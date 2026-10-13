Νέος σεισμός 6,1 Ρίχτερ στον Παναμά – Ζημιές και τραυματίες από την ισχυρή δόνηση

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στον Παναμά τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 35 χιλιόμετρα.

ℹEvent wrap-up: today a M6.1 #earthquake (#sismo) hit Santiago de Veraguas (#Panama) at 18:20:36 local time (UTC 23:20:36). Shaking was felt over 300km by approximately 5M people in Panama. — EMSC (@LastQuake) October 12, 2026

Η νέα δόνηση σημειώνεται λίγες ημέρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα τα ξημερώματα του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου, προκαλώντας ζημιές σε κτήρια και οδικές υποδομές και αφήνοντας τουλάχιστον 27 τραυματίες.

Ο πρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, είχε κάνει λόγο για σοβαρές καταστροφές, επισημαίνοντας ότι σε ορισμένα σημεία το οδικό δίκτυο υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων προς τη χώρα, ενώ αποστέλλουν 20μελή ομάδα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων διάσωσης και την επιθεώρηση των υποδομών, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρεσβευτή στον Παναμά, Κέβιν Μαρίνο Καμπρέρα.