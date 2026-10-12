Αποστολία Ζώη: «Κάνω τη δουλειά μου, αλλά δεν είμαι μέσα σε καμία κλίκα και σε κανένα κύκλωμα»

Για την επαγγελματική της πορεία μίλησε η Αποστολία Ζώη, σε συνέντευξη που έδωσε για την εκπομπή «Super Κατερίνα». «Αν δεις την καλλιτεχνική μου πορεία, μέχρι ένα σημείο ήμουν μέσα στην όλη κατάσταση. Τώρα είμαι με το ένα πόδι εκτός και το ένα μέσα», ανέφερε χαρακτηριστικά η αγαπημένη τραγουδίστρια.

Ανάμεσα σε άλλα, η Αποστολία Ζώη εξομολογήθηκε στη συνέντευξή της πως: «Φυσικά και βίωσα ανταγωνισμό στον καλλιτεχνικό χώρο. Και βίωσα και πολύ μεγάλη αδικία και ανθρώπους να σε κοιτάζουν στα μάτια και άλλο να σου λένε, άλλο να σκέφτονται και άλλο να κάνουν».

Στη συνέχεια, η γνωστή ερμηνεύτρια εξήγησε ότι: «Αν δεις την καλλιτεχνική μου πορεία, μέχρι ένα σημείο ήμουν μέσα στην όλη κατάσταση. Τώρα είμαι με το ένα πόδι εκτός και το ένα μέσα».

«Κάνω τη δουλειά μου, αλλά δεν είμαι μέσα σε καμία κλίκα, σε κανένα κύκλωμα, σε όλες αυτές τις παρέες που μπορεί να κινούν τα νήματα. Θα μου πεις, καλό είναι αυτό για τη δουλειά μου; Όχι, για τη ψυχή μου όμως είναι υπέροχο!», πρόσθεσε στη συνέντευξή της.