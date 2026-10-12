Λευτέρης Πανταζής: «Δεν άλλαξα τίποτα, πάτησα κατά λάθος ένα κουμπάκι» – Η απάντηση στα σχόλια για την εμφάνισή του

Ο Λευτέρης Πανταζής δέχτηκε σκληρή κριτική τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, εξαιτίας ενός βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram. Χρήστες της πλατφόρμας, σχολίασαν την εμφάνισή του, με τον καταξιωμένο λαϊκό ερμηνευτή να δίνει τη δική του απάντηση, με ένα story του.

Σε αυτό, ο Λευτέρης Πανταζής ανέβασε ένα νέο βίντεο και εξήγησε πως το πρόσωπό του στην προηγούμενη ανάρτησή του φαινόταν διαφορετικό, γιατί κατά λάθος πάτησε ένα κουμπί που του πρόσθεσε φίλτρο.

«Αγαπημένοι μου φίλοι, δεν έκανα τίποτα. Ένα κουμπάκι κατά λάθος πάτησα. Μήπως τα ξέρω κιόλας αυτά τα κόλπα που κάνουν και αλλάζουν», εξήγησε στην αρχή ο καλλιτέχνης.

Αμέσως μετά, ο Λευτέρης Πανταζής είπε: «Εγώ είμαι, ο Λευτέρης είμαι, δεν άλλαξα τίποτα πάνω μου. Εγώ είμαι! Σε λίγες ημέρες, μαζί με τον Πάνο θα τα πούμε. Σας ευχαριστώ».