Νέος σεισμός 6,1 Ρίχτερ στον Παναμά – Ζημιές και τραυματίες από την ισχυρή δόνηση

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στον Παναμά τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 35 χιλιόμετρα.
🚨 M6.1 earthquake, 18 km west of Río Grande, Panama.
At just 10 km deep, this shallow quake was likely felt across a wide area. Shallow earthquakes can produce stronger local shaking than deeper events of similar magnitude.
The region has recorded 370 earthquakes in the past 30 days, including a largest event of M7.7. Did you feel it? Share your location and what you experienced.
#earthquake #GeoShake #Panama
— GeoShake | Community Seismic Network (@geoshake_ai) October 12, 2026
ℹEvent wrap-up: today a M6.1 #earthquake (#sismo) hit Santiago de Veraguas (#Panama) at 18:20:36 local time (UTC 23:20:36). Shaking was felt over 300km by approximately 5M people in Panama.
— EMSC (@LastQuake) October 12, 2026
Η νέα δόνηση σημειώνεται λίγες ημέρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα τα ξημερώματα του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου, προκαλώντας ζημιές σε κτήρια και οδικές υποδομές και αφήνοντας τουλάχιστον 27 τραυματίες.
Ο πρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, είχε κάνει λόγο για σοβαρές καταστροφές, επισημαίνοντας ότι σε ορισμένα σημεία το οδικό δίκτυο υπέστη εκτεταμένες ζημιές.
Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων προς τη χώρα, ενώ αποστέλλουν 20μελή ομάδα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων διάσωσης και την επιθεώρηση των υποδομών, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρεσβευτή στον Παναμά, Κέβιν Μαρίνο Καμπρέρα.