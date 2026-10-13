Νέος σεισμός 6,1 Ρίχτερ στον Παναμά – Ζημιές και τραυματίες από την ισχυρή δόνηση

Νέα σεισμική δόνηση 6,1 Ρίχτερ έπληξε τον Παναμά τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, λίγες ημέρες μετά τον ισχυρό σεισμό 7,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου. Οι δονήσεις έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε κτήρια και οδικές υποδομές, με τουλάχιστον 27 τραυματίες, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν οικονομική βοήθεια και αποστολή ομάδας υποστήριξης.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Παναμάς
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στον Παναμά τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.
  • Η νέα δόνηση έρχεται λίγες ημέρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ του Σαββάτου, που προκάλεσε ζημιές σε κτήρια και οδικές υποδομές και άφησε τουλάχιστον 27 τραυματίες.
  • Ο πρόεδρος του Παναμά είχε κάνει λόγο για σοβαρές καταστροφές, ενώ οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων και αποστολή 20μελούς ομάδας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στον Παναμά τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 35 χιλιόμετρα.

Η νέα δόνηση σημειώνεται λίγες ημέρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα τα ξημερώματα του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου, προκαλώντας ζημιές σε κτήρια και οδικές υποδομές και αφήνοντας τουλάχιστον 27 τραυματίες.

Ο πρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, είχε κάνει λόγο για σοβαρές καταστροφές, επισημαίνοντας ότι σε ορισμένα σημεία το οδικό δίκτυο υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων προς τη χώρα, ενώ αποστέλλουν 20μελή ομάδα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων διάσωσης και την επιθεώρηση των υποδομών, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρεσβευτή στον Παναμά, Κέβιν Μαρίνο Καμπρέρα.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ