Δημήτρης Κουτσούμπας: «Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο»

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, εξέφρασε την αντίθεσή του στην επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και στον κάθετο διάδρομο διακίνησης LNG, προβλέποντας εκτίναξη της ενεργειακής ακρίβειας και εμπλοκή της Ελλάδας σε ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Τόνισε ότι ο ελληνικός λαός έχει ήδη πληρώσει πολλά για τη στρατηγική συμφωνία με τις ΗΠΑ και την πολεμική εμπλοκή της χώρας.

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Πολιτική

ΚΚΕ – ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ
ΚΚΕ – ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Δημήτρης Κουτσούμπας εξέφρασε την αντίθεσή του στην επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς και στον κάθετο διάδρομο για την διακίνηση του LNG.
  • Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ τόνισε ότι «ο κάθετος διάδρομος για την προώθηση πανάκριβου αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου θα εκτινάξει την ενεργειακή ακρίβεια και τη φτώχεια».
  • Ο Δημήτρης Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι «ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο» και έχει πληρώσει πολλά για τη στρατηγική συμφωνία με τις ΗΠΑ, την ενεργειακή ακρίβεια και την πολεμική εμπλοκή.

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Την αντίθεσή του στην επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας κατά το σημερινό αντιπολεμικό συλλαλητήριο.

Σε εξέλιξη αντιπολεμικά συλλαλητήρια κατά της επίσκεψης Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα – Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο

Μιας που στην ατζέντα του Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται ο κάθετος διάδρομος για την διακίνηση του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από την Αλεξανδρούπολη έως την Ουκρανία, ο Δημήτρης Κουτσούμπας είπε: «Ο κάθετος διάδρομος για την προώθηση πανάκριβου αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου θα επιδεινώσει την κατάσταση, θα εκτινάξει την ενεργειακή ακρίβεια και τη φτώχεια, θα μειώσει το λαϊκό εισόδημα, θα πλήξει λαϊκά δικαιώματα και βεβαίως θα εμπλέξει τη χώρα μας σε μεγαλύτερους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς στην περιοχή και στους πολεμικούς σχεδιασμούς των συμμάχων της».

Κάνοντας ένα γενικότερο σχόλιο ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε: «Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο». «Έχει πληρώσει ήδη πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια, για τη στρατηγική συμφωνία με τις ΗΠΑ με ενεργειακή ακρίβεια και φτώχεια, με υπέρογκη φορολογία, με τεράστιους εξοπλισμούς που δεν είναι όμως για την άμυνα της πατρίδας μας και βεβαίως με την πολεμική εμπλοκή και το ότι η χώρα μας έχει γεμίσει από αμερικανικές βάσεις θανάτου απ’ άκρη σ’ άκρη», υπογράμμισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

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