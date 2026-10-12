Ρωσία: «Έχουμε πουλήσει υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκ. δολαρίων στην ΕΕ, παρά τις κυρώσεις» λέει η Μόσχα

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι έχει πουλήσει υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκ. δολαρίων στις χώρες της ΕΕ από το 2022, παρά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

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Διεθνή Νέα

Κρεμλίνο
Κρεμλίνο, Πηγή: ΕΡΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ρωσία υποστήριξε ότι έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022, παρά τις κυρώσεις.
  • Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Αλεξάντρ Νόβακ, δήλωσε ότι «το νούμερο αυτό ανέρχεται, για τη χρονική περίοδο από το 2022 έως σήμερα, σε 320,7 δισεκατομμύρια δολάρια». Αυτό αφορά τον όγκο των παραδόσεων ενεργειακών πόρων προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Αναφορικά με τις εξαγωγές ντίζελ, μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον, η Ρωσία αναμένει να τις επαναφέρει στα 3-3,5 εκατ. τόνους μηνιαίως έως το τέλος του έτους.

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Η Ρωσία υποστήριξε σήμερα ότι έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022, παρά τις κυρώσεις που υιοθετήθηκαν εναντίον της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

«Το νούμερο αυτό ανέρχεται, για τη χρονική περίοδο από το 2022 έως σήμερα, σε 320,7 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 286 δισεκατομμύρια ευρώ). Πρόκειται για τον όγκο των παραδόσεων ενεργειακών πόρων προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Rossiya-24 ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, Αλεξάντρ Νόβακ.

Μόνο φέτος η Ρωσία εφοδίασε την ΕΕ με ενεργειακούς πόρους αξίας 21,3 δισεκ. δολαρίων, πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στις εξαγωγές ντίζελ, μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον, ο Νόβακ είπε ότι η Ρωσία θα είναι σε θέση να τις επαναφέρει στα 3-3,5 εκατ. τόνους μηνιαίως έως το τέλος του έτους, αριθμός αντίστοιχος του συνήθη όγκου εξαγωγών της χώρας. Χάρη σε αυτή τη συμφωνία, οι προμήθειες ρωσικού ντίζελ θα εξισορροπήσουν εν μέρει την παγκόσμια προσφορά και ζήτηση, πρόσθεσε.

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