Μαγνησία: Πλάτανος έπεσε πάνω σε ολοκαίνουριο αυτοκίνητο – ΦΩΤΟ

Ένας μεγάλος πλάτανος έπεσε πάνω σε ολοκαίνουριο αυτοκίνητο στην Άλλη Μεριά της Μαγνησίας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο όχημα εξαιτίας της κακοκαιρίας. Η ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου αντιμετωπίζει απίστευτη ταλαιπωρία στην προσπάθειά της να βρει τον αρμόδιο φορέα για αποζημίωση, καθώς δήμος και περιφέρεια την παραπέμπουν συνεχώς

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοκαρισμένη είναι η ιδιοκτήτρια ενός ολοκαίνουριου αυτοκινήτου, καθώς ένας μεγάλος πλάτανος έπεσε πάνω στο όχημα στην Άλλη Μεριά της Μαγνησίας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. – Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η αστυνομία βρέθηκαν άμεσα στο σημείο για την απομάκρυνση του δέντρου και την καταγραφή του συμβάντος. – Ωστόσο, η ιδιοκτήτρια αντιμετωπίζει απίστευτη ταλαιπωρία, καθώς Δήμος και Περιφέρεια την παραπέμπουν ο ένας στον άλλο για την αποζημίωση, χωρίς να έχει βρει άκρη μέχρι στιγμής.

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Σοκαρισμένη είναι η ιδιοκτήτρια ενός ολοκαίνουριου αυτοκινήτου, καθώς ένας μεγάλος πλάτανος στη Μαγνησία έπεσε χτες Κυριακή, πάνω στο όχημα, εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια, χτες το μεσημέρι την ειδοποίησε η αστυνομία, την ώρα που βρισκόταν σε καφενείο για μνημόσυνο οικείου προσώπου, ενημερώνοντάς τη ότι στο αυτοκίνητο μάρκας peugeot 208, που μόλις είχε αγοράσει και το οποίο ήταν σταθμευμένο στον δρόμο της Άλλης Μεριάς, είχε προσγειωθεί ένας τεράστιος πλάτανος, προκαλώντας σοβαρές ζημιές, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που δημοσιεύει το magnesianews.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για να απομακρύνει το μεγάλο δέντρο κόβοντάς του κομμάτια με αλυσοπρίονο και για να καταγράψει το συμβάν, όπως αντίστοιχα έκανε και η αστυνομία που βρέθηκε στο σημείο.

Όμως, η συνέχεια δεν είναι καλή, καθώς την ιδιοκτήτρια ανέμενε μια απίστευτη ταλαιπωρία. Η γυναίκα απευθύνθηκε τόσο στον δήμο Βόλου όσο και στην περιφέρεια Θεσσαλίας αναζητώντας κάποιον αρμόδιο στον οποίο θα υποβάλει, πέρα από τα εύλογα παράπονά της για τη ζημιά που υπέστη, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή της αποζημίωσης που δικαιούται. Μόνο που η μία υπηρεσία την παρέπεμπε στην άλλη, με αποτέλεσμα η γυναίκα να γίνει “μπαλάκι” δίχως να καταφέρει μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας να βγάλει άκρη, ενώ δέχθηκε και συστάσεις να απευθυνθεί σε κάποιον δικηγόρο, ώστε να καταφέρει να ξεδιαλύνει ποιος έχει την αρμοδιότητα και ποιος θα την αποζημιώσει.

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