Αποστολία Ζώη: «Κάνω τη δουλειά μου, αλλά δεν είμαι μέσα σε καμία κλίκα και σε κανένα κύκλωμα»

Η Αποστολία Ζώη μίλησε για την επαγγελματική της πορεία και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στον καλλιτεχνικό χώρο, επισημαίνοντας τον ανταγωνισμό και την αδικία. Η τραγουδίστρια δήλωσε ότι δεν ανήκει σε κλίκες ή κυκλώματα, μια στάση που, αν και όχι πάντα ωφέλιμη για την καριέρα, είναι σημαντική για την ψυχή της. 

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Αποστολία Ζώη
Φωτογραφία: Instagram/apostoliazoi
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αποστολία Ζώη μίλησε για την επαγγελματική της πορεία, δηλώνοντας: «Τώρα είμαι με το ένα πόδι εκτός και το ένα μέσα».
  • Η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε ότι βίωσε «ανταγωνισμό στον καλλιτεχνικό χώρο» και «πολύ μεγάλη αδικία».
  • Ξεκαθάρισε πως «δεν είμαι μέσα σε καμία κλίκα, σε κανένα κύκλωμα» στον καλλιτεχνικό χώρο, κάτι που θεωρεί «υπέροχο» για την ψυχή της.

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Για την επαγγελματική της πορεία μίλησε η Αποστολία Ζώη, σε συνέντευξη που έδωσε για την εκπομπή «Super Κατερίνα». «Αν δεις την καλλιτεχνική μου πορεία, μέχρι ένα σημείο ήμουν μέσα στην όλη κατάσταση. Τώρα είμαι με το ένα πόδι εκτός και το ένα μέσα», ανέφερε χαρακτηριστικά η αγαπημένη τραγουδίστρια.

Ανάμεσα σε άλλα, η Αποστολία Ζώη εξομολογήθηκε στη συνέντευξή της πως: «Φυσικά και βίωσα ανταγωνισμό στον καλλιτεχνικό χώρο. Και βίωσα και πολύ μεγάλη αδικία και ανθρώπους να σε κοιτάζουν στα μάτια και άλλο να σου λένε, άλλο να σκέφτονται και άλλο να κάνουν».

Στη συνέχεια, η γνωστή ερμηνεύτρια εξήγησε ότι: «Αν δεις την καλλιτεχνική μου πορεία, μέχρι ένα σημείο ήμουν μέσα στην όλη κατάσταση. Τώρα είμαι με το ένα πόδι εκτός και το ένα μέσα».

«Κάνω τη δουλειά μου, αλλά δεν είμαι μέσα σε καμία κλίκα, σε κανένα κύκλωμα, σε όλες αυτές τις παρέες που μπορεί να κινούν τα νήματα. Θα μου πεις, καλό είναι αυτό για τη δουλειά μου; Όχι, για τη ψυχή μου όμως είναι υπέροχο!», πρόσθεσε στη συνέντευξή της.

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