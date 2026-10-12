Κακοκαιρία: Πλημμύρισαν δρόμοι στη Χίο – Προβλήματα στο αεροδρόμιο και διακοπές ρεύματος σε όλο το νησί – ΒΙΝΤΕΟ

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Δοκιμάστηκε η Χίος τη Δευτέρα καθώς το νησί επλήγη από την κακοκαιρία.

Οι δρόμοι στο κέντρο της πόλης, στη Φάρκαινα αλλά και στον παραλιακό δρόμο του αεροδρομίου μετατράπηκαν σε ποτάμια. Η πυροσβεστική παρενέβη σε αρκετά περιστατικά για άντληση των υδάτων.

Στην περιφέρεια και κυρίως στον Κάμπο υπήρχαν προβλήματα με υπερχειλίσεις, ενώ στα Θυμιανά “σηκώθηκαν” τα καπάκια των φρεατίων τα οποία επανατοποθέτησε και πάλι η Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με το astraparis.gr.

Μάλιστα λόγω της κακοκαιρία οι πτώσεις τάσης ήταν συνεχείς, ενώ υπήρξαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε όλο το νησί.

Το αεροδρόμιο έμπαζε νερά από την οροφή

Η μόλις πριν λίγους μήνες παραδοτέα αίθουσα αναχωρήσεων του αεροδρομίου Χίου “Όμηρος”, έμπαζε νερά από την οροφή, μετά τη νεροποντή της Δευτέρας.

Με κουβάδες, σφουγγαρίστρες και σακούλες σκουπιδιών οι υπάλληλοι καθαριότητας, της ΥΠΑ, οι υπάλληλοι εδάφους των αεροπορικών εταιρειών και όποιος άλλος μπορούσε προσπάθησαν να διατηρήσουν μια λειτουργική κατάσταση σε ένα αεροδρόμιο που κόντευε να μετατραπεί σε λίμνη, ενώ τα καινούργια μηχανήματα Χ- RAY βρέθηκαν να μουσκεύουν από το νερό της βροχής λες κι ήταν σε εξωτερικό χώρο.