Λευτέρης Πανταζής: «Δεν άλλαξα τίποτα, πάτησα κατά λάθος ένα κουμπάκι» – Η απάντηση στα σχόλια για την εμφάνισή του

Ο Λευτέρης Πανταζής δέχτηκε έντονη κριτική τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου για την εμφάνισή του σε ένα βίντεο στο Instagram, με χρήστες να σχολιάζουν αρνητικά. Ο καταξιωμένος λαϊκός ερμηνευτής απάντησε με νέο βίντεο, εξηγώντας ότι το πρόσωπό του φαινόταν διαφορετικό επειδή πάτησε κατά λάθος ένα κουμπί που του πρόσθεσε φίλτρο.

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Λευτέρης Πανταζής
Φωτογραφία: Instagram/lepa_official
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Λευτέρης Πανταζής δέχτηκε σκληρή κριτική εξαιτίας ενός βίντεο που ανέβασε στο Instagram, με χρήστες να σχολιάζουν την εμφάνισή του. Ο καταξιωμένος λαϊκός ερμηνευτής έδωσε τη δική του απάντηση.
  • Σε νέο βίντεο, ο Λευτέρης Πανταζής εξήγησε πως το πρόσωπό του στην προηγούμενη ανάρτηση φαινόταν διαφορετικό, γιατί κατά λάθος πάτησε ένα κουμπί που του πρόσθεσε φίλτρο.
  • «Εγώ είμαι, ο Λευτέρης είμαι, δεν άλλαξα τίποτα πάνω μου», δήλωσε ο καλλιτέχνης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Λευτέρης Πανταζής δέχτηκε σκληρή κριτική τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, εξαιτίας ενός βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram. Χρήστες της πλατφόρμας, σχολίασαν την εμφάνισή του, με τον καταξιωμένο λαϊκό ερμηνευτή να δίνει τη δική του απάντηση, με ένα story του.

Σε αυτό, ο Λευτέρης Πανταζής ανέβασε ένα νέο βίντεο και εξήγησε πως το πρόσωπό του στην προηγούμενη ανάρτησή του φαινόταν διαφορετικό, γιατί κατά λάθος πάτησε ένα κουμπί που του πρόσθεσε φίλτρο.

«Αγαπημένοι μου φίλοι, δεν έκανα τίποτα. Ένα κουμπάκι κατά λάθος πάτησα. Μήπως τα ξέρω κιόλας αυτά τα κόλπα που κάνουν και αλλάζουν», εξήγησε στην αρχή ο καλλιτέχνης.

Αμέσως μετά, ο Λευτέρης Πανταζής είπε: «Εγώ είμαι, ο Λευτέρης είμαι, δεν άλλαξα τίποτα πάνω μου. Εγώ είμαι! Σε λίγες ημέρες, μαζί με τον Πάνο θα τα πούμε. Σας ευχαριστώ».

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