Λαμία: Άγρια επίθεση σε δύο οδηγούς ταξί σε πιάτσα στο Παγκράτι – Στο νοσοκομείο ένας αυτοκινητιστής, αναζητούνται οι δράστες

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Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Παγκράτι Λαμίας, στην οδό Βουρτσελά, όταν δύο άτομα φέρονται να επιτέθηκαν σε δύο οδηγούς ταξί. Μάλιστα, ο ένας από τους δύο χρειάστηκε να διακομιστεί στα Επείγοντα του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με το Lamiareport, οι δύο φερόμενοι ως δράστες διασκέδαζαν νωρίτερα σε ουζερί της περιοχής. Όταν ο ένας από αυτούς πήγε να πάρει το μηχανάκι του, το οποίο είχε αφήσει στην πιάτσα των ταξί, διαπίστωσε ότι είχε δεχθεί κλήση από την αστυνομία.

Θεωρώντας υπεύθυνους τους οδηγούς ταξί που βρίσκονταν στην πιάτσα, αρχικά τους επιτέθηκε φραστικά και στη συνέχεια πέρασε στη σωματική βία, με τη συνδρομή του δεύτερου ατόμου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας από τους οδηγούς πιάστηκε από τον λαιμό και ρίχτηκε στο έδαφος, ενώ ο συνάδελφός του τραυματίστηκε ελαφρά στην προσπάθειά του να τον προστατεύσει.

Ο επαγγελματίας αυτοκινητιστής διακομίστηκε στα Επείγοντα, ενώ ενημερώθηκε η αστυνομία που ξεκίνησε αναζητήσεις για τους δύο δράστες της επίθεσης.

Στο LamiaReport μίλησε για το βίαιο επεισόδιο σε βάρος των συναδέλφων του ο Πρόεδρος των Ραδιοταξί Λαμίας Πάνος Γρηγορόπουλος.