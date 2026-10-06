Δημήτρης Κουτσούμπας: «Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο»

Την αντίθεσή του στην επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας κατά το σημερινό αντιπολεμικό συλλαλητήριο.

Μιας που στην ατζέντα του Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται ο κάθετος διάδρομος για την διακίνηση του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από την Αλεξανδρούπολη έως την Ουκρανία, ο Δημήτρης Κουτσούμπας είπε: «Ο κάθετος διάδρομος για την προώθηση πανάκριβου αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου θα επιδεινώσει την κατάσταση, θα εκτινάξει την ενεργειακή ακρίβεια και τη φτώχεια, θα μειώσει το λαϊκό εισόδημα, θα πλήξει λαϊκά δικαιώματα και βεβαίως θα εμπλέξει τη χώρα μας σε μεγαλύτερους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς στην περιοχή και στους πολεμικούς σχεδιασμούς των συμμάχων της».

Κάνοντας ένα γενικότερο σχόλιο ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε: «Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο». «Έχει πληρώσει ήδη πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια, για τη στρατηγική συμφωνία με τις ΗΠΑ με ενεργειακή ακρίβεια και φτώχεια, με υπέρογκη φορολογία, με τεράστιους εξοπλισμούς που δεν είναι όμως για την άμυνα της πατρίδας μας και βεβαίως με την πολεμική εμπλοκή και το ότι η χώρα μας έχει γεμίσει από αμερικανικές βάσεις θανάτου απ’ άκρη σ’ άκρη», υπογράμμισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.