυναίκα απευθύνθηκε τόσο στον δήμο Βόλου όσο και στην περιφέρεια Θεσσαλίας αναζητώντας κάποιον αρμόδιο στον οποίο θα υποβάλει, πέρα από τα εύλογα παράπονά της για τη ζημιά που υπέστη, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή της αποζημίωσης που δικαιούται. Μόνο που η μία υπηρεσία την παρέπεμπε στην άλλη, με αποτέλεσμα η γυναίκα να γίνει “μπαλάκι” δίχως να καταφέρει μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας να βγάλει άκρη, ενώ δέχθηκε και συστάσεις να απευθυνθεί σε κάποιον δικηγόρο, ώστε να καταφέρει να ξεδιαλύνει ποιος έχει την αρμοδιότητα και ποιος θα την αποζημιώσει.