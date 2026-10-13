Μέση Ανατολή: Νέοι ισχυρισμοί των Χούθι για πλήγματα σε σαουδαραβικούς στόχους

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του διεθνούς αεροδρομίου King Khalid, στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ, και της αεροπορικής βάσης Χαμίς Μουσάιτ, κοντά στα σύνορα με την Υεμένη.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, δήλωσε ότι το αεροδρόμιο στο Ριάντ αποτέλεσε στόχο βαλλιστικού πυραύλου, ενώ για την επίθεση στην αεροπορική βάση χρησιμοποιήθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone).

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας έπληξαν με επιτυχία το διεθνές αεροδρόμιο King Khalid, στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ, με βαλλιστικό πύραυλο», ανέφερε ο Σαρί, υποστηρίζοντας ότι το πλήγμα ήταν ακριβές.

Για την αεροπορική βάση Χαμίς Μουσάιτ, δήλωσε ότι η επίθεση ήταν άμεση.

Δεν υπάρχει επιβεβαίωση από τη Σαουδική Αραβία

Μέχρι στιγμής, οι σαουδαραβικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς των Χούθι για τις συγκεκριμένες επιθέσεις.

Ωστόσο, εκπρόσωπος του συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία είχε ανακοινώσει λίγες ώρες νωρίτερα ότι άγνωστος αριθμός πυραύλων αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε.

Προηγήθηκαν φονικές επιθέσεις

Οι νέοι ισχυρισμοί των Χούθι έρχονται μία ημέρα μετά την ανάληψη της ευθύνης από την οργάνωση για επίθεση στο αεροδρόμιο King Khalid, κατά την οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν.

Το Σάββατο, οι Χούθι εξαπέλυσαν ακόμη μία επίθεση από την Υεμένη, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 300.