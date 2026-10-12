Κροατία: Ναυάγιο της Ελληνιστικής περιόδου «μίλησε» ύστερα από 2.300 χρόνια – Οι σπάνιοι θησαυροί που βρέθηκαν και ο ρόλος της αρχαίας Κορίνθου

Ένα συναρπαστικό ταξίδι στο χρόνο, 2.300 χρόνια πίσω στο παρελθόν, επιφύλασσαν τα βάθη της Αδριατικής για τους αρχαιολόγους στην Κροατία. Στα ανοιχτά του ιστορικού νησιού Βις, ένας σιωπηλός μάρτυρας της αρχαιότητας—ένα ελληνιστικό εμπορικό πλοίο—ήρθε ξανά στο φως, αποκαλύπτοντας τα μυστικά του.

Το αρχαίο σκαρί δεν μετέφερε απλώς εμπορεύματα, αλλά «κλείδωσε» στον χρόνο τις καθημερινές στιγμές, τις συνήθειες και τα προσωπικά αντικείμενα των ανθρώπων που το κυβερνούσαν.

Από τα σπάνια κεραμικά αγγεία μέχρι τα ξύλινα απομεινάρια του ίδιου του κύτους, η ανακάλυψη αυτή ανοίγει ένα σπάνιο παράθυρο στη ζωή των ναυτικών της ελληνιστικής περιόδου.

Θησαυροί στο βυθό: Από μελαμβαφή αγγεία μέχρι προσωπικά αντικείμενα

Ένα ναυάγιο ηλικίας 2.300 ετών στα ανοιχτά του κροατικού νησιού Βις έφερε στο φως μια εξαιρετική συλλογή από αρχαία κεραμικά, προσωπικά αντικείμενα και διασωθέντα ξύλινα υπολείμματα ενός εμπορικού πλοίου που κάποτε έπλεε στην Αδριατική Θάλασσα. Πρόσφατες υποβρύχιες ανασκαφές αποκάλυψαν αντικείμενα που προσφέρουν μια σπάνια ματιά στη ζωή των ναυτικών κατά την Ελληνιστική περίοδο.

Αρχαίο ναυάγιο αποκαλύπτει τους κρυμμένους θησαυρούς του

Το Κροατικό Ινστιτούτο Συντήρησης (Hrvatski restauratorski zavod) ανακοίνωσε τα ευρήματα στις 4 Οκτωβρίου, αναδεικνύοντας τις ανακαλύψεις που έγιναν κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ερευνών μεταξύ 2023 και 2025.

Ανάμεσα στα πιο αξιοσημείωτα ευρήματα είναι σχεδόν έξι μέτρα διατηρημένης ξύλινης δομής του πλοίου, περίτεχνα κατασκευασμένα αγγεία πόσης, κεραμικά που φέρουν πιθανά προσωπικά ονόματα, καθώς και ένα νόμισμα που χρονολογείται στον 4ο αιώνα π.Χ.

Το ναυάγιο βρίσκεται στον κόλπο Gnjilna, κοντά στην πόλη Komiža στο Βις, ένα νησί κατά μήκος των δαλματικών ακτών της Κροατίας. Αρχικά, οι αρχαιολόγοι γνώριζαν τη συγκεκριμένη τοποθεσία από έναν μικρό αριθμό θραυσμάτων που ανήκαν σε αμφορείς κορινθιακού τύπου Β, μεγάλα κεραμικά δοχεία που χρησιμοποιούνταν συνήθως για τη μεταφορά κρασιού και ελαιολάδου.

Η μεταγενέστερη έρευνα αποκάλυψε ότι ο βυθός έκρυβε πολύ περισσότερα από ένα διάσπαρτο φορτίο αρχαίων αγγείων. Οι υποβρύχιοι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως τμήματα του ίδιου του πλοίου, εξοπλισμό, νομίσματα, οστά ζώων και μια εντυπωσιακή ποικιλία κεραμικών αντικειμένων.

Το ναυάγιο χρονολογείται περίπου στον 4ο ή 3ο αιώνα π.Χ., μια εποχή κατά την οποία οι ελληνικές αποικίες και οι τοπικές κοινότητες διατηρούσαν εκτεταμένες εμπορικές σχέσεις σε ολόκληρη την Αδριατική.

Η ανατομία ενός αρχαίου σκαριού: Τι διασώθηκε στον βυθό

Μία από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις σημειώθηκε όταν οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν τμήματα της ξύλινης κατασκευής του πλοίου. Οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως περίπου έξι μέτρα από το σωζόμενο κύτος, συμπεριλαμβανομένου ενός τμήματος της τρόπιδας (καρίνας) και των προσαρμοσμένων ξύλινων σανιδωμάτων (μαδεριών).

Αυτά τα ξύλινα στοιχεία προσφέρουν μια σπάνια ευκαιρία να μελετηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι ναυπηγοί κατασκεύαζαν τα εμπορικά πλοία πριν από περισσότερες από δύο χιλιετίες. Ενώ η κεραμική μπορεί να αποκαλύψει τι μετέφερε ένα πλοίο, τα ξύλινα μέρη που διασώθηκαν παρέχουν στοιχεία για το ίδιο το σκάφος που μετέφερε αυτά τα αγαθά.

Οι ερευνητές ανέσυραν επίσης ένα μολύβδινο εξάρτημα από την άγκυρα του πλοίου, το οποίο αναγνωρίστηκε ότι ανήκει στον τύπο Haldane II A. Μαζί με τα θραύσματα των αμφορέων, το αντικείμενο αυτό βοήθησε στον προσδιορισμό της προκαταρκτικής χρονολόγησης του ναυαγίου.

Η ανακάλυψη αυτή είναι εξαιρετικής σημασίας, καθώς στις περισσότερες τοποθεσίες αρχαίων ναυαγίων διασώζονται αποκλειστικά τα πιο ανθεκτικά υλικά του φορτίου τους. Οι ξύλινες δομές των πλοίων είναι ευάλωτες στη φθορά με την πάροδο των αιώνων όταν είναι βυθισμένες σε θαλάσσιο περιβάλλον, με αποτέλεσμα να παρέχουν στους αρχαιολόγους περιορισμένα δομικά στοιχεία σχετικά με την αρχική κατασκευή και τον σχεδιασμό των σκαφών.

Καθημερινότητα στο κύμα: Σπάνια κεραμικά αποκαλύπτουν τα μυστικά των ναυτικών

Η συλλογή των κεραμικών είναι ίσως η πιο εντυπωσιακή, από οπτική άποψη, πτυχή του ναυαγίου Gnjilna. Αντί να βρουν μόνο τα δοχεία μεταφοράς που συνήθως συνδέονται με εμπορικά πλοία, οι αρχαιολόγοι ήρθαν αντιμέτωποι με μια ποικιλία μικρότερων αγγείων που σχετίζονταν με την πόση, το σερβίρισμα και τις καθημερινές δραστηριότητες.

Ανάμεσα στα ευρήματα συγκαταλέγονται σκύφοι (κύπελλα πόσης με λαβές), κάνθαροι (χαρακτηριστικά αγγεία που συνδέονται με την κατανάλωση κρασιού) και ασκοί (μικρά δοχεία σχεδιασμένα για την έκχυση υγρών). Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης μπολ, πιάτα, αλατιέρες και αρυβάλλους, μικρά αγγεία που συνήθως συνδέονταν με έλαια ή αρώματα.

Αρκετά αντικείμενα ξεχωρίζουν για τη δεξιοτεχνία της κατασκευής τους, τη σπανιότητα και την κατάσταση διατήρησής τους. Σύμφωνα με το Κροατικό Ινστιτούτο Συντήρησης, η συγκεκριμένη συλλογή αποτελεί το πρώτο εντοπισμένο ναυάγιο με ευρήματα ελληνικής διακοσμητικής κεραμικής υψηλής ποιότητας , γεγονός που καθιστά το ναυάγιο Gnjilna ιδιαίτερα σημαντικό για την κατανόηση των αντικειμένων που συνόδευαν το θαλάσσιο εμπόριο.

Η σύνδεση με την αρχαία πόλη της Ίσσας

Τα αγγεία πόσης συνδέουν επίσης την ανακάλυψη με την αρχαία πόλη της Ίσσας, η οποία ιδρύθηκε στο Βις κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. Η Ίσσα έγινε αργότερα ονομαστή για το κρασί της, ένα προϊόν που βοήθησε στη διαμόρφωση της οικονομικής ταυτότητας του νησιού κατά την αρχαιότητα.

Μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες ανακαλύψεις είναι παραδόξως ταπεινές: επιγραφές χαραγμένες στις επιφάνειες αρκετών κεραμικών αγγείων με μαύρη επικάλυψη. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτά τα σημάδια μπορεί να αντιπροσωπεύουν συντομογραφίες προσωπικών ονομάτων.

Επειδή κάποιος τα χάραξε μετά την κατασκευή των κεραμικών, οι αρχαιολόγοι υποθέτουν ότι θα μπορούσαν να είχαν χρησιμεύσει ως σημάδια ιδιοκτησίας, αναγνωρίζοντας ίσως αντικείμενα που ανήκαν σε ένα μέλος του πληρώματος με σχετικά υψηλή κοινωνική θέση.

Τα σημάδια υποδηλώνουν ότι ορισμένα αγγεία ενδέχεται να ανήκαν σε μεμονωμένα μέλη του πληρώματος, αντί να αποτελούν μέρος του εμπορικού φορτίου του πλοίου. Μαζί με τα οστά ζώων και άλλα κεραμικά που ανακτήθηκαν από το ναυάγιο, αυτά τα αντικείμενα προσφέρουν μια ματιά στο τι έτρωγαν, τι έπιναν και τι μετέφεραν μαζί τους οι ναυτικοί κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους στην Αδριατική.

Τέτοιες ανακαλύψεις μπορεί τελικά να βοηθήσουν τους αρχαιολόγους να διακρίνουν μεταξύ των αντικειμένων που προορίζονταν για εμπόριο και των ειδών που κρατούσαν οι ναυτικοί για προσωπική χρήση.

Ανιχνεύοντας το αρχαίο εμπόριο στην Αδριατική μέσα από το φορτίο των πλοίων

Το ναυάγιο της Γκνίλινα (Gnjilna) παρέχει επίσης πολύτιμα στοιχεία για τα εμπορικά δίκτυα που συνέδεαν τους ελληνικούς οικισμούς, τις ιταλικές παρακτιάτες κοινότητες και την ανατολική Αδριατική κατά την Ελληνιστική περίοδο.

Μια επιστημονική μελέτη του 2022 από τους αρχαιολόγους Maja Miše και Patrick Sean Quinn εξέτασε 248 θραύσματα αμφορέων από 15 αρχαιολογικές τοποθεσίες σε όλη την περιοχή της Δαλματίας, συμπεριλαμβανομένης της Γκνίλινα.

Η έρευνά τους, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Archaeological and Anthropological Sciences, χρησιμοποίησε τη σύσταση των κεραμικών για να διερευνήσει την προέλευση των αρχαίων δοχείων μεταφοράς και τον τρόπο κυκλοφορίας τους μέσω των θαλάσσιων εμπορικών δικτύων. Η ανάλυση αποκάλυψε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια σχετικά με το φορτίο της Γκνίλινα.

Αν και το εμπορικό πλοίο μετέφερε δύο διαφορετικούς τύπους κορινθιακών αμφορέων, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν ως τύπος Α′ και τύπος Β, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι προέρχονταν από το ίδιο εργαστήριο παραγωγής. Αυτή η σύνδεση υποδηλώνει ότι τα εργαστήρια μπορούσαν να κατασκευάζουν διαφορετικά στυλ δοχείων μεταφοράς για αγαθά που διακινούνταν μέσω των ίδιων εμπορικών δικτύων.

Τα ευρήματα συμβάλλουν επίσης σε ευρύτερα ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο της Κορίνθου και άλλων μεσογειακών κέντρων παραγωγής στον εφοδιασμό των αγορών της Αδριατικής. Το φορτίο της Γκνίλινα ανήκει σε μια περίοδο κατά την οποία η Ίσσα (Issa) στο νησί Βις (Vis) και ο Φάρος (Pharos) στο γειτονικό Χβαρ (Hvar) εξελίσσονταν σε σημαντικά κέντρα ελληνικού αποικισμού και εμπορίου.

Αυτές οι κοινότητες διατηρούσαν επαφές με πληθυσμούς κατά μήκος των ακτών της Δαλματίας, ενώ οι έμποροι μετέφεραν κρασί, ελαιόλαδο και άλλα εμπορεύματα μεταξύ των λιμανιών. Μεταξύ των ανακαλύψεων του ναυαγίου περιλαμβάνεται ένα νόμισμα από τον αρχαίο Φάρο, το οποίο χρονολογείται στον 4ο αιώνα π.Χ. Αν και ένα μεμονωμένο νόμισμα δεν μπορεί να καθορίσει την ακριβή διαδρομή του πλοίου, προσθέτει έναν ακόμη κρίκο στο εμπορικό και πολιτιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνταν το σκάφος.

Το ναυάγιο της Γκνίλινα προσφέρει πλέον στους αρχαιολόγους κάτι πολύ πιο ολοκληρωμένο από απλά στοιχεία για ένα αρχαίο φορτίο. Η ξύλινη δομή του που έχει διασωθεί, τα προσεκτικά κατασκευασμένα κεραμικά, οι πιθανές προσωπικές επιγραφές και το νόμισμα συνθέτουν την εμπορική αλλά και την ανθρώπινη πλευρά ενός θαλάσσιου ταξιδιού που κατέληξε στον βυθό της Αδριατικής πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια.