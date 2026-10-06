Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος ύψους 95 εκατ. ευρώ

«Η Ελλάδα από τις λίγες χώρες που μειώνουν το χρέος και παράγουν πλεονάσματα», δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), γεγονός το οποίο όπως είπε χαρακτηριστικά αποτελούν το «εθνικό μας οπλοστάσιο».