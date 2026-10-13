Λαμία: Άγρια επίθεση σε δύο οδηγούς ταξί σε πιάτσα στο Παγκράτι – Στο νοσοκομείο ένας αυτοκινητιστής, αναζητούνται οι δράστες

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε πιάτσα ταξί στο Παγκράτι Λαμίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο οδηγών, εκ των οποίων ο ένας διακομίστηκε στα επείγοντα του νοσοκομείου. Η επίθεση φέρεται να προκλήθηκε από δύο άτομα που θεώρησαν τους ταξιτζήδες υπεύθυνους για κλήση που βρέθηκε σε μηχανάκι

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Παγκράτι Λαμίας, στην οδό Βουρτσελά, σε βάρος δύο οδηγών ταξί.
  • Δύο άτομα τους επιτέθηκαν, θεωρώντας τους υπεύθυνους για κλήση της αστυνομίας που βρέθηκε σε μηχανάκι στην πιάτσα.
  • Ο ένας εκ των δύο οδηγών ταξί διακομίστηκε στα επείγοντα του νοσοκομείου, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει αναζητήσεις για τους δύο δράστες της επίθεσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Παγκράτι Λαμίας, στην οδό Βουρτσελά, όταν δύο άτομα φέρονται να επιτέθηκαν σε δύο οδηγούς ταξί. Μάλιστα, ο ένας από τους δύο χρειάστηκε να διακομιστεί στα Επείγοντα του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με το Lamiareport, οι δύο φερόμενοι ως δράστες διασκέδαζαν νωρίτερα σε ουζερί της περιοχής. Όταν ο ένας από αυτούς πήγε να πάρει το μηχανάκι του, το οποίο είχε αφήσει στην πιάτσα των ταξί, διαπίστωσε ότι είχε δεχθεί κλήση από την αστυνομία.

Θεωρώντας υπεύθυνους τους οδηγούς ταξί που βρίσκονταν στην πιάτσα, αρχικά τους επιτέθηκε φραστικά και στη συνέχεια πέρασε στη σωματική βία, με τη συνδρομή του δεύτερου ατόμου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας από τους οδηγούς πιάστηκε από τον λαιμό και ρίχτηκε στο έδαφος, ενώ ο συνάδελφός του τραυματίστηκε ελαφρά στην προσπάθειά του να τον προστατεύσει.

Ο επαγγελματίας αυτοκινητιστής διακομίστηκε στα Επείγοντα, ενώ ενημερώθηκε η αστυνομία που ξεκίνησε αναζητήσεις για τους δύο δράστες της επίθεσης.

Στο LamiaReport μίλησε για το βίαιο επεισόδιο σε βάρος των συναδέλφων του ο Πρόεδρος των Ραδιοταξί Λαμίας Πάνος Γρηγορόπουλος.

@lamiareport.gr Έπεσε ξύλο σε πιάτσα ταξί στη Λαμία – Στα Επείγοντα του νοσοκομείου ένας ταξιτζής #lamia #lr #lamiareport #news ♬ πρωτότυπος ήχος – LamiaReport.gr

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