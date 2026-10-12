Κακοκαιρία: Πλημμύρισαν δρόμοι στη Χίο – Προβλήματα στο αεροδρόμιο και διακοπές ρεύματος σε όλο το νησί – ΒΙΝΤΕΟ

Η Χίος δοκιμάστηκε τη Δευτέρα από σφοδρή νεροποντή, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι στο κέντρο της πόλης, στη Φάρκαινα και στον παραλιακό δρόμο του αεροδρομίου, ενώ η Πυροσβεστική επενέβη για άντληση υδάτων. Παράλληλα, σημειώθηκαν συνεχείς πτώσεις τάσης και διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε όλο το νησί, και η μόλις λίγους μήνες παραδοθείσα αίθουσα αναχωρήσεων του αεροδρομίου «Όμηρος» έμπαζε νερά από την οροφή

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ΧΙΟΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δοκιμάστηκε η Χίος τη Δευτέρα από σφοδρή νεροποντή, με δρόμους στο κέντρο της πόλης και στον παραλιακό δρόμο του αεροδρομίου να μετατρέπονται σε ποτάμια.
  • Προβλήματα με υπερχειλίσεις καταγράφηκαν στην περιφέρεια, ειδικά στον Κάμπο, ενώ συχνές πτώσεις τάσης και διακοπές στην ηλεκτροδότηση έπληξαν όλο το νησί.
  • Η μόλις πριν λίγους μήνες παραδοτέα αίθουσα αναχωρήσεων του αεροδρομίου Χίου “Όμηρος” έμπαζε νερά από την οροφή, με τα καινούργια μηχανήματα Χ-RAY να μουσκεύουν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δοκιμάστηκε η Χίος τη Δευτέρα καθώς το νησί επλήγη από την κακοκαιρία.

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Οι δρόμοι στο κέντρο της πόλης, στη Φάρκαινα αλλά και στον παραλιακό δρόμο του αεροδρομίου μετατράπηκαν σε ποτάμια. Η πυροσβεστική παρενέβη σε αρκετά περιστατικά για άντληση των υδάτων.

Στην περιφέρεια και κυρίως στον Κάμπο υπήρχαν προβλήματα με υπερχειλίσεις, ενώ στα Θυμιανά “σηκώθηκαν” τα καπάκια των φρεατίων τα οποία επανατοποθέτησε και πάλι η Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με το astraparis.gr.

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ΧΙΟΣ
Φωτό από astraparis

Μάλιστα λόγω της κακοκαιρία οι πτώσεις τάσης ήταν συνεχείς, ενώ υπήρξαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε όλο το νησί.

Το αεροδρόμιο έμπαζε νερά από την οροφή

Η μόλις πριν λίγους μήνες παραδοτέα αίθουσα αναχωρήσεων του αεροδρομίου Χίου “Όμηρος”, έμπαζε νερά από την οροφή, μετά τη νεροποντή της Δευτέρας.

Με κουβάδες, σφουγγαρίστρες και σακούλες σκουπιδιών οι υπάλληλοι καθαριότητας, της ΥΠΑ, οι υπάλληλοι εδάφους των αεροπορικών εταιρειών και όποιος άλλος μπορούσε προσπάθησαν να διατηρήσουν μια λειτουργική κατάσταση σε ένα αεροδρόμιο που κόντευε να μετατραπεί σε λίμνη, ενώ τα καινούργια μηχανήματα Χ- RAY βρέθηκαν να μουσκεύουν από το νερό της βροχής λες κι ήταν σε εξωτερικό χώρο.

ΧΙΟΣ

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