Φρίκη στη Φθιώτιδα: Καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 4χρονης σε παιδικό σταθμό – «Φαινόταν ότι κάτι την βασανίζει, την πονάει»

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Αναστάτωση έχει προκληθεί στη Φθιώτιδα, μετά την ιδιαίτερα σοβαρή καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση παιδιού περίπου 4 ετών μέσα σε παιδικό σταθμό.

Η μητέρα του παιδιού μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, όπου περιέγραψε πώς αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, μέσα από την αλλαγή στη συμπεριφορά του, αλλαγή που ξεκίνησε από τότε που άρχισε να πηγαίνει στον σταθμό. Το παιδί κλεινόταν στον εαυτό του. Η ίδια προσπαθούσε να καταλάβει τι συνέβαινε, μέχρι τη στιγμή που, σύμφωνα με την καταγγελία της, άρχισε να της περιγράφει όσα βίωνε.

«Μου είπε ”δεν θέλω να πάω με τίποτα, μαμά, σχολείο”. Με το που άρχισα να μιλάω για το σχολείο, το παιδί έκανε πολύ νευρικές κινήσεις, πάνω μου ερχόταν, δεν με κοιτούσε στα μάτια και πίεζε το πηγούνι της προς εμένα και φαινόταν ότι με το βλέμμα της κάτι τη βασανίζει, κάτι την πονάει και κάτι προσπαθεί να αποφύγει πάρα μα πάρα πολύ».

Η μητέρα του μικρού κοριτσιού προσπάθησε να μάθει ό,τι περισσότερο μπορούσε για να βοηθήσει το παιδί της. «(Την ρώτησα) ”Υπάρχει κάποιος που σου ‘χει πει να κρατήσεις κάτι μυστικό, να μην το πεις σε κανέναν” και με το που έκανα αυτή την ερώτηση, η απάντηση ήταν ”ναι” και μετά το παιδί ξεκλείδωσε και μίλησε».

Αμέσως η μητέρα μαζί με τον σύζυγό της επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον παιδικό σταθμό και κατήγγειλαν σε εισαγγελία και αστυνομία όσα εκμυστηρεύτηκε το παιδί, σε βάρος συγκεκριμένου προσώπου.

Πρόκειται για μία εργαζόμενη στον παιδικό σταθμό, η οποία είχε προσληφθεί από τον δήμο και τοποθετήθηκε σε θέση άσχετη με το αντικείμενό της μέσα στον παιδικό σταθμό.

Η Μαρία Λαθούρη, δικηγόρος της οικογένειας ζήτησε την πλήρη διερεύνηση όλων των περιστατικών, καθώς και την απόδοση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Η καταγγελλόμενη εργαζόμενη, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής διαθέσιμες πληροφορίες, δεν έχει απομακρυνθεί από το σχολικό περιβάλλον.