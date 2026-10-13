Θεοδωρικάκος: Παρατείνεται έως το τέλος του έτους το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους

Την παράταση έως το τέλος του 2026 του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για χιλιάδες κωδικούς προϊόντων προανήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Ευθέως» του ΕΡΤnews.

Ο υπουργός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ακρίβεια που επιβαρύνει τα ελληνικά νοικοκυριά, στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, καθώς και στις πολιτικές εξελίξεις ενόψει των εκλογών.

Όπως δήλωσε, το μέτρο για τον περιορισμό του περιθωρίου κέρδους, το οποίο εφαρμόζεται σε χιλιάδες κωδικούς προϊόντων, θα παραμείνει σε ισχύ έως το τέλος του έτους. Η παράταση έρχεται σε συνέχεια των επαφών της κυβέρνησης με εκπροσώπους της αγοράς.

«Δεν έχει ξαναυπάρξει ελληνική κυβέρνηση, η οποία να βάλει πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων, στη βιομηχανία τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ», ανέφερε αρχικά.

Ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι το σύνολο της αγοράς επηρεάζεται από την έκρηξη τιμών από τον πληθωρισμό, εξαιτίας των δύο πολέμων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Το μεγαλύτερο βάρος το ρίχνω σε μια σειρά πρωτοβουλίες, όπου κυρίως μέσω της ανεξάρτητης αρχής που θεσμοθετήσαμε, μέσα από μια σημαντική μεταρρύθμιση για ένα σοβαρό και ουσιαστικό έλεγχο της αγοράς και τη συνένωση με τον θεσμό του Συνηγόρου για την Προστασία του Καταναλωτή, παρακολουθούμε και παρεμβαίνουμε στην αγορά προκειμένου να προστατεύσουμε, όσο αυτό είναι δυνατόν, από ανατιμήσεις εκείνες που δεν θα δικαιολογούνται σε τρόφιμα και σε βασικά είδη διαβίωσης», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι ένα σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας αισθάνεται μεγάλη πίεση από τις τιμές και τις τιμές και στο σούπερ μάρκετ, κάτι που μπορεί να αντιμετωπιστεί με δύο τρόπους. «Με μια πιο παραγωγική οικονομία που θα δίνει καλύτερους μισθούς, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για το οποίο εργαζόμαστε και έχουμε κάποιες επιτυχίες και η δεύτερη πλευρά είναι ο έλεγχος της αγοράς, ώστε η αγορά να είναι όσο γίνεται πιο δίκαιη», ανέφερε.

Υπογράμμισε ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τους ιθύνοντες της αγοράς, μειώθηκαν οι τιμές σε 1.740 κωδικούς και προσέθεσε ότι η συγκεκριμένη συμφωνία θα παραταθεί έως το τέλος του χρόνου.

«Τον Ιούνιο αποφασίσαμε να αποσύρουμε το μέτρο του πλαφόν, αλλά συναντηθήκαμε σε μια σύσκεψη που έγινε υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, μάλιστα με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων, με το ΣΕΒ, με τα σούπερ μάρκετ και εκεί υπήρξε μία συμφωνία, γιατί φοβόμουν πάρα πολύ ότι το καλοκαίρι, Ιούλιο και Αύγουστο, εξαιτίας των μεγάλων τουριστικών ροών, θα μπορούσε να υπάρξει μια έκρηξη τιμών λόγω της αύξησης της ζήτησης. Υπήρξε λοιπόν μια συμφωνία ότι θα κρατήσουν σταθερές κατά το δυνατόν τις τιμές το καλοκαίρι. Την τήρησαν τη συμφωνία, διότι τον Ιούλιο είχαμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα. Τον Αύγουστο είχαμε γύρω στο 0 και το Σεπτέμβριο έχουμε και πάλι αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα», ανέφερε ακόμα κάνοντας λόγο για «μια από τις καλύτερες επιδόσεις σε όλη την Ευρώπη».

Προανήγγειλε επίσης ένα εορταστικό πακέτο. «Έχει αναλάβει την υπόθεση αυτή η διοικητής της ανεξάρτητης αρχής. Της έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς».

Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε επίσης λόγο για έναν «δύσκολο χειμώνα» και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για το ενδεχόμενο αυξήσεων που δεν θα δικαιολογούνται.

«Θα υπάρξουν ορισμένες αυξήσεις, οι οποίες θα είναι πολύ λογικές και θα ερμηνεύονται και θα δικαιολογούνται από όλη αυτήν την κατάσταση των καυσίμων και της ενέργειας, οι οποίες πολλαπλασιάζουν το κόστος και φέρνουν ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι παραδεκτό γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Υπάρχουν όμως ενδεχομένως κάποιοι οι οποίοι να θελήσουν, αξιοποιώντας ακριβώς το ότι υπάρχει όλο αυτό το φαινόμενο, να κάνουν αυξήσεις, οι οποίες δεν θα δικαιολογούνται», σημείωσε.

«Λοιπόν, την ώρα που θα δοκιμάζεται η κοινωνία, θα πρέπει κάποιοι να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να μειώσουν τα κέρδη τους και τα μεσοσταθμικά τους κέρδη θα πρέπει για ένα διάστημα να είναι μικρότερα. Δεν γίνεται εν μέσω τόσο μεγάλων πιέσεων να είναι και εκείνοι ευχαριστημένοι με τεράστια κέρδη και ένα τμήμα της κοινωνίας να έχει τεράστιες δοκιμασίες. Όλοι θα συμφωνήσουν ότι πρέπει να αναζητήσουμε έναν τρόπο που στην αγορά να είναι κατανοητό ότι δυστυχώς κάποια προϊόντα ανεβαίνουν λόγω της έκρηξης τιμών στον ενεργειακό τομέα. Αλλά όταν κάποιοι ανεβάζουν τιμές αδικαιολόγητα, αυτό είναι ένα πρόβλημα και η αγορά θα πρέπει να διορθωθεί. Έχω δεχτεί κάποιες προτάσεις από την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία πλέον από ελέγχους και παρακολουθεί πάρα πολύ προσεκτικά και επισταμένα την αγορά. Τις μελετώ. Είναι κάτι που θα τεθεί υπόψιν προφανώς συνολικά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού της χώρας, γιατί είναι ένα θέμα μείζον και πολύ ουσιαστικό να βρούμε με ποιο τρόπο θα δουλέψει το άλλο», προσέθεσε.

«Ένα τμήμα της δουλειάς αφορά την εποπτεία της αγοράς τροφίμων και βασικών ειδών συντήρησης και διαβίωσης. Η λογική μου είναι ότι χρειάζεται ισορροπία και συνεργασία. Πρέπει όλοι, ειδικά στα δύσκολα να βάζουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Το κάλεσμά μου λοιπόν σήμερα είναι ότι όπως η κυβέρνηση στηρίζει την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία, στηρίζει τους ανθρώπους που έχουν δυσκολίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ έριξε μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αφορούν πολύ σοβαρές μεταβολές, ιδίως στις πληρωμές φόρων. Αυτά είναι δράσεις και πράξεις που νομίζω ότι είναι εξαιρετικά θετικές μαζί με άλλες και επομένως η πορεία που έχουμε μπροστά μας πρέπει να είναι μία πορεία συμβολής από όλους. Η κυβέρνηση έκανε αυτό. Η κοινωνία βάζει τη δική της πλάτη. Πρέπει και η επιχειρηματικότητα και εκείνη να βάλει τη δική της πλάτη. Διότι είπαμε ότι πηγαίνουμε μπροστά στηριγμένοι πάντα σε μια συμφωνία αλήθειας και εάν έχει καταφέρει πιστεύω η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά ως Πρωθυπουργός της χώρας, να οδηγεί τη χώρα με θετικό τρόπο και με ασφάλεια, είναι όταν πάντοτε μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας και ενώνουμε τις δυνάμεις μας», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι δημιουργήθηκαν 600.000 νέες θέσεις εργασίας, το οποίο χαρακτήρισε «το πιο σπουδαίο πράγμα» που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία κατά τη διακυβέρνησή της.

«Δεν υπάρχει καλύτερη κοινωνική πολιτική από τις θέσεις εργασίας. 600.000 άνθρωποι έπιασαν δουλειά, επομένως αυξήθηκαν οι μισθοί που μπαίνουν στα ελληνικά νοικοκυριά, ενισχύεται η οικονομία, ενισχύεται η κοινωνική συνοχή», υποστήριξε.

Τόνισε ότι το μεγάλο στοίχημα για το οποίο εργάζονται στο υπουργείο Ανάπτυξης «είναι οι δουλειές που θα έρχονται, οι επενδύσεις που προσελκύουμε να είναι σε τομείς που δίνουν καλύτερους μισθούς. Είναι το μεγάλο μας στοίχημα αν θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά γιατί αυτός είναι ο δρόμος αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα του κόστους ζωής, να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα και το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών».

Αναφέρθηκε σε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο, με μια πιο ανταγωνιστική οικονομία, με μεγαλύτερο βάρος στη βιομηχανία, στην καινοτομία, στην εφαρμοσμένη έρευνα, σε δουλειές που θέλουν σημαντικά προσόντα και εξειδίκευση και που τα αποτελέσματά τους δίνουν πραγματικά προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία και καλύτερες προοπτικές.

Μίλησε για τα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και τόνισε πως «είναι σπουδαίο ότι η Ελλάδα τη στιγμή που ολόκληρη η Ευρώπη δοκιμάζεται και τη στιγμή που οι μεγάλες της οικονομίες, όπως η Γαλλία βρίσκονται σε σημείο δημοσιονομικής κατάρρευσης, η Ελλάδα έχει πετύχει ύστερα από μία πολύ σκληρή προσπάθεια της κυβέρνησης και του συνόλου του ελληνικού λαού όλα αυτά τα επτά – οκτώ χρόνια να έχει πετύχει σημαντικά πλεονάσματα στην οικονομία και να έχει δυνάμεις για να αντιμετωπίσει και αυτή την κρίση».

«Τα χρήματα που προέρχονται από τα πλεονάσματα της ελληνικής οικονομίας χάρη σε αυτήν την πολύ σκληρή προσπάθεια που έχει γίνει από όλους μαζί φτάνουν, αλλά υπάρχει συγκεκριμένο δημοσιονομικό πλαίσιο λειτουργίας στην Ε.Ε. που έχει όρια για το τι και πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις», εξήγησε και σημείωσε πως τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο υπουργός Οικονομικών αλλά και το σύνολο της κυβέρνησης «δίνει τη μάχη στο επίπεδο της Ευρώπης για να δοθεί σημαντικός βαθμός δημοσιονομικής ελευθερίας ώστε τα χρήματα που θα κατευθυνθούν για να στηρίξουμε την οικονομία και την κοινωνία, μειώνοντας ενδεχομένως φόρους που αφορούν τα καύσιμα, να μην λογαριάζονται στις δημοσιονομικές μας υποχρεώσεις», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το αν ακούει η Ευρώπη, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε πως «η Ευρώπη πρέπει να ακούσει γιατί χτυπάνε καμπάνες και χτυπάνε πάρα πολύ δυνατά. Είναι και οι φωνές μιας σειράς ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και ανάμεσά τους η ελληνική κυβέρνηση. Αλλά καμπάνες είναι και όλα όσα συμβαίνουν στην ευρωπαϊκή ήπειρο και σε εκλογές στη Γερμανία. Έχουμε μια εκρηκτική άνοδο της ακροδεξιάς, η οποία προβληματίζει και ανησυχεί όλους μας».

Άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και στον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας πως υπάρχει ένας αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της αγοράς.

Αναφερόμενος στην πολιτική τόνισε ότι πρέπει να είναι «πάνω απ’ όλα είναι διάδραση». «Είναι ότι έχεις δεσμευτεί να κάνεις κάποια πράγματα. Έχεις ένα σχέδιο για τη χώρα, για το υπουργείο που σου έχει αναθέσει ο Πρωθυπουργός, που αφορά θέματα της κοινωνίας, αφορά θέματα της οικονομίας, αλλά έχει τεράστια αξία και το τι πιστεύουν οι άνθρωποι, ποια είναι τα θέματα τους, ποια είναι αυτά τους ζορίζουν, που τους προβληματίζουν. Σου αρέσει να ακούς τα μπράβο, αλλά πρέπει να ακούς και την κριτική για να γίνεσαι καλύτερος, Για να παραδέχεσαι λάθη και αδυναμίες. Γιατί όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή, μέσα στο παιχνίδι, μέσα στην πολιτική», υποστήριξε.

Ακόμη, επεσήμανε ότι «μεγάλο τμήμα της κοινωνίας εξαιτίας προβλημάτων που οξύνονται από τα αποτελέσματα αυτών των δυο πολέμων, δυσκολεύει πολύ τη ζωή τους, τα προβλήματα τους, το πώς αντιμετωπίζουν την καθημερινότητα και ο καθένας έχει κάθε δίκιο εκεί να σου περιγράφει το πρόβλημα του. Και εμείς έχουμε κάθε δίκιο να προσπαθούμε να περιγράψουμε ποιες λύσεις έχουμε, που προσπαθούμε να κινηθούν με αποτελεσματικό τρόπο για να κάνουν καλύτερη τη ζωή των ανθρώπων. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κρίσιμο στοίχημα και για την παράταξή μας, τη Νέα Δημοκρατία, η οποία πρέπει πάντα να συμπεριφέρεται, να είναι και αυτό κάνουμε και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Η παράταξη όλων των Ελλήνων».

Όσον αφορά τις εκλογές τόνισε ότι η ΝΔ θα κριθεί κυρίως από ένα σημαντικό ποσοστό της κοινής γνώμης, κοντά στο 20% ίσως και παραπάνω, το οποίο χαρακτήρισε «το μεγάλο κοινωνικό κέντρο».

Πρόκειται για πολίτες που σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρικάκο «έχουν ψηφίσει διάφορα κόμματα στο παρελθόν, δεν έχουν σκληρές ιδεολογικές και πολιτικές ταυτότητες. Πολλοί από αυτούς είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν και σήμερα δεν έχουν πάρει τις αποφάσεις τους. Έχουν ρεαλισμό και πηγαίνουν με αυτόν που τους πείθει ότι μπορεί να εγγυηθεί μια καλύτερη πορεία ζωής για τους ίδιους και για τη χώρα μας. Άρα το στοίχημα είναι πώς θα συμπεριφερθούν αυτοί και πώς η κυβέρνηση θα πείσει αυτούς τους ανθρώπους. Πρώτον, ότι κάνει ότι είναι δυνατόν για να διασφαλίσει μια καλύτερη ζωή για εκείνους και για τη χώρα και να δώσει εγγυήσεις ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι τα επόμενα τέσσερα χρόνια».

«Αυτό είναι το στοίχημα των επόμενων μηνών που καθόλου δεν αποκλείει, καθόλου δεν αποκλείει αυτό το στοίχημα, το να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να πετύχει την αυτοδυναμία», συμπλήρωσε.

«Μέσα σε μια καταιγίδα στην οποία βρίσκεται η Ευρώπη, η ευρύτερη περιοχή που ζούμε, η Μέση Ανατολή, ο κόσμος συνολικά το πλοίο της Ελλάδας που μέσα είναι ο ελληνικός λαός να συνεχίσει να πηγαίνει μπροστά με ασφάλεια, με σιγουριά και στηρίζοντας όλους. Αυτή είναι η δουλειά που έχουμε όλοι, από τον πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο στον κυβερνητικό μηχανισμό. Αυτό κάνουμε. Αυτό κάνει ο πρωθυπουργός, αυτό κάνουμε υπουργοί, αυτό οφείλουμε να κάνουμε όλοι δίπλα και μαζί με την κοινωνία και θα κριθούμε. Πρώτη φορά που πηγαίνουμε για εκλογές Και το βασικό ερώτημα στην πολιτική πιάτσα είναι ότι σκοτώνονται ο δεύτερος με τον τρίτο για το ποιος είναι δεύτερος και το ποιος είναι τρίτος», ανέφερε επίσης.

Για την άνοδο της ακροδεξιάς υποστήριξε πως «οφείλουμε όλοι να κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να προστατεύσουμε τη δημοκρατία μας από τέτοιου είδους ακραίες εκφάνσεις της ακροδεξιάς. Διότι αυτό που περιγράψατε πρόκειται περί αυτού και περί καταστάσεων οι οποίοι βρέθηκαν στη φυλακή για λόγους συμμετοχή σε δολοφονία και με την ευκαιρία οι πάντες θυμόμαστε ότι η Νέα Δημοκρατία, ως δημοκρατικό κόμμα, ως δημοκρατική, μια μεγάλη παράταξη της ελληνικής κοινωνίας, ήταν πάντοτε και είναι απέναντι σε τέτοιου είδους καταστάσεις και φαινόμενα. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να είναι μια κοινή υπόθεση όλων των κομμάτων, όλου του πολιτικού συστήματος και της ίδιας της ελληνικής κοινωνίας. Η αξιοπιστία των πολιτικών και των κομμάτων και των προσώπων είναι ένας βασικός δείκτης για να υπάρχει η σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία και να μπαίνει τέλος σε τέτοιου είδους ακραίες καταστάσεις. Αυτός είναι ο δρόμος. Δεν μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο».

Για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ανέφερε πως τα κόμματα για να έχουν απήχηση στην κοινωνία πρέπει να έχουν κάποιες προϋποθέσεις.. Πρέπει να εκπροσωπούν κοινωνικές ομάδες, κοινωνικές και εθνικές ανάγκες, να έχουν θέσεις, να έχουν σχέδιο και να έχουν και τους ανθρώπους οι οποίοι εγγυώνται ότι αυτά που έχουν παρουσιάσει μπορούν να γίνουν πράξη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν τηρούνταν αυτές οι προϋποθέσεις

Τέλος, για τον Αλέξη Τσίπρα ανέφερε πως «προσπάθησε να κάνει rebranding, αλλά είναι ολόιδιος. Δεν μπορεί να αλλάξει με τίποτα. Πάτησε ένα Χ στο κόμμα με το οποίο ήρθε στην εξουσία, τον ΣΥΡΙΖΑ. Τους περνάει από εξετάσεις. Τώρα για το αν θα δεχτεί κάποιον από αυτούς και από από επιμέρους συμπεριφορές, για το αν είναι κατάλληλοι για την Ελλάδα, για το νέο του κόμμα. Αλλά είναι ο ίδιος. Την περίοδο 12-15 έλεγε στους Έλληνες κάντε με πρωθυπουργό για να ασκήσω με ένα νόμο και ένα άρθρο το μνημόνιο, που αυτό είναι το κακό πράγμα που σας βασανίζει τη ζωή και σας καταστρέφει. Και έγινε πρωθυπουργός. Το τι ακολούθησε μετά, άλλο ένα πολύ χειρότερο μνημόνιο. Αφού πρώτα για κανένα εξάμηνο, αφού πρώτα για κανένα εξάμηνο παραλίγο η χώρα να πέσει κανονικά στο γκρεμό και οι άνθρωποι πήγαιναν και σήκωναν 60 ευρώ από τις τράπεζες για να μπορέσουν να ζήσουν».

Πηγή: ΕΡΤ