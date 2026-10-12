Δημήτρης Κουτσούμπας: «Επικίνδυνη η εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς»

Αυστηρή προειδοποίηση για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά την ομιλία του σε εκδήλωση του κόμματος θέμα «Η Ελλάδα και η Τουρκία στη δίνη των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Η διέξοδος για τους λαούς». Ο Δημήτρης Κουτσούμπας έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το ενδεχόμενο ενός «θερμού επεισοδίου» στο Αιγαίο και επανέλαβε τη θέση του Περισσού ότι η μόνη πραγματική διέξοδος για τους λαούς της Ελλάδας και της Τουρκίας βρίσκεται στον κοινό τους αγώνα ενάντια στα αμερικανοΝΑΤΟϊκά σχέδια και την πολιτική των αστικών τάξεων των δύο χωρών.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε στην όλο και βαθύτερη εμπλοκή της χώρας σε αυτούς τους ανταγωνισμούς «για τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης», προσθέτοντας ότι αυτή τη στρατηγική «υπηρετεί η κυβέρνηση της ΝΔ, με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος του Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ, του Βελόπουλου και των άλλων» είπε. Τόνισε, μάλιστα, ότι αυτές οι συμμαχίες και κινήσεις «αποτελούν παράγοντες της μεγαλύτερης και πιο επικίνδυνης ανασφάλειας για τον λαό».

Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στη δίνη των ανταγωνισμών

Επισήμανε τι σημαδότησε η επίσκεψη Ρούμπιο καθώς και οι νέες «αγορές του αιώνα», περιλαμβανόμενης και της «Ασπίδας του Αχιλλέα» και πρόσθεσε: «Στο παραπάνω έδαφος οξύνονται σήμερα οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, Την όξυνση την προκαλεί ο ανταγωνισμός της ελληνικής και της τουρκικής αστικής τάξης, η αντιπαράθεση δύο ΝΑΤΟϊκών κρατών που διεκδικούν τη μετατροπή τους σε ενεργειακούς – στρατιωτικούς κόμβους και την αναβάθμιση της θέσης τους στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή είναι η αιτία της έντασης, ή μιας πιθανής κρίσης, ενός θερμού επεισοδίου το επόμενο διάστημα, για το οποίο ήδη προετοιμάζουν τους λαούς».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε στην διαχρονική αντιφατικότητα μεταξύ συνεργασίας και ανταγωνισμού των ελληνοτουρκικών σχέσεων» και εξήγησε γιατί «και ήταν ανεδαφικός και επικίνδυνος ο εφησυχασμός που καλλιεργούσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και σιγόνταραν τα άλλα κόμματα, την προηγούμενη περίοδο των λεγόμενων ‘ήρεμων νερών’».

«Γαλάζια Πατρίδα», θαλάσσιες ζώνες και αμερικανοΝΑΤΟϊκά σχέδια

Στη συνέχεια της ομιλίας του, αναφέρθηκε εκτενώς στις διεκδικήσεις της τουρκικής αστικής τάξης σε βάρος της Ελλάδας, στους στόχους του τουρκικού νομοσχεδίου για την «Γαλάζια Πατρίδα», στο τι σηματοδοτούν για τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα οι ελληνικές συμφωνίες για τις θαλάσσιες ζώνες με Ιταλία και Αίγυπτο, με μειωμένη επήρεια ελληνικών νησιών.

Επισήμανε, επίσης, ότι το ζήτημα του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ «δεν είναι μόνο ζήτημα ελληνοτουρκικής ‘διαφοράς’», αλλά πρωτίστως οικονομικό και γεωπολιτικό, ενώ εξήγησε τους λόγους της αντίθεσης του ΚΚΕ στον όλο σχεδιασμό και την εκτέλεση του έργου.

Αναφέρθηκε στον «γνωστό αμερικανοΝΑΤΟϊκό και ευρωενωσιακό στόχο για ενίσχυση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και τη διατήρηση της Τουρκίας στο ‘δυτικό’ στρατόπεδο, τόσο για ανάσχεση της ρωσικής όσο και της επιρροής άλλων ανταγωνιστών τους στην περιοχή».

Μίλησε για τις προειδοποιήσεις του ΚΚΕ περί σχεδίων εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων από την αστική τάξη της Ελλάδας και το κάλεσμα του κόμματος στον λαό να επαγρυπνεί.

«Στις συνθήκες αυτές, καιροφυλακτεί, ως ‘μόνη ενδεδειγμένη λύση’, ίσως και μετά από ένα θερμό επεισόδιο, η αμερικανοΝΑΤΟϊκή διαμεσολάβηση κι επιδιαιτησία» υπογράμμισε. Σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι η «αμφισβήτηση της ύπαρξης ή του εύρους των θαλάσσιων ζωνών, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, ανοίγει ζήτημα αλλαγής συνόρων».

Αμετακίνητη θέση για τα σύνορα και στάση σε περίπτωση πολεμικής εμπλοκής

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας υπογράμμισε την ευρύτερη μεγάλη σημασία της κοινής θέσης ΚΚΕ και Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας, για «καμιά αλλαγή των συνόρων και των συνθηκών που τα καθορίζουν». «Η διατήρηση και υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν, είναι υπόθεση της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων» υπογράμμισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας και πρόσθεσε: «Έτσι και σήμερα, σε περιπτώσεις πιθανών πολεμικών σχεδίων και ενεργειών σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, οι κομμουνιστές θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την υπεράσπιση των συμφερόντων της εργατικής τάξης, του ελληνικού λαού».

«Δεν πρόκειται όμως να δείξουμε καμιά εμπιστοσύνη στην αστική κυβέρνηση, τους αστικούς μηχανισμούς και τα κόμματα που στηρίζουν το ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Καμιά υποστήριξη στην κυβερνητική πολεμική πολιτική. Καταψήφιση όλων των πολεμικών νόμων. Αντίσταση και ανυπακοή στα μέτρα καταστολής, σε καθεστώς πιθανά έκτακτης ανάγκης» είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Τόνισε, μάλιστα, την σημασία σε τέτοιες συνθήκες της κοινής πάλης των λαών ενάντια στις αστικές κυβερνήσεις, σημειώνοντας «τον δρόμο τον δείχνει από σήμερα η συντονισμένη απεργία της 30ης του Οκτώβρη σε δεκάδες λιμάνια σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική, ακόμα και Αμερική, στέλνοντας ελπιδοφόρο μήνυμα ότι ‘οι εργαζόμενοι έχουν τη δύναμη’».

«Θεωρούμε απαράδεκτη την απειλή πολέμου εκ μέρους της Τουρκίας, στην περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη της πέραν των 6 ν.μ. που είναι σήμερα. Η επέκταση των χωρικών υδάτων της χώρας μέχρι τα 12 μίλια είναι δικαίωμά της, εφόσον εξυπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα, με την εργατική και λαϊκή εξουσία», υπογράμμισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Κατανοούμε πλήρως, ότι η άσκηση αυτού του δικαιώματος, όπως γενικότερα η εξασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, δεν μπορεί να γίνει με επιτυχία και υπέρ των συμφερόντων των εργαζομένων, όσο η χώρα είναι μέσα στη ‘στρούγκα’ του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, όσο ‘βυθίζεται’ στους επικίνδυνους ανταγωνισμούς και τους πολέμους ανάμεσα στους ιμπεριαλιστές, για χάρη των συμφερόντων των μονοπωλίων», εξήγησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Τώρα απαιτείται να κλείσουν οι ξένες στρατιωτικές βάσεις στη χώρα. Απαιτείται απεγκλωβισμός από τα σχέδια των ΗΠΑ, από τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, όπως και από άλλες στρατηγικές συμμαχίες με ΗΠΑ, Ισραήλ κ.ά.. Καμιά υποχρέωση για ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς – ακύρωση της συμφωνίας για την ‘Ασπίδα του Αχιλλέα’ και άλλων αντίστοιχων», υπογράμμισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Απεγκλωβισμός από ΝΑΤΟ – ΕΕ και ο δρόμος του Σοσιαλισμού

«Με τον λαό στην εξουσία, το κόμμα μας τάσσεται υπέρ του καθορισμού των θαλάσσιων ζωνών και της προάσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων από την σκοπιά των εργατικών-λαϊκών συμφερόντων» τόνισε. «Η διέξοδος – ο δρόμος για οριστική λύση προς όφελος των λαών στις δυο ακτές του Αιγαίου, για να ζήσουν με αλληλεγγύη και αληθινή ειρήνη, μπορεί να ανοίξει μόνο με κοινό αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό, για μια άλλη κοινωνία με εργατική, λαϊκή εξουσία και κεντρικό σχεδιασμό, τον σοσιαλισμό», είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σε αυτό το πνεύμα, είπε: «Ο αγώνας αυτός στη χώρα μας θα έχει στην πρωτοπορία του το ΚΚΕ και οδηγό το πρόγραμμά του». Σημείωσε ότι το ΚΚΕ «στέκεται στο πλευρό των αξιωματικών, υπαξιωματικών και στρατιωτών και στηρίζει τα δίκαια αιτήματα και τις κινητοποιήσεις τους». Τονίζοντας την αναγκαιότητα ενίσχυσης της πάλης του λαού κάλεσε «σε συμπόρευση νέων λαϊκών δυνάμεων με το ΚΚΕ, η ενίσχυση του μέσα και έξω από τη Βουλή, η αποφασιστική οργάνωση της λαϊκής αντεπίθεσης».

«Για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του μόχθου, των εργατών και των εργατριών, των βιοπαλαιστών αγροτών και επαγγελματιών, των νέων και των γυναικών, όλων αυτών που δίνουν καθημερινά μάχη για να τα βγάλουν πέρα. Για να νικήσουν οι λαοί!» κατέληξε στην ομιλία του ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Αμέσως μετά την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα παρεμβάσεις πραγματοποίησαν οι: